Film Toni Erdmann auf der Erfolgswelle  der deutsche Film hat Chancen auf einen Golden Globe

Die Golden-Globe-Gala im Januar 2017 dürfte spannend werden. Auch für die deutsche Regisseurin Maren Ade, deren Erfolgs-Film "Toni Erdmann" als bester nicht-englischsprachiger Streifen nominiert wurde.

Happy Birthday für Maren Ade aus Hollywood: An ihrem 40. Geburtstag erhielt die deutsche Regisseurin gestern ihre erste Golden-Globe-Nominierung. Mit dem Film „Toni Erdmann“, der erst am Wochenende beim Europäischen Filmpreis fünf Trophäen abgeräumt hatte, könnte Ade im Januar nun auch die Goldene Weltkugel holen. Es wäre der erste Globe, der für den besten nicht-englischsprachigen Film nach Deutschland geht – seit dem Jahr 2010, als das Drama „Das weiße Band“ des Österreichers Michael Haneke groß gefeiert wurde.

Wie in „Toni Erdmann“ schwingt auch im Globe-Favoriten „La La Land“ ein bisschen Tragik, Comedy und reichlich Nostalgie mit. Die Musical-Romanze mit dem Feeling der 1950er-Jahre in Hollywood könnte mit sieben Gewinnchancen der große Abräumer werden, darunter als beste Komödie/Musical, für das tanzende und singende Duo Emma Stone und Ryan Gosling, für Regisseur Damien Chazelle – und für die beste Filmmusik. In dieser Sparte könnte aber auch ein deutsches Musik-Genie gewinnen. Zum 13. Mal ist der aus Frankfurt stammende Komponist Hans Zimmer nominiert, dieses Mal zusammen mit Pharrell Williams für die Musik zu „Hidden Figures“. Zwei Globes hat er schon, aber das ist lange her.

Übertroffen wird Zimmer noch von Hollywoods Verwandlungskünstlerin Meryl Streep, die als schräge Opernsängerin „Florence Foster Jenkins“ ihre 30. Nominierung einheimste. Die achtfache Golden-Globe-Gewinnerin – zuletzt 2012 für „Die Eiserne Lady“ – erhält auch den Ehrenpreis fürs Lebenswerk.

Ein überraschendes Comeback feiert der 60-jährige Mel Gibson mit „Hacksaw Ridge“. Vor 20 Jahren hatte Gibson zuletzt mit „Braveheart“ einen Regie-Globe gewonnen. Doch mit verschiedenen Ausfällen machte sich der gebürtige Australier in Hollywood zeitweise unbeliebt. Nun kann sein blutiger Kriegsfilm über einen US-Soldaten, der sich im Zweiten Weltkrieg weigert, eine Waffe in die Hand zu nehmen, drei Globes gewinnen, unter anderem als bestes Drama und für die Regie. Regisseure wie Clint Eastwood und Martin Scorsese gingen dagegen dieses Mal leer aus.

Über die Goldene Weltkugel entscheidet eine Gruppe alteingesessener Auslandsjournalisten – weniger als hundert Kritiker, die kaum jemand kennt. Dennoch sind die Globes oft ein Stimmungsbarometer für die Oscars, die von rund 7000 Mitgliedern der Academy of Motion Picture Arts and Sciences Ende Februar verliehen werden.

Neben „La La Land“ rücken bei den Golden Globes auch die beiden Dramen „Moonlight“ und „Manchester By The Sea“ ins Rampenlicht. Die Filme haben sechs und fünf Nominierungen.

"Toni Erdmann" hat Chancen auf den Golden Globe als bester nicht-englischsprachiger Film:

Auch "Elle" aus Frankreich ist im Rennen (auf Französisch):

"Divines" kommt ebenfalls aus Frankreich (auf Französisch):

"Neruda" aus Chile hat Chancen auf den Golden Globe:

Der fünfte nominierte Film ist "The Salesman" aus dem Iran: