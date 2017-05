Kultur Theater für alle  das Bürgerbühnenfestival in Freiburg

Wenn Bürger auf der Bühne stehen: Ab dem 18. Mai 2017 präsentiert das "3. Internationale Bürgerbühnenfestival" in Freiburg zehn internationale Produktionen.

An zahlreichen städtischen Theatern haben sich in den vergangenen Jahren Bürgerbühnen etabliert. Als „professionelles Theater mit nichtprofessionellen Darstellern“ wurde die junge experimentelle Form definiert. Auch wenn die Akteure auf der Bühne Laien sind: Vom Laientheater unterscheidet sich die Bürgerbühne nicht nur in der Begleitung durch professionelle Regisseure und Dramaturgen, sondern auch in der Anreicherung der Stücke mit der Individualität und Lebenserfahrung der Akteure auf der Bühne. Die Inszenierung „Ich armer Tor“ am Staatsschauspiel Dresden zum Beispiel spannte Goethes „Faust“ mit den Erzählungen von sieben Männern in einer Midlife-Crisis zusammen. „Nachrichten aus der Wirklichkeit“ titelte ein Artikel über diese partizipative Form von Theater in der „Neuen Zürcher Zeitung“.

Eine der ältesten Bürgerbühnen besteht in Dresden – dort fand 2014 das erste Festival für Bürgerbühnen statt. Das „3. Internationale Bürgerbühnenfestival“ in Freiburg versteht sich als aktuelle Bestandsaufnahme. Unter der Überschrift „Art of the Cities“ gehen vom 18. bis 25. Mai zehn internationale Produktionen aus Deutschland, Polen und Griechenland, Spanien, Frankreich und Nigeria über die Bühne.

Eines der Stücke im Hauptprogramm ist die griechische Produktion „Clean City“. In einer Revue mit verletzlichen und komischen Momenten erzählen fünf Frauen aus verschiedenen Teilen der Welt, die in Athen als Putzfrauen arbeiten, von ihrem Alltag, ihren Hoffnungen und Enttäuschungen. Ebenfalls von der Flüchtlings-Thematik ließ sich die Bürgerbühne Dresden zu ihrer ganz eigenen Version von Shakespeares „Romeo und Julia“ inspirieren: Die Montagues stammen aus dem arabischen Raum, die Capulets sind Europäer. In „Sorry“ treffen fünf Kinder aus einem Armenviertel in Lagos auf einen weißen Mann und zeitgenössischer nigerianischer Tanz auf europäisches Konzepttheater. Gegenstand des Stücks sind postkoloniale Machtverhältnisse.

In „Über Gott und die Welt“ macht das Schauspielhaus Bochum mit jungen Darstellern Religion zum Thema, während in „Boom“, einem Tanz-Happening des Theaters Freiburg, 30 Darsteller zwischen sieben und 67 Jahren Bewegung als politische Aktion vorführen: Zu Disco-Sounds zwischen Pop und Techno erproben sie die Befreiung des Körpers von den Diktaten des neoliberalen Lebensstils. Der französische Star-Choreograf Jérôme Bel wiederum feiert in „Gala“ Tanz als individuelle körpersprachliche Ausdrucksmöglichkeit fern technischer Perfektion; beteiligt sind Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund, wie Tanz-Profis und Laien, Behinderte, Erwachsene und Kinder. Menschen mit Down-Syndrom sind die Darsteller des polnische Teatr 21, das sich mit anarchischem Humor der Frage der Glaubwürdigkeit aktueller Projekte von Inklusion widmet.

„Art of the Cities – 3. Internationales Bürgerbühnenfestival“, vom 18. bis 25. Mai 2017 am Theater Freiburg.Informationen: www.buergerbuehnen-festival.de