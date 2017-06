Rheinfelden Ungewöhnliches Konzert: Improvisationen über Lutherlieder

Ungewöhnliches Konzert mit Jazz über Themen von Martin Luther in einer Reihe zum Reformations-Jubiläum in Rheinfelden.

Luther trifft Jazz: ein raffiniertes und spannendes Projekt im Lutherjahr war an Pfingsten in Rheinfelden zu erleben. In der Reihe „Kulturplatz Kirche“, die sich dem Reformationsjubiläum widmet, stand Martin Luther auf der Songliste des Christoph Georgii-Trios. Unter dem Motto: „Von der Freiheit: Lutherlieder frei interpretiert“ wurden in der Christuskirche Texte und Melodien des Reformators verjazzt.

Martin Luthers Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ wird in diesem Programm auf den Jazz übertragen. Jazz lebt von der Freiheit der Improvisation, der Spontaneität. Altbekannte Luther-Texte wie der Reformations-Kulthit „Ein feste Burg“ oder „Vater unser im Himmelreich“ erschließen sich in neuem Licht, in einem anderen musikalischen Kontext. Das wäre sicher in Luthers Sinne.

Der Pianist und Komponist Christoph Georgii hat sich lange mit Chorälen beschäftigt, er kommt sowohl aus der Jazz- als auch aus der Kirchenmusikecke, und in seinen Kompositionen verschmelzen Jazz und Klassik mit Kirchenlied. Da werden beide Improvisationswelten verknüpft, so dass man von melodischem Kirchenjazz reden könnte. Mit Jazz über Themen von Luther frei zu improvisieren, funktioniert tatsächlich, und passt gut zusammen, angefangen von den Kirchentonleitern, die auch Basis für den Jazz sind, bis hin zu zeitlosen Choralthemen.

So ist das Lutherlied „Verleih uns Frieden gnädiglich“ als alte Melodie noch erkennbar, wird aber mit moderner Jazz-Interaktion ins Hier und Jetzt geholt. In „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“ lässt der soundbetonte Schlagzeuger Tobias Stolz ein dramatisches Perkussionsgewitter los, als ginge es um den Jüngsten Tag oder zumindest um die Inquisition. Den Bass zupft und streicht Torsten Steudinger groovig und druckvoll. Die Instrumentalstücke stammen von Christoph Georgii, der seine Intros meist sehr lyrisch und meditativ beginnt, dann spannungsvoll bis ins Ekstatische steigert. Georgii spielte übrigens an einem 100 Jahre alten Blüthner-Flügel, einem Zuwachs der Kirchengemeinde, der bei diesem Jazzkonzert erstmals erklang: ein historisches Instrument mit schönem Diskant, aber etwas dumpfer Mitte.

Naheliegend ist bei den bekannten Gesangbuch-Liedern von Luther, dass man den Jazzgesang hinzunimmt, um die Texte und Melodien neu und frisch auszuhören. Die Sängerin und Pop-Kirchenmusikerin Tine Wiechmann bringt Elemente aus dem Jazz- und Popgesang ein, beeindruckt mit freien Vokal-Improvisationen über „Lamm Gottes“, das die Sünden der Welt trägt, und schwingt sich in stimmlichen Höhenflügen zu „Amen“- und „Kyrie“-Verzierungen auf. Durch Wiechmanns spirituelle Botschaft bekam der Abend noch etwas von Pop-Gottesdienst.