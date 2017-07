vor 1 Stunde SK Konstanz Schreckensbotschaft für Südwestdeutsche Philharmonie: Kulturstaatsministerin kippt Millionenförderung

Was langjährige Beobachter des Berliner Politbetriebs zuletzt für nahezu ausgeschlossen hielten, ist eingetreten. Monika Grütters, Staatsministerin für Kultur (CDU), kippt ein bereits beschlossenes Förderprojekt für Konzertorchester. Und verweigert Klangkörpern wie der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz bereits sicher geglaubte Millionenbeträge.