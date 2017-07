Stuttgart Staatsgalerie Stuttgart zeigt Pop als Lebensgefühl

Museum untersucht in einer neuen Ausstellung Spielarten einer bedeutenden kulturellen Strömung

Andy Warhol hatte der Kunstwelt mehr mitzuteilen als „Liz“ und „Marilyn“: Während die Ikonen der Leinwand die Blicke der Besucher in der großen Schau zur grafischen Kunst in Amerika in der Staatsgalerie Stuttgart auf sich ziehen, eröffnet hier, in der intimeren Parallelausstellung im Grafik-Kabinett des Hauses Mildred Scheel, deutsche Ärztin und Ehefrau des Bundespräsidenten Walter Scheel, den Rundgang.

Der Titel „Pop Unlimited“ der Präsentation, in der die Kuratorinnen Corinna Höper und Nathalie Frensch ausgesuchte Werke der amerikanischen Pop Art zeigen, verweist darauf, dass es hier nicht allein um Kunst geht: Gemeint ist auch Pop als Lebensgefühl, das als eine vom Amerika der 1960er Jahre ausgehende kulturelle Strömung unter anderem auch die Literatur und Musik erfasste. So sind unter den 50 Arbeiten humoristische Spielereien ebenso zu finden wie ironische Andeutungen oder sexistische Persiflagen. Aber auch Kritik an den gesellschaftlichen und politischen Zuständen.

Wie bei dem ehemaligen Plakatmaler James Rosenquist: Seine Lithografie „F 111“ von 1965 zeigt einen lachenden Kinderkopf, ein paar Glühbirnen, gemalte Blumen, vielleicht einen Haartrockner – alles in allem ein Bild häuslicher Idylle. Doch die heile Welt ist das nicht: Die gezeigten Motive entstammen einem während des Vietnamkriegs entstandenen Gemälde, in dem der Künstler, der mit dem Titel auf das gleichnamige Kampfflugzeug verweist, Kritik an Krieg und Gesellschaft übt. Ähnlich hält es Robert Kulicke, der Dum-Dum-Geschosse als Rosenblüten tarnt. Mit sinnfreien Verkehrszeichen in kahler Landschaft führt dagegen Allan d’Arcangelo in die Irre. Während Jim Dine mit seinem eher emotionalen, literarisch motivierten „Entwurf in Rot für Seidenherz“ die Schranken sachlich kühler Pop Art verlässt. Seine Radierung gehörte zu dem Manuskript einer von ihm selbst geschriebenen Bühnenfassung von Oscar Wildes „Bildnis des Dorian Gray“.

Dem Missverhältnis von menschlichem Leben und Großstädten widmeten sich Richard Lindner in seiner Karikatur „Männer in New York“ und Claes Oldenburg, der humorvoll die Grenzen zwischen Objekten und menschlichen Körperteilen verwischte. Auch fehlen in der kleinen, aber sehenswerten Ausstellung weder die knalligen, auf eine Plattform für männliche Fantasien reduzierten Aktdarstellungen von Tom Wesselmann, noch Mel Ramos‘ kritische Parodie auf die Welt der Zigarettenwerbung, in der ein Playmate der 1960er lasziv auf überdimensionalen Zigarettenschachteln posiert.

Dass der Titel der Ausstellung auf das Sprengen von Grenzen verweist, zeigt sich am deutlichsten in einer so komplexen wie faszinierenden Arbeit von Ad Reinhardt in der Vitrine: In loser Folge trug der Farbfeldmaler von den 1940er bis 1960er Jahren seine „Art Comics and Satires“ aus kuriosen Motiven in Kalendern, Almanachen und Drucken zusammen. Das Ergebnis: satirische Gebrauchsanweisungen für das Verständnis von Kunst oder die Geschichte Amerikas.

