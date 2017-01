vor 6 Stunden Siegmund Kopitzki Exklusiv Kultur Super-Kunstjahr 2017: Nicht alle jubeln über die Flut an Ausstellungen

Das Jahr 2017 gilt als Super-Kunstjahr. Großveranstaltungen wie die „documenta“ in Kassel, die „art cologne“ oder die Biennale in Venedig geben sich die Klinke in die Hand. Das sorgt – besonders unter Künstlern – nicht ausschließlich für Wohlwollen.