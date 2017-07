Singen Singen in the rain: Anastacia verzaubert das Hohentwiel-Festival

Singen in the rain: Anastacia verzaubert das Hohentwiel-Festival

Mit dem Auftritt von Anastacia erlebt das Hohentwiel-Festival am Dienstag seinen vorläufigen Höhepunkt. 3500 Fans feiern eine Frau, die auch nach Jahrzehnten im Musikgeschäft noch zu verzaubern weiß

Sie habe sich schon den ganzen Tag wie eine Prinzessin gefühlt, verriet Anastacia gleich zu Beginn. Schließlich könne man hier jeden Moment damit rechnen, dass Prince Charming um die Ecke geritten kommt, meinte die Amerikanerin mit Blick auf die beeindruckende Burgkulisse um sie herum.

Der Hohentwiel als Märchenschloss. Dummerweise schien Singens Hausberg dieses Kompliment misszuverstehen. Fast konnte man meinen, dass er dem Gast aus Amerika beweisen wollte, dass die Festung durchaus auch zu dramatischen Kulissenwechseln in der Lage ist. So verwandelte sich der sonnendurchflutete Märchen-Schauplatz während Anastacias Auftritts in ein Spukschloss. Blitze durchzuckten den Hegau-Himmel. Dazu eine dichte Regenwand. Die letzten Lieder wurden von Donnergrollen begleitet.

Manch anderer Künstler hätte bei solchen Gegebenheiten Mühe gehabt, sein Publikum bei Laune zu halten. Nicht aber die Frau mit der kraftvollen Stimme. Von der ersten Sekunde ihres Auftritts, als sie begleitet von Trommelwirbeln auf einem Podest die Bühne betrat, bis zur letzten, als die Sängerin eineinhalb Stunden später an gleicher Stelle in die Nacht entschwand, hing das Publikum an ihren Lippen. Das lag auch daran, dass es der 48-Jährigen, ähnlich einer guten Märchenerzählerin, gelang, dem Abend eine eigene Dramaturgie zu geben.

Und wie jedes Märchen hatte auch dieses Anfang, Mitte und Schluss. Im ersten Akt präsentierte sich die Amerikanerin als Entertainerin. Angeschoben von ihrer Band bewies Anastacia, dass sie auch knapp 15 Jahre nach ihren größten Erfolgen Glanz verstrahlt. Schon beim zweiten Song "Sick and Tired" sang der mit 3500 Konzertgästen besetzte Innenhof inbrünstig mit, während sich die Sängerin mit ihrem Bassist und Duettpartner im energiegeladenen Wechsel die Bälle zuspielte. Gute Laune auch bei den Zwischenansagen. "This place is beautiful" proklamierte Anastacia mit breitem Lächeln – um dann ein ulkiges "I'm a singer in Singen” hinterherzuschieben. Humor, der im ersten Konzertdrittel immer öfter hervorblitzte. So nahm die blonde Sängerin gleich mal einen besonders enthusiastischen Verehrer in der ersten Reihe auf die Schippe und brachte das Publikum anschließend dazu, jedes der sieben Bandmitglieder mit breitem amerikanischem Akzent zu begrüßen. Das kam so gut an, dass man Anastacia sogar verzieh, als sie mal eben vom Deutschen ins Schwedische abdriftete. "I'm sorry – that was a brainfart", entschuldigte sie sich lachend. Ein Gehirnpups – kann doch jedem mal passieren...

Einige fetzige Poprock-Nummern später dann der erste Kostümwechsel. Statt im sommerlichen Outfit zeigte sich die Sängerin jetzt im eleganten silbernen Kleid. Und während sich der Himmel über Singen allmählich lila färbte, dominierte statt der E-Gitarre das Klavier die Klangkulisse. Powerballaden: Ein Begriff, wie geschaffen um Anastacias ruhigeren Songs zu beschreiben. Wo sich so manche Pop-Kollegin in gekünstelten Gesangs-Schnörkeleien verliert, bleibt sie dabei stets geradlinig – und wirkt umso authentischer. Kein Wunder, dass Nummern wie "Heavy on my Heart" oder das im Duett mit ihrer Background-Sängerin vorgetragene "I Belong to You" viele im Publikum dazu brachte, spontan mit dem Smartphone mitzufilmen.

Überraschenderweise setzte dann ein Lied ein emotionales Ausrufezeichen, von dem man es nicht erwartet hätte. "You'll Never be Alone" habe sie auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs geschrieben, erzählte die Sängerin. Eigentlich war der Song als Mutmacher für ihr Patenkind gedacht. Doch als sie wenig später mit dem ersten von zwei schweren Krebsleiden kämpfte, war es dieser Text, den Fans in persönlichen Nachrichten nutzten, um ihr Trost zuzusprechen, berichtete Anastacia.

Kaum, dass der letzte Akkord des kraftvollen Liedes verklungen war, setzte der Regen ein. Aber als hätte die Band geahnt, dass man den Zuhörern nun umso mehr einheizen müsse, folgte ein funkiges Instrumental-Medley. Kurz darauf kehrte auch der Star auf die Bühne zurück: Im knappen Outfit und mit Sonnenbrille. Was dann folgte, war der eigentlich märchenhafte Teil des Abends. Angetrieben von Anastacias rockigsten Nummern "I'm Outta Love" und "Left Outside Alone" bewiesen die Singener, dass man auch im strömenden Regen feiern kann: Man muss einfach umso ausgelassener tanzen, umso lauter singen und klatschen. Diese Begeisterung schwappte auf die Bühne zurück, wo Anastacia zum Endspurt ansetzte. Zu den finalen krachenden Akkorden von "One Day in your life" verabschiedete sich die Pop-Queen mit dem Versprechen, im nächsten Jahr nach Deutschland zurückzukehren. Das passende Happy-End eines märchenhaften Musikabends.