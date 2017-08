Das Weltkriegsdrama „Ein Sack voll Murmeln“ erzählt von der Flucht zweier jüdischer Jungs quer durchs besetzte Frankreich

In Frankreich gibt es eine Tradition, historische Ereignisse aus Kindersicht zu schildern. Bestes Beispiel ist Louis Malles Weltkriegsdrama „Auf Wiedersehen, Kinder“ (1987). „Ein Sack voll Murmeln“ handelt von einem ähnlichen Thema: Weil es 1941 im besetzten Paris für Juden zu gefährlich wird, beschließt das Ehepaar Joffo, nach Süden ins freie Frankreich zu fliehen. Da die sechsköpfige Familie zu sehr auffallen würde, sollen sich die vier Söhne paarweise auf eigene Faust durchschlagen.

Der Film basiert auf den Erinnerungen von Joseph Joffo (auf deutsch bei Ullstein), der damals zehn Jahre alt war. Das Buch über die gemeinsame Flucht des kleinen Jo und seines nicht viel älteren Bruders Maurice war in Frankreich ein Bestseller; Christian Duguays Verfilmung knüpft nahtlos an die tiefe Humanität an, die auch Malles Film prägt. Der Kanadier erzählt die Geschichte konsequent aus der Perspektive des Jungen. Weil Jo nicht alles versteht, was um ihn herum passiert, begnügt sich das Drehbuch gerade bei historischen Details mit Andeutungen. Mit List, Glück und der barmherzigen Hilfe verschiedener Zufallsbekanntschaften überstehen die beiden Brüder sämtliche Gefahren.

Der durch Genre-Filme („Screamers“) und TV-Produktionen („Hitler – Aufstieg des Bösen“) bekannt gewordene Duguay hat „Ein Sack voll Murmeln“ zwar mit sichtbarem Aufwand, aber ohne Pomp gedreht. Die Qualität seiner Inszenierung liegt nicht zuletzt in der Beiläufigkeit, wenn beispielsweise ein zu kurz gewordener Jackenärmel verdeutlicht, wie viel Zeit seit dem Beginn der Flucht vergangen ist. Duguays Konzentration galt vor allem der Führung seiner beiden jungen Hauptdarsteller Dorian Le Clech und Batyste Fleurial, die ihre Sache fabelhaft machen und zudem erstklassig synchronisiert worden sind. Nicht minder berührend ist Patrick Bruel als gleichzeitig liebevoller und in seiner Rigorosität zwiespältiger Vater; Christian Clavier setzt einen markanten Akzent als jüdischer Kollaborateur. Auch diese Seite der Geschichte, ein äußerst heikles Thema in Frankreich, spart der Film also nicht aus, zumal Jo am Ende der Reise ausgerechnet von der Familie eines Hitler-Verehrers aufgenommen wird.

Theoretisch könnten auch Kinder im Alter des kleinen Helden der Handlung folgen, aber der Film ist zu Recht erst ab zwölf Jahren freigegeben. Im Vordergrund steht zwar die innige Bruderliebe, doch Duguay lässt trotz vieler übermütiger Momente nie einen Zweifel daran, dass sich die Jungs in ständiger Lebensgefahr befinden. Dazu passt auch der wehmütige Schluss: Nicht alle Joffos haben den Krieg überlebt.

Abspann:

Buch und Regie: Christian Duguay

Darsteller: Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel

Produktionsland: Frankreich 2017

Länge: 114 Min.

FSK: ab 12

Fazit: Herausragend gut gespielter Kinderfilm für Erwachsene