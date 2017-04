Kultur Sonderkonzert in der Reihe "Classiques!": Shooting Star Valer Sabadus interpretiert Stabat Mater

Beim Sonderkonzert in der Reihe "Classiques!" im Landgasthof Riehen erklang Stabat Mater von Pergolesi, der stimmlich wie stilistisch keine Wünsche offen ließ. Dafür sorgten die Spitzeninterpreten der Alten Musik, Valer Sabadus und Altus Christophe Dumaux.

Chor oder Solo? Männer- oder Frauenstimmen? Was ist richtig beim "Stabat Mater" von Pergolesi, dem berühmtesten und am häufigsten aufgeführten der Musikgeschichte? Beim Sonderkonzert in der Reihe "Classiques!" im Landgasthof Riehen entschied man sich ganz im Sinne der historisch informierten Aufführungspraxis für eine solistische Besetzung mit zwei Countertenören und ein kleineres Barockensemble.

Der Counter-Boom ist noch immer voll im Gang und mit dem Newcomer Valer Sabadus stellte sich ein Shooting-Star der Counterszene vor; namhaft und vokal singulär ist auch sein Partner, der Altus Christophe Dumaux. Gleich beim Beginn des Stabat Mater zeigte sich die Besetzung mit Countertenören vollkommen natürlich, klangschön und gesanglich lupenrein. Counter-Timbres ähneln sich zwar, doch hier waren einmal kontrastreiche Unterschiede im klanglichen Detail bei Sopran und Alt und in den Stimmfärbungen zu hören: Sabadus glorios, mit warmem und angenehm rundem Organ ohne Schärfen in der Höhe, die Koloraturen exakt formend, mit betörendem Wohlklang, gänzlich ungequält und ungekünstelt klingend. Einen nicht ganz so direkten Stimmklang weist der männliche Alt von Dumaux auf, schillernd im Timbre, etwas strenger, dafür farbenreich und dramatisch-sinnlich. Das raumgreifendere Organ hat fraglos Sabadus, der die Koloraturen mit einer Geläufigkeit singt, die ihresgleichen sucht: eine Stimme, die sich schwerelos entfaltet und aufblüht. Von beiden hörte man in dieser Marienklage intensiv-beseelten Gesang, durchaus opernhaft. Eine Offenbarung war der Zusammenklang dieser außergewöhnlichen männlichen Singstimmen in den Duetten.

So erklang ein Pergolesi, der stimmlich wie stilistisch keine Wünsche offen ließ, dank dieser beiden Spitzeninterpreten der Alten Musik. Natürlich standen für die Stimm-Fans der Countertenor und der Altus im Mittelpunkt, zumal sie sich nicht nur in dem unsterblichen Megahit von Pergolesi, sondern zuvor in kirchlichen Vokalwerken und Salve Regina-Vertonungen von Nicola Porpora und Antonio Vivaldi verausgabten: Sabadus mit großer Virtuosität und opernhafter Gestik in den brillanten Koloraturen, Dumaux mit vollerem Altregister in den Verzierungen. Die Begleitung durch die Cappella Gabetta unter Leitung des motivierenden Barockgeigers Andrés Gabetta war flexibel und in den starken Affekten speziell barock. (js)