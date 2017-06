Kultur Theater in Muttenz: Der Reformator aus heutiger Sicht

Ein Stationentheater mit verschiedenen Schauplätzen zum Thema Luther von und mit Danny Wehrmüller beeindruckt in Muttenz/Schweiz.

Intervention heißt Einmischung. Genau das macht Danny Wehrmüller bei seiner "Theatralischen Intervention" zum Reformationsjubiläum. Der Autor und Regisseur mischt sich aus heutiger Sicht ein: Seine Collage aus theatralisch-historischen Szenen handelt von den bewegten Anfängen der Reformation. Als passender Spielort wird die Muttenzer Wehrkirche genutzt, die einzige in der Schweiz mit erhaltener Ringmauer. "Willkommen in Wittenberg, das auch Muttenz sein könnte", holt die Erzählerin das Publikum zu diesem Stationentheater mit vier Schauplätzen rund um die Dorfkirche ab. Wir sind im Jahr 1517, und auf dem Platz macht sich das einfache Volk über die Kirche lustig. Doch es gibt auch warnende Stimmen: "Ins Fegefeuer kommt ihr!". Ein Ablassprediger verspricht für fünf Kreuzer gegen Quittung Ablass der allein selig machenden Kirche vom Jüngsten Gericht. Für Luther ist das Ablasszinnober. Während das Publikum noch in Rom einer Papst-Audienz beiwohnt, bei der es um Reliquienhandel geht, schlägt Luther (Rahel Brügger) schon die 95 Thesen an die Kirchentür an.

In kurzen Spielszenen geht es um den Widerruf Luthers, um das Ultimatum aus Rom. Papst Leo X. (Danny Wehrmüller mit Mitra und goldenem Ornat) fordert das "kleine Mönchlein" auf, zu widerrufen. Worms liegt gleich hier in der Kirche, wo der Reichstag abgehalten wird und Kaiser Karl V. (Rudi Oberscheidt) die Reichsacht über Luther verhängt. Wehrmüllers Text, Spiel und Regie schlägt eine Brücke in die heutige Zeit mit TV-Moderation, Talk mit dem Drucker Melchior Lotter über Buchdruck und Flugblätter.

Die Schriften Luthers in einer Auflage von 800 000 werden mit dem Twittern verglichen und die Reformation mit der digitalen Revolution – ein Vorläufer des Informationszeitalters. Luther wird als "erster Medienstar" bejubelt und Lucas Cranach mit seinen 300 Luther-Porträt als "Chefdesigner der Reformation" bezeichnet. Brechungen und Verfremdungen sind eingebaut, sodass es kein mittelalterliches Mysterienspiel und kein sakrales Kloster- und Kirchenstück ist. Wehrmüller lässt die öffentliche Meinung 2017 über Luther zu Gericht sitzen. Die Anklage verweist auf die dunkelste Seite des Reformators, seine Judenfeindlichkeit, die Teil seines mittelalterlichen Weltbildes war, bis hin zu Luthers fürchterlicher zweiter "Judenschrift", mit der die Nazis die Reichskristallnacht und den Holocaust rechtfertigten.

Die Verteidigung erinnert an die Verdienste Luthers, der den Glauben und die Religion zu den einfachen Leuten gebracht und den Bestseller Bibel übersetzt hat.

Sonntag, 18. Juni, 11.15 Uhr