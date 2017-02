Konstanz Theater Basel zeigt "Wilhelm Tell" als virtuosen Genre-Mix

Mit Ötzi und Django im Tunnel: Regisseur Stefan Bachmann inszeniert Schillers Drama als furioses Gesamtkunstwerk

Woran ist ein großer Theaterabend erkennbar? Ganz einfach: Wenn sich das Publikum bewegt. Wenn der Zuschauer nicht aus Unterforderung in tiefe Langeweile sinkt; wenn er nicht aus Überforderung abschaltet, weil die Bühne mit Medienkram und Faxereien überfrachtet ist. Der Mensch bewegt sich, wenn er getroffen ist.

Der neue Basler „Wilhelm Tell“ trifft. Tell trifft, nach spannungsreichen Verzögerungen, den Apfel auf dem Kopf seines Buben (Ilario Raschér). Tell trifft die Köpfe der Zuschauer, weil Regisseur Stefan Bachmann dem Klassiker keine moderne Ideologie überstülpt, sondern eine sehr eigene Bildwelt erfindet. Er trifft Schillers Sprache, weil er die fünfhebigen Jamben durch Rap und Beats vorwärts treibt (Komposition Balthasar Streiff, DJ Singoh Nketia). Die Inszenierung wahrt das Pathos („Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern“), hat aber auch etwas unterhaltsam Verspieltes (Männer spielen Frauenrollen). Bilder, Musik und Schauspieler: Sie ergeben ein hochartifizielles Gesamtkunstwerk ohne angeberisches Kunstgetue, klug, unterhaltsam, originär. Die Vorstellung dauert nur knapp zwei Stunden. Ein neuer „Wilhelm Tell“ wie aus einem Guss. Das Publikum jubelte.

Das war nicht immer so. Stefan Bachmann, heute 51, war vor rund 20 Jahren Schauspieldirektor in Basel. Er brachte 1998 aus Berlin das „Theater Affekt“ mit. Mit dieser freien Gruppe und einem verschworenen Trupp junger Schauspieler, leitete er einen radikalen Generationen- und Stilwechsel ein. Das Theater Basel war Avantgarde. Die Presse lobte, das Publikum war gespalten. Seit 2013 ist Stefan Bachmann Intendant am Schauspiel Köln. Sein neuer „Wilhelm Tell“ ist eine Koproduktion, besetzt mit Kölner und Basler Schauspielern. Zahm oder gar altersweise ist Stefan Bachmann in der Zwischenzeit nicht geworden, zum Glück. Er hat seinen Sinn fürs Spielerische, für bildende Kunst und komische Männerfiguren bewahrt. Er setzt seine Stärken jetzt allerdings gezielt für die Dramenvorlage ein und stärkt so den Klassiker.

Mit Olaf Altmann hat er einen der bekanntesten deutschen Bühnenbildner. Altmann (wie in Thalheimers „Orestie“ 2008) setzt auf hohe Bretterwände, Abstraktion und Einfachheit – auf dass sich die Inszenierung desto deutlicher entfalten kann. Seine Tell-Bühne ist ein gleich mehrfaches Bravourstück. Weil die Große Bühne des Theaters das kleinteilige Genre Schauspiel zu schlucken droht, rückt er die raumhohe Bretterwand nah ans Publikum heran. In die Wand eingefräst hat sich das Schweizerkreuz wie ein riesiger Negativabdruck. Die Schauspieler agieren innen auf den Armen des Kreuzes, immer am Rand des Abgrunds. Bisweilen wirkt das Kreuz wie ein Tunnelgang in den Schweizer Bergen, man ist allzeit bereit zum Reduit.

Klickklack macht das Metronom. Und schon geht der Klassiker ab wie eine Zeitmaschine in die Gegenwart. Jana Findeklee und Joki Tewes haben den Darstellern wattierte Kostüme verpasst, übertrieben wie die aktuelle Steppjacken-Mode. Stilisierte Lederhosen deuten das Älplerische an, Rauschebärte das Hinterwäldlerische. Fellwesten erinnern an Höhlenbewohner von einst. Tells Frau (Justus Meier) lässt dicke Zöpfe hängen. Hier wird vieles gespielt, aber alles sinnfällig. Archaisches mischt sich mit Modernem – willkommen in der Eidgenossenschaft.

Im Vordergrund steht das Männerpaar Tell und Gessler. Der geniale Bruno Cathomas spielt den ungeschlachten Tell: ein Mordsbrocken, ungelenk beim Kraxeln; einer vom Stamme der Innerschweizer Urhorde. Ihm Gegenüber steht der figlante Thiemo Strutzenberger als fieser Gessler: schmal und wendig im schwarzen Outfit, sardonisch, fast sadistisch. In Sachen Politik sind sie Gegner, in Sachen Psyche sind beide gleich. Hier bekriegen sich zwei Egomanen, die durchaus die Rollen wechseln können. So bekommt Schiller eine zusätzliche, eine psychologische Dimension.

Tell und Gessler: Das sind auch Ötzi und Django. Denn die Inszenierung mischt ebenso virtuos wie dezent verschiedene Genres: Italo-Western und Asterix-Comic, Klassiker-Ernst und Hiphop-Drive. Es gibt Schönlinge wie Simon Kirsch als Ulrich von Rudenz, aber auch eine fette Raupe (Nicola Mastroberadino als Freiherr von Attinghausen). Lustig? Auch das. Doch wenn es um das Freiheitsbegehren geht, macht Stefan Bachmann ernst. Robert Dölle als Werner Stauffacher, Wolfgang Pregler als Walther Fürst und Max Rothbart als Arnold von Melchtal sind ernstzunehmende Männer, währschaft und wahrhaftig. Der Rütli-Schwur wird feierlich gesprochen. Der Pfarrer (Thomas Reisinger) gibt den Inhalt vor, den Rhythmus gibt der Rap an. Eins geht ins andere und ergänzt sich. Das Premierenpublikum war voll dabei: Die Spannung löste sich in Jubel und rhythmischem Beifall.

Die nächsten Aufführungen: am 27. Februar; 5., 19., 23. und 28. März Karten und weitere Informationen unter: www.theater-basel.ch