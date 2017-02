Überlingen Sommertheater Überlingen  eine Ära geht zu Ende und Intendant Nix fühlt sich brüskiert

Theater um das Theater am Bodensee: Die Stadt Überlingen hat den Vertrag über das Überlinger Sommertheater zwischen den Städten Überlingen und Konstanz gekündigt. Ganz überraschend kommt das nicht.

Die Mitteilung „an die Damen und Herren der Presse“ klingt lapidar: „Die Stadt Überlingen hat den laufenden Vertrag über das Überlinger Sommertheater zwischen den Städten Überlingen und Konstanz zum 31. Dezember 2016 gekündigt. Dies wurde dem Theater Konstanz am 26. Januar 2017 mitgeteilt.“ Und der Presse gestern.

Mit der Kündigung – dem Akt gingen Gespräche zwischen den Verwaltungsspitzen beider Kommunen voraus – geht die Ära Sommertheater zu Ende. Sie hatte ihren Ursprung in der Meersburger Hämmerlefabrik, ebenfalls bespielt durch das Konstanzer Theater von 1985 bis 2002. Die Idee zum Sommertheater hatte seinerzeit der in Überlingen-Nußdorf lebende Schriftsteller Martin Walser, als er gemeinsam mit dem Dramatiker Rolf Hochhuth bei einem Spaziergang die aufgelöste Hämmerlefabrik für diesen Zweck entdeckte.

Das Kündigungsschreiben kommt nicht ganz überraschend. In der Vergangenheit gab es immer wieder laute Diskussionen um das Sommertheater. Das betraf sowohl das Programm als auch die Finanzierung des Betriebs im Kapuziner. Das Theater forderte nicht nur mehr ideelles Engagement von der Kommune, sondern auch mehr Geld, wobei das notorisch klamme Überlingen hier kapitulieren musste.

Im vergangenen Jahr bat der Gemeinderat den Förderverein, die Aufführungen für das Jahr 2017 zu organisieren – das Geraer Ensemble springt ein –, forderte aber gleichzeitig, mit Konstanz über neue Konzepte ab 2018 zu verhandeln. Der Gesprächsfaden zwischen den beteiligten Personen sei nie abgerissen, teilt jetzt die Stadtverwaltung Überlingen mit. Demnach ist eine neuerliche Kooperation auf anderer Basis nicht vom Tisch.

Das Theater Konstanz hat in den vergangenen elf Jahren in Überlingen 46 Produktionen gespielt und damit 70 000 Zuschauer erreicht. Der Intendant des Hauses, Christoph Nix, spricht von einem Erfolgsmodell, das jetzt eingestellt worden sei. Im Übrigen zeigt sich Nix brüskiert, da das Kündigungsschreiben nicht dem Theater selbst zugestellt wurde – es ging an den Oberbürgermeister von Konstanz, Ulrich Burchardt. „Es ist auch ein Ausdruck keines guten Stils, wenn den Künstlern nicht einmal damit ein Dank verbunden worden ist“, heißt es in der Stellungnahme.