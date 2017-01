Kultur Stille Beobachter in bunten Farben

Der Bad Zurzacher Künstler Santhori berichtet von seiner Ausstellung in der New Yorker Galerie Budden Warren

Seit zwei Monaten ist der Populärkünstler Santhori (mit bürgerlichem Namen Thomas Riederer) wieder zurück aus New York. Dort hatte er erfolgreich eine Ausstellung vorbereitet und eröffnet. Wir besuchten ihn jetzt in seiner Wohnung in Bad Zurzach. Er ist sichtbar angeschlagen von der derzeitigen Grippe. Aber er schwärmt rückblickend: „Es war sensationell und ein Riesenerfolg!“

Und er hat viel zu berichten: Wie sich die Idee im vergangenen Jahr entwickelt hat, wie er schließlich in New York die Galerie Budden Warren mit ihrem rührigen Galeristen in Soho fand (wir berichteten) und wie schließlich das mehrwöchige Abenteuer mit vielen Helfern zustande kam. „Was wir da in fünf Wochen gemacht haben, ist nicht normal!“ Wir – das waren außer ihm Dominik Minet, Creative Director aus Schwäbisch Gmünd, Margaretha Sotier, eine Spezialistin für Performances, Lukas Fitze, ein Freund aus New York und natürlich seine ganze Familie, seine Frau Ursula, Tochter Angelina und Sohn Emanuel.

Alles begann zwei Wochen vor Ausstellungseröffnung mit einem Workshop für Jugendliche im New Yorker First Street Green Park. Das Thema hieß – ganz aktuell – „Beobachtung vs. Überwachung“: Dort hatte er eine 15 Meter lange Wand grundiert und Figurenumrisse vorgesprayt, „und das alles bei über 30 Grad“. Fürs Ausmalen in seinen typischen Grundfarben Rot, Blau, Grün und Gelb war an 24 Kinder und Jugendliche gedacht. „Doch es wurden immer mehr, bis zur Dunkelheit wohl 150 bis 200 Leute zwischen vier und 92 Jahren. Auch eine Jazzsängerin kam dazu und sorgte für Stimmung. Wir hatten glücklicherweise genug Farbe und mussten dauernd Pinsel auswaschen. “ Auch weitere Aktionen hatte Santhori vorbereitet: Buttons wurden in U-Bahnen und Restaurants aufgeklebt. Und an verschiedenen Orten stellten er und seine Helfer seine Inkognito Street Art Skulpturen auf – Augenfiguren und Säulen. „Doch die wurden immer schnell von der Polizei entfernt oder es wurde mit Verhaftung gedroht.“

Dann schließlich die Ausstellungseröffnung am 9. September: Gezeigt wurden in den 600 Quadratmetern der Galerie Bilder aus den drei Serien „I spy with my bold eye“ („Ich sehe was, was du nicht siehst“), „Don’t missing a kiss“ und „Inspiration Honoré Daumier“, alle wunderbar dokumentiert in einem farbenfrohen Katalog.

Und Santhori schwärmt weiter: „Die Eröffnung war ganz speziell. Ich bin ja leidenschaftlicher Feuerkünstler. Darum wurde vor der Galerie ein „Magic Picture“ von mir entzündet, um das vier Tänzerinnen in Ganzkörperbodys mit aufgemalten Augen tanzten. Das war wie ein Tanz ums Goldene Kalb. Die Besucher waren fassungslos. Dazu kamen Jazz-Musiker und als Gruß aus der Schweiz die archaischen Gesänge der Wiesenberger Jodler. Es kamen wohl mehrere hundert Besucher und das Fest dauerte bis 22.30 Uhr. Da war ich total fertig!“

Das war wohl alles ein bisschen viel. Am vorletzten Tag hatte er einen Zusammenbruch und musste in die Notfallstation in Brooklyn. Die Ausstellung wurde zwei Wochen verlängert, so dass er bei der Finissage wieder dabei sein konnte. Und er freut sich: Im nächsten Jahr ist er wieder vom Galeristen Budden Warren eingeladen: „Er ist ein richtiger Freund geworden und wird uns im Sommer besuchen!“