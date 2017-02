Fernsehen Thea Dorn über das "Literarische Quartett": Das hat etwas von einem Ritterturnier

Die Schriftstellerin Thea Dorn ist die Neue beim „Literarischen Quartett“ im ZDF. Im Interview erzählt die 46-Jährige, was sie an der Sendung reizt, welche Bücher sie gern liest – und welche gar nicht

Frau Dorn, Sie gehören ab sofort zum Kritiker-Ensemble von „Das Literarische Quartett“. Was reizt Sie daran?

Am „Literarischen Quartett“ hat mir schon immer gefallen, dass es ein äußerst puristisches Konzept hat: vier Bücher und vier Menschen, die mit all ihrer Leidenschaft und ihrem Witz für diese Bücher streiten, sonst nichts. Keine Einspieler, kein anderer Fernseh-Schnickschnack, herrlich! In seiner Archaik hat das fast etwas von einem Ritterturnier.

Haben Sie das „Literarische Quartett“ schon immer verfolgt?

Nicht regelmäßig. Abgesehen von amerikanischen, israelischen, britischen, französischen, dänischen oder österreichischen Serien schaue ich insgesamt wenig bis gar kein Fernsehen.

Was kann man Ihrer Meinung nach an der Sendung verbessern?

So wie der Purismus die große Chance dieser Sendung ist, birgt er auch ihre größte Gefahr. Wenn die Bücher nicht gut ausgewählt sind, sprich: wenn es sich um Bücher handelt, die mehrheitlich zu lauen bis ratlosen Reaktionen verleiten, hat man ein Problem. Wenn es nicht gelingt, das Buch, für das man sich stark machen will, so zu präsentieren, dass der Zuschauer versteht, warum einen dieses Buch so begeistert, hat man das nächste Problem.

Maxim Biller ist durch seine teilweise harsche Kritik an Neuerscheinungen aufgefallen. Wollen Sie diesbezüglich in seine Fußstapfen treten?

Ich schätze Maxim Biller sehr, seine unerschrockene Lust an der Konfrontation, seine Intelligenz und seine Begabung, Dinge zuzuspitzen. Im vergangenen Jahr, als ich beim „Literarischen Quartett“ Gast war, habe ich es sehr genossen, die Klinge mit ihm zu kreuzen. Dennoch verfügen wir über höchst unterschiedliche Temperamente.

Welche Rolle wollen Sie in der Runde des „Literarischen Quartetts“ spielen?

Ich glaube nicht, dass es in dieser Sendung darum gehen kann, eine Rolle zu spielen. Im Gegenteil: Die Sendung lebt davon, dass alle vier Mitstreiter möglichst unverstellt auftreten. Im „Literarischen Quartett“ wird also dieselbe Thea Dorn sitzen, die sonst auf öffentlichen Podien sitzt: begeisterungsfähig und, wenn’s sein muss, auch mal streng, aber immer darum bemüht, fair und genau zu argumentieren.

Sie haben reichlich Erfahrung mit der Moderation von Literatur-Sendungen, sind selber aber auch Schriftstellerin. Auf welcher fühlen Sie sich wohler?

Auch wenn ich mich jetzt wieder ins Fernsehen begebe: Ich bin und bleibe Schriftstellerin. Schreiben ist mein eigentlicher Beruf, mein Weg, mich mit mir und der Welt auseinanderzusetzen. Wenn ich eine Weile nicht an den Schreibtisch komme, werde ich erst unruhig, dann schwermütig. In früheren Zeiten, oder in anderen Ländern wie Frankreich und den USA, war oder ist es allerdings selbstverständlich, dass Schriftsteller auch öffentlich über die Bücher von Kollegen reden. So gesehen verstehe ich mich eher in dieser Tradition, als dass ich Anspruch darauf erheben würde, Kritikerin zu sein.

Haben Sie mal bereut, wie Sie mit dem Buch eines Kollegen umgegangen sind?

Bislang habe ich ja vor allem „Literatur im Foyer“ moderiert, eine Sendung, in der Autoren mit ihren Büchern Gast gewesen sind. Da stellt sich diese Frage weniger. Ein einziges Mal in meinen elf Jahren beim SWR habe ich es nicht geschafft, das Buch eines Kollegen so gründlich zu lesen, wie ich es hätte tun wollen und sollen. Das tut mir leid.

Was für eine Art Literatur mögen Sie?

Das ist pauschal schwer zu beantworten. Ich liebe Werke, die einen echten Glutkern besitzen – bei denen ich spüre, dass der Autor um etwas gerungen hat. Werke, die mich dazu bringen, die Welt mit anderen Augen zu sehen, oder aber Werke, die mich so in ihren Bann ziehen, dass ich alles um mich herum vergesse. Was das Genre angeht, bin ich nicht festgelegt: Ein Thriller wie „Das Schweigen der Lämmer“ ist nicht minder große Literatur, als Eichendorff-Gedichte spannend sind.

Und was geht gar nicht?

Bücher, die sich beim politischen Zeitgeist oder den herrschenden literarischen Moden anbiedern. Bücher, die weder erzählerisch noch sprachlich etwas riskieren. Bücher, in denen es sich der Autor zu einfach macht, indem er völlig unreflektiert an seinem meistens dann doch nicht so spannenden Leben entlangschreibt.

Welches sind die Bücher, die Sie immer mal wieder gelesen haben?

Homers „Ilias“, Goethes „Faust“, Flauberts „Madame Bovary“, Kafkas „Die Verwandlung“. Alle vier Werke sind mir in meiner Kindheit oder Jugend zum ersten Mal begegnet, alle vier entdecke ich immer wieder aufs Neue. Elias Canettis „Die Blendung“ ist vor 20, 25 Jahren einer meiner absoluten Lieblings-Romane gewesen. Als ich ihn unlängst wieder aus dem Regal genommen habe, musste ich feststellen, dass er mir leider überhaupt nichts mehr sagt.

Jedes Jahr kommen zigtausende Titel auf den Markt, die meisten davon sind nach kurzer Zeit vergessen. Hat es anspruchsvolle Literatur heute schwerer?

Ich fürchte, das ist so. In den vergangenen 200 Jahren hat sich die literarische Welt mehr und mehr zum reinen Buchmarkt hin entwickelt. Eine ältere Buchhändlerin hat mir erzählt, dass sie selbst vor 20 Jahren noch einen festen Kundenstamm hatte, der bei ihr alle Halbjahr einfach die zehn Neuerscheinungen bestellt hat, von denen sie überzeugt war, dass jeder Literaturfreund sie gelesen haben müsse. Diese Zeiten scheinen nun allerdings vorbei zu sein.

Zur Person

Thea Dorn (46), meinungsfreudige Autorin und Moderatorin, studierte Philosophie, arbeitete anschließend als Dramaturgin und machte sich als Schriftstellerin und Drehbuch-Autorin einen Namen. Für ihren Krimi „Die Hirnkönigin“ erhielt sie den Deutschen Krimi-Preis, die Vorlage zum Drama „Männertreu“ wurde mit einem Grimme-Preis gewürdigt. Dorn ersetzt beim „Literarischen Quartett“ den Schriftsteller Maxim Biller, erstmals ist sie am 3. März 2017 um 23 Uhr in der ZDF-Sendung zu sehen – es geht unter anderem um das neue Buch von Martin Walser.