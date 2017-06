Konstanz Roger Waters hadert auf neuem Album mit dem Zustand der Welt

Ex-Pink-Floyd-Musiker bringt unter dem Titel "Is This The Life We Really Want?“ neue CD heraus

Von seiner Mauer kommt der Mann in diesem Leben offenbar nicht mehr los. 1979 konzipierte der britische Sänger und Bassist Roger Waters fast im Alleingang die Rock-Oper „The Wall“ und spielte sie gemeinsam mit seiner damaligen Band, der Psychedelic-Legende Pink Floyd, ein. Das Album brachte es seitdem auf sage und schreibe 30 Millionen verkaufte LPs, CDs und bespielte Musikkassetten und nimmt einen Spitzenplatz in der ewigen globalen Tonträger-Hitparade ein. 1984 startete Waters eine Solo-Karriere, stand damit aber lange Zeit im Schatten seiner ehemaligen Band-Kollegen, die in den 1980er und 1990er Jahren durch die allergrößten Stadien tourten, während der „The Wall“-Schöpfer Mühe hatte, mittelgroße Hallen zu füllen.

Erst in der zweiten Hälfte der 2000er Jahre kam dann der Erfolg: Waters zog von Tour zu Tour immer mehr alte Pink-Floyd-Fans an – nicht zuletzt deshalb, weil seine ehemaligen Mitstreiter, aus welchen Gründen auch immer, darauf verzichteten, live aufzutreten. Natürlich wurde auch „The Wall“ wieder aufgeführt, bombastischer denn je – zweifellos eines der spektakulärsten Konzert-Events der letzten Zeit.

Und nun ein neues Solo-Album („Is This The Life We Really Want?“) – das erste seit 2005. Und noch immer singt Roger Waters von Entfremdung, von Ausbeutung, von der grassierenden gesellschaftlichen Intoleranz. Den Verstoßenen und Entrechteten gilt seine besondere Sympathie: In „The Last Refugee“, einem der schönsten und eindringlichsten Songs auf der neuen CD, besingt er das traurige Los der Migranten, die sich auf den Weg zu einem vermeintlich besseren Leben machen – und fast überall auf Mauern und Zäune stoßen.

Er könne es sich sehr gut vorstellen, ein Konzert an der US-amerikanisch-mexikanischen Grenze zu geben, als Protest gegen die Mauerpläne von Präsident Donald Trump, verkündete er unlängst – und eine Aktion wie diese ist ihm ohne weiteres zuzutrauen. Schon bei Pink Floyd war Waters ja, salopp gesprochen, für die Agitprop-Abteilung zuständig gewesen – Ex-Kumpel und Rivale David Gilmour hingegen für den kuschelig-sphärenhaften Wohlklang – und außer „The Wall“ prägte er insbesondere die Alben „Animals“ (1977) und „The Final Cut“ (1983) mit seinen bitteren Texten über gesellschaftliche Ungerechtigkeiten und den Machthunger der wirtschaftlichen und politischen Eliten.

In „Picture That“ geißelt er das (seiner Meinung nach völlig sinnlose) militärische Engagement der westlichen Staaten in Afghanistan und anderenorts, in „Broken Bones“ beklagt er die gesellschaftliche Regression in den letzten 40 Jahren, im Titelsong des neuen Albums rechnet er mit der Konsumgier, der Ignoranz sozialen Mißständen gegenüber und der Fremdenfeindlichkeit breitester Schichten der Bevölkerung ab. Ein Politpamphlet also, notdürftig verpackt als Rockmusik-Album?

Musikalisch wandelt Waters auf bewährten Pink-Floyd-Pfaden: „A Bird In A Gale“ erinnert an die härteren Passagen von „The Wall“, das Sphären-Intro zu „Picture That“ an den Klassiker „Welcome To The Machine“, und von allen Seiten raunen kommentierende Stimmen mehr oder weniger kluge Statements, eingebettet in eine dramaturgisch geschickt konzipierte Geräuschkulisse – ganz so wie in den berühmten Floyd-Meisterwerken aus den 1970er Jahren. Richtig gerockt wird so gut wie nie, und meist ist die Musik eindeutig den Texten untergeordnet – was oft perfekt funktioniert (in „The Last Refugee“ oder „Déjà Vu“), aber manchmal eben nicht (in „Smell The Roses“, der ersten Single-Auskopplung).

Am besten ist Waters immer dann, wenn er seine Klagelieder vergleichsweise spartanisch instrumentiert, sich lediglich mit einer akustischen Gitarre begleitet – eigentlich keine überraschende Erkenntnis, war dies doch schon zu seiner Zeit bei Pink Floyd so. Songs wie beispielsweise „Cirrus Minor“ (vom Soundtrack-Album „More“) und „If“ (vom Album „Atom Heart Mother“) sind heute zeitlose Psychedelic-Folk-Klassiker, und letzteres Stück war nicht umsonst auch lange Zeit fester Bestandteil des Waters-Live-Repertoires.

Etliche Tracks vom neuen Album haben das Zeug dazu, künftig dieselbe Rolle zu spielen: „Oceans Apart“ etwa, „The Last Refugee“ oder „Part Of Me Died“. Vergleicht man Waters’ neues Werk mit dem 2015 erschienenen letzten Album („Rattle That Lock“) von David Gilmour, dem anderen Floyd-Mastermind, schneidet es keineswegs schlechter ab.

Zur Person

: Is This The Life We Really Want? Sony Music.

Roger Waters, Jahrgang 1943, gründete 1965 die Gruppe Pink Floyd, die schnell zur Top-Attraktion der Londoner Underground-Szene avancierte. Ein erster großer kommerzieller Wurf gelang 1973 mit dem Album „The Dark Side Of The Moon“. Immer stärker dominierte Waters Texte und Sound, was zu sich häufenden Zerwürfnissen führte. 1984 verließ er im Streit die Band.

„Krieg ist einzu gutes Geschäft“

Mr. Waters, wann haben Sie beschlossen, ein weiteres Rockalbum aufzunehmen?

Es begann, als ich vor einigen Jahren während der „The-Wall“-Tour den Song „Déjà Vu“ schrieb. Wir nahmen gleich eine Demoversion mit meiner Band auf, und ich war der Ansicht, dass der Song richtig gut ist und auf ein Album gehört. So schrieben wir weitere Stücke, die ich dann zusammen in einer Art Hörspiel zusammenfasste.

Wie kam der Produzent des Albums, Nigel Godrich, an Bord?

Der Schauspieler Shaun Evans hat uns bekannt gemacht und Nigel dazu überredet, den Soundtrack für unseren gemeinsamen Film zu „The Wall“ aufzunehmen. So fingen wir an zu reden, Nigel schaute sich meine Hörspiel-Demos an und reagierte recht trocken. Er sagte sowas wie „Ich mag diese drei Akkorde, und dort ist die Melodie nicht schlecht, diese eine Stelle finde ich auch gut“. Und zum Rest verzog er das Gesicht. Ich merkte, ich kann entweder sagen „Dann verpiss dich“, oder ich reagiere wie ein Erwachsener und fragte ihn, was er denn stattdessen vorschlagen würde.

Wie sind Sie mit Godrich ausgekommen? Sie gelten ja nicht als besonders kooperativ.

Nigel ist wie ich: Sehr autokratisch. Um mit ihm arbeiten zu können, musste ich den typischen Kopf-durch-die-Wand-Roger in die Kiste packen und Nigel machen lassen. Jemand anderem so viel Verantwortung und Spielraum zu geben war ungewohnt für mich, ich hatte das vorher nie in diesem Ausmaß gemacht. Aber jetzt bin ich froh, dass ich mich zurückgenommen habe.

War es hart für Sie, den inneren Autokraten unter Kontrolle zu halten?

Sehr. Das war was Neues.

Ihr Vater ist im Zweiten Weltkrieg gefallen, Ihr Opa im Ersten Weltkrieg, Sie sind Pazifist und Anti-Kriegsaktivist, praktisch seitdem Sie Musik machen.

Ja, das stimmt. Leider gewöhnt sich die Menschheit einfach nicht ab, Kriege ohne ersichtlichen Grund zu führen. Obwohl, das ist falsch. Es gibt sehr wohl einen Grund.

Welchen?

Geldmacherei. In militärischen Auseinandersetzungen lässt sich so viel Geld verdienen, dass es für viele Staaten ein ökonomisches Desaster wäre, darauf zu verzichten. Krieg ist einfach ein zu gutes Geschäft.

Dabei gäbe es viel sinnvollere Projekte, die den Menschen wirklich etwas bringen würden. Im Silicon Valley wird daran getüftelt, den Tod als solchen zu eliminieren und das ewige Leben zu ermöglichen. Wären Sie gern unsterblich?

Ich glaube nicht. Nein. Obwohl, ich muss noch überlegen, ich will mich nicht festlegen. Es hängt viel davon ab, in welchem Zustand du unsterblich gemacht wirst. Nur: Was haben wir davon? Wir werden den Planeten in ungefähr dreißig Jahren zerstört haben, also, das ist müßig.