Film Roger Moore  einmal Bond, immer Bond

Roger Moore war bereits international bekannt als smarter Draufgänger Simon Templar in „The Saint“ – doch erst die Rolle als Geheimagent 007 machte den britischen Schauspieler zum Superstar. Die sieben Bond-Filme prägten sein Leben. Nun ist er im Alter von 89 Jahren in der Schweiz gestorben.

Schwarzer Smoking, weißes Einstecktuch und stets mit einer Frau an seiner Seite sowie einer Waffe in der Hand – der Schauspieler Sir Roger Moore ist für etliche Fans der Inbegriff von James Bond, jenes legendären Agenten im Geheimdienst Ihrer Majestät. Und das nicht nur, weil der Brite als 007 sieben Mal die Welt rettete. Es schien vielmehr so, als habe er sich in der Rolle kaum verstellen müssen. Roger Moore verkörperte Zeit seines Lebens wie kein anderer den perfekten britischen Gentleman. Mit ausgefeilter Höflichkeit und trockenem Humor, zudem gutaussehend und charmant, war er ein Frauenschwarm.

Und auch wenn Kritiker häufig mangelndes Schauspieltalent bemängelten und meinten, er könne Emotionen lediglich mit Hilfe seiner Augenbrauen ausdrücken, schätzten Männer seinen Hang zur stilvollen Action, auch abseits der Filmsets. Dabei betrachtete Moore sich selbst nur als viertbesten Bond-Darsteller nach Daniel Craig, Sean Connery und George Lazenby. Gestern starb Moore nach einem kurzen Kampf gegen eine Krebserkrankung in der Schweiz, wie seine Kinder bekanntgaben. „Wir sind am Boden zerstört. Die Liebe, von der er in seinen letzten Tagen umgeben wurde, war so groß, dass man sie nicht in Worte fassen kann.“ Moore wurde 89 Jahre alt.

Er wuchs in einfachen Verhältnissen auf, ließ sich später an der Londoner Royal Academy of Dramatic Art zum Schauspieler ausbilden. Moore begann seine Karriere in den 50er-Jahren als Model, bevor er ins Filmgeschäft einstieg. Die ersten Werke blieben kaum in Erinnerung. Erst das Fernsehen brachte ihm die ersten Erfolge, etwa „Ivanhoe“ und „Maverick“. In seinen ersten Jahren als Schauspieler sei ihm erzählt worden, dass man Persönlichkeit, Talent und Glück zu gleichen Teilen haben müsse, um erfolgreich zu sein, erinnerte er sich einmal in einem Interview. „Ich bestreite das. Bei mir war es 99 Prozent Glück“, sagte er in aller Bescheidenheit.

Den Durchbruch schaffte er in den 60er-Jahren als „Simon Templar“ – schon danach wurde er mehrmals für die Rolle des Geheimagenten angefragt. Doch nie passte es in seinen Zeitplan. Erst 1973 verkörperte Moore als Nachfolger von Sean Connery in „Leben und sterben lassen“ zum ersten Mal James Bond, letztmals 1985 in „Im Angesicht des Todes“. Die Mädchen seien immer jünger geworden – „und ich wurde zu alt“, begründete er die Agenten-Rente mit 57 Jahren.

Keiner spielte 007 öfter als er, und so ist es kaum überraschend, dass er oft als „Mr. Bond“ angesprochen wurde. Moore genoss den Ruhm. Und den Luxus. Er lebte in Monaco, im noblen Schweizer Ort Gstaad sowie in Crans Montana. Nach seinen Erfolgen als 007 zog er sich für einige Jahre aus dem Rampenlicht zurück, und selbst, als er vor die Kamera zurückkehrte, drehte er nur noch wenige Filme. Vielmehr trat er als Sonderbotschafter des UN-Kinderhilfswerks Unicef auf.

2003 bekam Moore dafür den Ritterschlag von Königin Elizabeth II. – eine Würdigung, die ihm mehr bedeutet habe als jeder Filmpreis, wie er einmal sagte. Zudem setzte sich der Tierschützer in den vergangenen Jahren gegen die Herstellung von Gänsestopfleber ein. Doch immer wieder musste er aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten. 2003 wurde ihm ein Herzschrittmacher eingesetzt. Moore nannte ihn seinen „wertvollsten Besitz“. Mit seiner vierten Ehefrau, der Schwedin Kristina Tholstrup, lebte er in der Schweiz. „Welch ein Verlust“, schrieb gestern ein bestürzter Fan auf Twitter und sprach offenbar für viele Trauernde, als er ihn als „Ikone meiner Jugend“ bezeichnete. „Seine linke Augenbraue sollte posthum einen Oscar bekommen.“