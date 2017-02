Kunst Sigmar Polkes Werk im Museum Frieder Burda in Baden-Baden  ein Muss für Kunst-Freunde

Das Museum Frieder Burda in Baden-Baden zeigt einmal mehr das künstlerische Werk des großen deutschen Künstlers Sigmar Polke (1941-2010). Die Ausstellung "Alchemie und Arabeske" ist bis 21. Mai 2017 zu sehen.

Vier der zehn wichtigsten Künstler weltweit sind laut „Kunstkompass“ Deutsche. Außer Gerhard Richter und Rosemarie Trockel sind unter den ersten zehn noch Georg Baselitz (Platz 4) und Anselm Kiefer (Platz 6). In der Kategorie „Die Unsterblichen“ behauptet sich der US-Künstler Andy Warhol an der Spitze, gefolgt von Joseph Beuys und Sigmar Polke. Als Polke noch lebte, rangierte er auf dem „Kunstkompass“ hinter Richter, seinem Weggefährten aus der gemeinsamen Düsseldorfer Zeit.

Das Museum Frieder Burda in Baden-Baden, das aktuell eine Ausstellung unter dem Titel „Sigmar Polke – Alchemie und Arabeske“ zeigt, widmete dem Künstler bereits 2007 eine Ausstellung – und mehrte damit dessen Marktwert. Götz Adriani stellte damals die Retrospektive aus drei Privatsammlungen zusammen, die einen Überblick über den Künstler, aber auch einen Einblick in die Welt der Sammler gab. Mit dabei neben dem schwäbischen Unternehmer Josef Froehlich und dem Kölner Arzt Reiner Speck: Hausherr Frieder Burda.

Burda hatte damit begonnen, Werke von Polke zu sammeln, als sie noch bezahlbar waren. Zu seinen Erwerbungen zählen Bilder aus den 1960er-Jahren, wie zum Beispiel „Kartoffelköppe“ und „Dürer Hase“ als Stoffapplikation und aus den 80ern „Tree of Life“ oder „Zwei Steine feiern Doppelhochzeit“. Gerade die frühen Gemälde und Zeichnungen begründeten Polkes Ruhm als genauer Beobachter der doppelmoralischen Post-Adenauer-Zeit.

Wie Richter interessierte er sich für die Möglichkeiten, die er als Maler hatte – etwa in der Abgrenzung zur Kunstgeschichte oder in respektlosen Moderne-Paraphrasen. Damals wie heute gibt es dafür in Baden-Baden Belege: das pseudo-pointillistische Bild „Freundinnen“ (1965/66) oder eine zweite Variante des Hasen-Werks aus Hosen-Gummiband (1970). Polke, das muss man wissen, war in den 60er-Jahren einer der Mitbegründer des Kapitalistischen Realismus. Den Begriff erfanden die beteiligten Künstler in ätzender Anspielung an den Sozialistischen Realismus in der DDR. Die Stilrichtung – oft auch als „German Pop“ bezeichnet – ging als deutsche Antwort auf die Pop-Art in die Kunstgeschichte ein.

Bekannt wurde Polke durch seine Rasterbilder, in denen er – in Analogie zu Roy Lichtensteins Comics – Zeitungsfotos oder Anzeigen mittels Punkten auf eine Leinwand projizierte. Das Verfahren brachte ihm den Beinamen „Raster-Polke“ ein. Später kamen farbenfrohe Stoff-, Schütt- und Lackbilder, aber auch eine respektable grafische Produktion dazu. Die Druckgrafik war nicht nur ein Experimentierfeld, sondern das Medium, in dem Polke das malerische Oeuvre reflektierte.

Der Kurator der Ausstellung „Alchemie und Arabeske“, Helmut Friedel, hat etliche Werke aufgenommen, die schon vor zehn Jahren in Baden-Baden zu sehen waren, darunter das „Schwimmbad“ (1988) ohne Wasser, das auf einen Gedichtband von Paul Celan anspielende „Atemkristall“ (1997) sowie das berühmte Frühwerk „Moderne Kunst“ (1968), in dem Polke Kleckse und Kringel auf die Leinwand „kritzelte“ und so die Elemente der Abstraktion parodierte. Aber auch das großformatige Werk „Verkündigung“ (1992), auf dem ein Engel angesaust kommt wie Münchhausen auf der Kanonenkugel, reihte der Kurator in den Parcours ein.

Auch wenn Friedel auf bereits Gezeigtes zurückgreift, so geht er doch mit einem Detail-Interesse an die 100 ausgestellten Werke heran. Es geht ihm um die Linien in Polkes Arbeiten. Denn ob Raster- und Stoffbilder oder weniger bekannte Werke: Es sind die Schnörkel, Schleifen und Ornamente (Arabesken), die immer wieder über unterschiedlichste Bildgründe schweben. In den 60er-Jahren erscheinen sie als kaum sichtbare blassgelbe Striche im stillen Triptychon oder als Handlinien auf Lurex-Untergrund. Scheinbar dechiffriert sind sie in den Hasen-Manifesten, ornamental kommen sie aus dem Matratzenstoff des „Hollywood“-Bildes (1971) und rätselhaft in den Ranken- und Schleifenbildern der 80er-Jahre.

Doch wie man diese Bilder dreht und wendet – sie bewahren ein hohes Maß an Unausdeutbarkeit. Aus wilden Farbverläufen lugen mitunter Landschaften, merkwürdige Schlösser oder seltsame Gesichter hervor. Nichts ist so, wie es auf den ersten Blick scheint. Erst recht nicht der Untergrund. Mineralische Zusätze reagieren auf klimatische Veränderungen. Was auf der einen Seite klar scheint, ist aus einem anderen Blickwinkel nicht mehr wiederzuerkennen. Vieles bleibt im Fluss oder löst sich auf. Um eine solche Wirkung zu erzielen, wandelte sich Polke zum Alchemisten und experimentierte mit Materialien wie Meteoritenstaub, giftigen Farben, Schneckensaft und sogar Gold. Seine Faszination für diese Stoffe erklärte der Schelm so: „Gift hat eine Auswirkung. Kunst hat keine.“

Die Ausstellung

"Sigmar Polke – Alchemie und Arabeske" ist bis 21. Mai 2017 im Museum Frieder Burda in Baden-Baden zu sehen. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Der Katalog kostet 36 Euro. Weitere Informationen auf www.museum-frieder-burda.de

Zur Person

Sigmar Polke wurde 1941 in Oels in Niederschlesien geboren, er starb 2010 in Köln. Polke war ein deutscher Maler und Fotograf. Seine Malerei – bei der er auch verschienene giftige Substanzen verwendet hat – ist dem postmodernen Realismus zuzuordnen (Kapitalistischer Realismus) und zitiert Ausdrucksweisen der Pop Art, ohne dass er dieser Stilrichtung zuzurechnen ist. Polkes Haltung zur Malerei enthält stark ironische Elemente. Man zählte ihn zu Lebzeiten mit Anselm Kiefer, Georg Baselitz und Gerhard Richter zum Viergestirn der deutschen Malkunst.