Stockach – eine kleine Stadt mit einer großen Kunstsammlung

Wenn viele Bilder als Leihgabe an eine kleine Stadt wie Stockach gehen, ist das ein Abenteuer für alle Seiten – nicht nur für den Empfänger, sondern auch für den Leihgeber, in diesem Fall ist das der frühere Bauunternehmer Heinrich Wagner. Was bis zur ersten Ausstellung der Kunstwerke alles geschehen muss, hat SÜDKURIER-Redakteur Stephan Freißmann aufgeschrieben.