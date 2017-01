Schauspielhaus Zürich: Der Bedeutung entkommen

René Pollesch betreibt inseiner neuesten Theaterarbeit "High (du weißt wovon)" lustvolle Sinnverweigerung

Der Titel ist Programm: „High (du weißt wovon)“, René Polleschs siebte Theaterarbeit für Zürich, handelt unter anderem vom Kiffen. Wobei das Theater des 1962 im hessischen Friedberg geborenen Autors und Regisseurs an sich schon etwas von einer Droge hat. Denn wenn bei ihm Schauspieler und Choristen ihre Wortschleifen ziehen und ihre sprachdialektischen Volten schlagen, beginnt das Hirn zu schwirren. Hinzu kommen Elemente eines durchgeknallten Revuetheaters. Und so wird man mitunter fast „high“.

Am Schauspielhaus hat Barbara Steiner diesmal in die Halle des Schiffbaus eine Rennbahn gebaut, einen „Circus Maximus“ samt Manegelöwen-Bild, Goldvorhang, Riesenballonen und Lichtern. Hälftig blickt das in der Mitte sitzende Publikum auf die eine beziehungsweise andere Längsseite. Damit dem Auge nichts Wesentliches verborgen bleibt, gibt es eine Livekamera und zwei Großleinwände. Mitunter hält ein Bühnenarbeiter auch eine Ton-Angel vor sprechende Münder, aber das raumgreifende Setting ist doch etwas tückisch: Nicht alles wird akustisch verständlich.

In Polleschs Viel-Themen-Potpourri freilich verhandelt man sogar dies – wenn die Frage gestellt wird, weshalb immer ausgerechnet dann ein Gespräch startet, wenn einer der potenziellen Dialogpartner ganz weit weg, ja sogar überhaupt nicht zu hören ist. Lange nämlich läuft ein dezent zirkuskünstlerisch anmutendes Solistenquartett – Hilke Altefrohne, Inga Busch, Marie Rosa Tjetjen und Jirka Zett – in weitem Abstand einem Damenchor nach, dessen Mitglieder die Kostümbildnerin Sabin Fleck in eine Sträflingskleidung mit waagrechten Streifen vorne und senkrechten hinten gesteckt hat.

Um die Zuschauer herum ziehen sie also ihre Bahnen. Es ist, wie Jirka Zett – der einzige Mann im Ensemble – an einer Stelle meint, ein „Warten auf Godot im Gehen“. Und im Sprechen, wäre zu ergänzen! Es geht um Kommunikation und Nicht-Kommunikation, um Denken zu zweit, Sprechen alleine und Depression, um Low-Budget-Filme und andere Filme wie Peter Weirs „Picknick am Valentinstag“. Um die Assoziation des Todes mit Schwarz oder die von Opernliebhabern aufgeworfene Frage, weshalb denn Diktatoren wie Hitler und Mussolini sich nicht von der Oper haben rühren und politisch positiv beeinflussen lassen. Und immer wieder darum, dass Bedeutung sich nicht dort einzustellen pflegt, wo sie absichtsvoll angepeilt wird.

Die Frage ist vielmehr sogar: „Wie entkomme ich der Bedeutung?“ Eine zielführende Methode führt Pollesch auch an diesem Abend exemplarisch vor: indem er (vermeintliche) Sachverhalte wieder dialektisch umpolt und um alle Ecken herum denkt, bis sich Sinnzuschreibungen verflüchtigt haben oder aber ein Hintersinn plötzlich raffiniert aufblitzt. Sehr schön das Bild von der Zeit vor dem Urknall und danach – als „wir alle ganz dicht beieinander“ waren und dann „sehr dicht auseinander“.

Bravourös, wie die Menschen auf der Bühne all diese Wortkaskaden und Theorieschnipsel aufsagen und gleichzeitig zum Leben erwecken – obwohl ja niemand hier eine Figur aus Fleisch und Blut verkörpert. Dazu wird Gras geraucht und Bier geordert, vollführen die Chordamen drollige Tanzschritte oder begeben sich alle zusammen in einen Gefängniswagen, der wie ein Löwenkäfig aussieht und womöglich einfach nur ein lausiges Hotelzimmer ist. Körperbewegungen, Simultan-Videoschaltungen und ein üppig bestückter Soundtrack pumpen unentwegt Blut in die Kapillaren dieses hybride wuchernden Textgewebes.

Die achtzig Spielminuten mögen zwar nicht komplett berauschend gewesen sein. Aber anregend und erheiternd, das waren sie ganz gewiss. Der Beifall war groß – und also gerecht.

René Pollesch

Nächste Vorstellungen am 9., 13., 16., 17., 20., 23., 24 Januar; 3., 6., 8. Februar. Tickets und Infos: www.schauspielhaus.ch

René Pollesch wurde 1962 in Friedberg (Hessen) geboren und arbeitete nach dem Studium der Angewandten Theaterwissenschaft in Gießen mit einem eigenen Ensemble. In der Spielzeit 1999/2000 war Pollesch Hausautor am Luzerner Theater, ab Herbst 2000 am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Sein Pop- und Diskurstheater verwebt Theorie, Revue-Elemente und Slapstick zu Theaterabenden. "High (du weißt wovon)" ist seine siebte Arbeit am Schauspielhaus Zürich.

Inszenierungsbegleitend zeigt der Zürcher Pfauen am 22. Januar Polleschs Film „Bad Decisions“ (2016). (sk)