Kino Verkäufer sind wir alle irgendwie

In „Gold“ spielt Matthew McConaughey einen windigen Schatzsucher. Und sieht in der Figur Ähnlichkeiten mit seinem eigenen Vater

Mr. McConaughey, Ihr Oscar-prämierter Auftritt in „Dallas Buyers Club“ ist unvergessen. Damals haben Sie für die Rolle unglaublich viel Gewicht verloren, nun haben Sie sich für „Gold“ ein ganz schönes Bäuchlein angefuttert. Sicherlich die einfachere Aufgabe, oder?

Kein Frage. Macht vor allem sehr viel Spaß. Ich brauchte auch keine spezielle Technik und keinen Berater, sondern habe einfach gegessen und getrunken, was ich wollte. Viele Cheeseburger, viel Bier. Wurde ich nie leid. Die Kilos am Ende wieder loszuwerden dauerte aber natürlich dann doch wieder ein halbes Jahr.

Warum war Ihnen das Gewicht so wichtig?

War es gar nicht. Zumindest hatte ich nicht eine bestimmte Kilo-Zahl oder so im Sinn. Zumal die Figur, die ich spiele, ja nur auf einer realen Person basiert, aber ihr nicht zu hundert Prozent entsprechen musste. Aber als ich mich in die Rolle einarbeitete und diesen Mann immer besser kennen- und verstehen lernte, sah ich in den Spiegel und wusste: der muss dicker sein. Männer wie Kenny Wells haben einen unersättlichen Appetit, aufs Leben, aufs Essen und Trinken, auf Freud und Leid, auf Loyalität ebenso wie auf Zigaretten. Das musste man ihm natürlich auch ansehen.

Was machte den persönlichen Bezug zu dieser im Großen und Ganzen wahren Geschichte aus?

Ich kannte in meiner Jugend einfach viele Typen wie Kenny Wells. Mein eigener Vater war einer von ihnen, ein Pfeifen- und Manschettenknöpfe-Vertreter im Nordosten von Texas. Seine Zeit verbachte er damit, die Leute am Telefon von seinen Produkten zu überzeugen. Und wir lernten schon früh, dass man sich richtig ranhalten und auch ein bisschen tricksen muss, wenn man ein guter Verkäufer sein will.

Nicht ganz das Gleiche allerdings wie die Suche nach Gold in fernen Ländern, mit der Sie im Film beschäftigt sind...

Ach, mein Vater investierte durchaus auch in eine Diamantenmine in Ecuador. Da gibt es also schon auch Parallelen. Und die Männer, mit denen er seine Geschäfte machte, waren mir mindestens so sehr Inspiration für die Rolle wie er selbst. Aber vor allem ging es mir wirklich um diesen Typ Mann, um diese Art und Weise, sich im Job durchzuschlagen. Jeden Tag sagte sich mein Vater: heute ist es soweit, heute gelingt mir der große Coup. Aber natürlich gelang er ihm nie.

Realisierten Sie als Kind diesen Misserfolg?

Misserfolg ist vielleicht zu viel gesagt, denn wir hatten ja genug zum Überleben. Doch tatsächlich finde ich es im Rückblick interessant, dass man ihm eben nicht anmerkte, ob es gerade gut lief oder er wieder mal pleite war. Oft war er sogar – nach außen – besser gelaunt und aufgekratzter, wenn es eigentlich keinen Grund dafür gab. Die Einblicke, die ich in dieses Auf und Ab und in sein geschäftliches Gebaren mit allen Tricks und Kniffen, gewann, haben mich durchaus geprägt. Ich war beim Geldeintreiben bei seinen Schuldnern ebenso dabei wie wenn er hinter irgendwelchen leer stehenden Geschäften gefälschte dicke Golduhren kaufte, mit denen er Eindruck schinden wollte.

Inzwischen ist ein windiger Verkäufer Präsident der USA...

Verkäufer sind wir alle irgendwie, und Männer wie mein Vater oder Kenny Wells sind amerikanische Archetypen, die dem Traum vom großen Erfolg nachjagen. Trump würde ich eher als Geschäftsmann sehen.

Sie sehen, wie man hört, Trump sehr viel weniger kritisch als viele Ihrer Kollegen.

Das ist ein weites Feld und ich verstehe gut, dass er die Amerikaner in zwei Lager spaltet. Ich kann schon verstehen, dass die Linken sich beschweren, dass mit Rex Tillerson jemand Außenminister wurde, der vorher den Konzern ExxonMobil leitete, der enge Geschäftsbeziehungen zu Russland pflegt. Das ist ja natürlich kein Zufall. Aber es heißt eben auch nicht automatisch, dass Tillerson seine Sache nicht vielleicht gut macht.

Angst vor der politischen Zukunft der USA haben Sie also nicht?

Vor allem habe ich Vertrauen in unser System der Checks and Balances. Auch ein amerikanischer Präsident kann ja nicht tun und lassen, was er will. Es gibt den Kongress und den Senat, und die müssen ihrer Aufgabe nachgehen und Trump auf die Finger schauen. Ich hoffe aber natürlich sehr, dass das auch alle Politiker nach bestem Wissen und Gewissen tun. Problematisch wird es nämlich, wenn niemand mehr auf die Fakten guckt, sondern bloß alle der Parteilinie folgen.

Von der Politik noch mal zurück zu Ihrer Arbeit. Was Sie tatsächlich lange nicht mehr gedreht haben, sind Komödien, mit denen Sie einst zum Star wurden...

Stimmt, aber das ist vielleicht auch das schwierigste Genre. Eine Komödie, die wirklich über drei komplette Akte funktioniert, ist schwer zu finden. Den meisten geht spätestens in der Mitte die Luft aus. Von daher halte ich die Augen offen nach einer, die mir gefällt, setze mich aber nicht unter Druck. Wonach ich suche, sind Filme, die für mich eine Herausforderung darstellen und mir vielleicht sogar ein bisschen Angst machen. Zu welchem Genre sie gehören, ist da vollkommen zweitrangig.

Zur Person

Matthew McConaughey, 47, US-Schauspieler, gelang in Joel Schumachers Grisham-Verfilmung „Die Jury“ und Steven Spielbergs Historiendrama „Amistad“ der Durchbruch. Der ganz große Erfolg kam dann mit Komödien wie „Wedding Planner“, „Sahara“ oder „Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?“, die den Texaner allerdings auch zum Gespött der Kritiker werden ließen. Mit dem Aids-Drama „Dallas Buyers Club“ und der Serie „True Detective“ feierte er dann ein fulminantes Comeback und wurde endlich auch als ernsthafter Darsteller gepriesen und mit dem Oscar ausgezeichnet. Nach „Interstellar“ und „Wolf of Wall Street“ kehrt McConaughey, der mit seiner brasilianischen Ehefrau Camila Alves drei Kinder hat, nun mit „Gold“ auf die Leinwand zurück. (phd)