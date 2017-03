Konstanz Theater Konstanz auf Gottessuche

Neue Spielzeit unter dem Motto "Ist da wer?" vorgestellt. Überlinger Sommertheater droht das endgültige Aus

Gute Zeiten fürs Theater. So aufgeregt und politisiert, wie der öffentliche Diskurs aktuell verläuft, lässt sich daraus gleich ein ganzes Fass an spannenden Fragen auf die Bühne heben. Etwas überraschend hat man am Theater Konstanz ausgerechnet die vermeintlich unpolitischste von ihnen zum Leitmotto der kommenden Spielzeit auserwählt: Ist da wer?

Es geht, so erklärt Intendant Christoph Nix, um nichts Geringeres als die Frage nach der Existenz Gottes. Und sein neuer Oberspielleiter Mark Zurmühle erklärt, warum: „Wir haben zurzeit so viele Politiker, die uns sagen, dass es neben ihnen keine anderen Instanzen gebe. Da wird diese Frage ganz von alleine wieder aktuell.“ Also doch ein Programm von politischer Relevanz, wenn auch über den Umweg des Religiösen.

Blickt man auf den Spielplan, so wird die Verbindung von Religion und Politik offenkundig. Das gilt gleich für die Eröffnungspremiere am 29. September mit einer Bühnenfassung von Michail Bulgakows Roman „Der Meister und Margarita“, jene bissig teuflische Parodie auf das Leben im Stalinismus, von der sich einst die Rolling Stones zu ihrem Lied „Sympathy for the Devil“ inspirieren ließen.

Lot Vekemans war zuletzt mit „Gift“, einem eindrucksvollen Stück über Verlust, Trauer und Trennung, auf fast sämtlichen Bühnen der Republik präsent. In Konstanz ist jetzt ihre Auseinandersetzung mit der Personifikation des Bösen zu erleben: Judas – der Jünger Christi, der zu dessen Verräter wurde (Premiere am 20. Oktober).

Die Aufklärung, sagt Zurmühle, habe uns zwar die Vernunft gebracht. Doch diese Vernunft setzen wir lediglich für Geld und Macht ein, nicht aber für die wesentlichen Fragen des Lebens. Ein bisschen was davon könnte auch in „Jesus Christ Superstar“ (24. November) sichtbar werden, einem Musical-Klassiker, der die biblische Passionsgeschichte laut Dramaturgin Laura Ellersdörfer auch unter dem Aspekt ihrer Vermarktung thematisiert.

Ein Stück des amerikanischen, pakistanischstämmigen Dichters Ayad Akhtar beleuchtet den Fundamentalismus im Islam. „Die Unsichtbare Hand“ (Premiere: 23. Februar 2018) erzählt vom Wechselverhältnis zwischen Religion, Geld und Terror.

Mit Einar Schleef und George Tabori stehen große Namen des deutschen Nachkriegstheaters auf dem Programm. Schleefs „Salome“ (23. März 2018) greift unter Rekurs auf Oscar Wildes gleichnamige Tragödie die biblische Erzählung vom Tod Johannes des Täufers auf. Taboris „Mein Kampf“ (20. April 2018) untersucht den Urgrund des Bösen am Beispiel des jungen Adolf Hitler. So unterschiedlich diese Werke auch sind: Gemeinsam ist ihnen der kühle Blick auf die Strukturen des religiösen wie politischen Extremismus.

Auch Tanztheater wird im kommenden Jahr zu sehen sein. Choreografin Wies Merkx war bereits 2016 mit „Roses“ in der Spiegelhalle zu Gast. „Rituals“ – vorerst ein Arbeitstitel – soll am 19. Januar 2018 den Abschluss einer Trilogie bilden, gezeigt diesmal auf der Bühne der Hauptspielstätte.

Dem russischen Beginn schließt sich ein russisches Ende an. „Betrunkene“ (18. Mai 2018), ein Stück des jungen Dramatikers Iwan Wyrypajew, will als letzte Premiere im Stadttheater eine ganze Hochzeitsgesellschaft berauschen – und damit deren geheimsten Ängste und Sehnsüchte ans Tageslicht bringen.

Fehlt nur noch der offizielle Abschluss der Spielzeit, wie immer in Gestalt der Konzilsfestspiele unter freiem Himmel auf dem Münsterplatz. Mark Zurmühle inszeniert persönlich „Cyrano de Bergerac“, Premiere ist am 22. Juni nächsten Jahres.

Das alles hört sich nach einem bemerkenswert ambitionierten Programm an. Denn Selbstläufer wie Klassiker und Schenkelklopfer sind jedenfalls im großen Haus nicht zu finden. „Wir hatten gerade erst ein Erfolgsjahr hinter uns“, erklärt Nix seinen Mut zur Lücke: „Wenn das so weiterginge, würden wir das ja kaum aushalten.“

Doch dieses Bekenntnis zur Bescheidenheit könnte auch täuschen. Das Stammpublikum wird sich auch von unbekannten Namen den Besuch der Premieren im Stadttheater nicht nehmen lassen, was bei Produktionen in Nebenspielstätten schon anders aussieht. Ausgerechnet dort aber, in der kleinen Spiegelhalle wie auch in der Werkstatt, kommen in der kommenden Spielzeit die ganz großen Stoffe zur Aufführung. „Nathan der Weise“ (Premiere am 9. Dezember), „Die Jungfrau von Orleans“ (2. Juni 2018), „Penthesilea“ (1. Oktober): Solche Titel könnten durchaus für volle Säle sorgen und damit vielleicht doch für eine ansehnliche Gesamtauslastung.

Und noch ein Klassiker steht im Programmheft: Goethes „Iphigenie auf Tauris“, vorgesehen für das in diesem Jahr ausgefallene Überlinger Sommertheater. Kommt es also 2018 zur Wiederaufnahme dieser traditionsreichen Kooperation? Zuletzt sah es schlecht aus, weil die Stadt Überlingen ihren Zuschuss von bislang 60 000 Euro auf 30 000 Euro halbieren wollte – zu wenig für das Konstanzer Stadttheater, um eine Produktion von vertretbarer Qualität auf die Beine zu stellen.

„Wir bieten die ‚Iphigenie’ sowohl der Stadt Überlingen als auch Meersburg an“, sagt Nix heute. „Wer sich zuerst meldet, bekommt sie auch, meldet sich niemand, machen wir sie nicht.“ Fest stehe jedoch: „Für 30 000 Euro fahren wir nicht nach Überlingen.“ Die Frist ist knapp bemessen. Bis Ende März reiche seine Geduld, macht der Intendant die Dringlichkeit klar: Damit dürfte sich schon morgen das Schicksal des 1985 gegründeten Überlinger Sommertheaters entscheiden.

