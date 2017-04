Freiburg Rock'n'Roll als Forschungsobjekt: Die große Rolling-Stones-Sammlung an der Universität Freiburg

Mehr als 15 000 Schallplatten und viele Fanartikeln warten auf ihre wissenschaftliche Auswertung

Die Rolling Stones rocken die Universität. Nicht mit einem Open-Air-Konzert auf dem Campus, sondern in Gestalt der europaweit, wenn nicht gar weltweit umfangreichsten Sammlung von Stones-Schallplatten, Fanartikeln, Zeitungsausschnitten, Büchern und Fan-Korrespondenz. Es handelt sich um die „Reinhard Karpp Rolling Stones Collection“, die allein mehr als 15 000 Tonträger umfasst und die die Familie des 2012 verstorbenen Sammlers der Universität zu Forschungszwecken mit einem zunächst auf zehn Jahre befristeten Leihvertrag zur Verfügung stellt.

Der Rechtsanwalt Reinhold Karpp aus Windhagen bei Bonn hat die Sammlung in seinem Privathaus aufgebaut – dort nahm sie zuletzt ein ganzes Stockwerk und eine Fläche von 125 Quadratmetern in Anspruch. Karpp ist Fan der Stones seit 1964 – da sah er die Rockband zum ersten Mal in Blackpool in England. Allein, mit Freunden und Familienangehörigen besuchte er bis zum Jahr 2007 nicht weniger als 130 Konzerte der Gruppe um die Songschreiber Mick Jagger und Keith Richards – er blieb dabei stets im Hintergrund und suchte nie den direkten Kontakt zu seinen Idolen, erzählt Karpps Tochter Annette bei der Übergabe der Sammlung. Ihr Vater, fährt sie fort, „hat bei den Konzerten immer andächtig zugehört, während die Menge um ihn herum tobte. Es ging ihm vor allem um die Musik“.

Mehr als 100 Kisten mit Stones-Artikeln aller Art erreichten jetzt das zur Universität Freiburg gehörende Zentrum für Populäre Kultur und Musik (ZPKM), darunter ein in seiner Ausstattung den Stones gewidmeter Flipperautomat, große und kleine Pappfiguren der Rockidole, jede Menge T-Shirts, zahllose Buttons, Plakate und die umfangreiche Tonträger-Sammlung. Neue Stones-Platten kaufte Reinhard Karpp immer zweimal: Eine nutzte er zum Hören, die andere bewahrte er eingeschweißt im Originalzustand auf. Das ZPKM, sagt dessen Direktor Michael Fischer, wird das Stones-Sammelsurium wissenschaftlich einordnen – unter historischen, kulturellen, medialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Unter anderem geht es darum, Strategien der Musikvermarktung zu erkennen. Michael Fischer: „Musik materialisiert sich in Platten, CDs und DVDs, aber auch in Fanartikeln, Fotos und Plakaten“. Soziale Praktiken bei der Verbreitung populärer Musik sind ein weiterer Aspekt.

Das kommt nicht erst jetzt mit den Stones ins Rollen: Seit 1911 geht es im Freiburger Volkslied-Archiv, aus dem das ZPKM hervorgegangen ist, um populäre Kultur. Zu dieser Uni-Einrichtung gehört auch ein Pop-Archiv mit 20 000 Singles und das deutsche Musical-Archiv. Mittelfristig soll es eine Ausstellung geben, die einen Teil der Sammlung zeigt, wenn sich ein Museum dazu bereitfindet. Fans können aber auch so im ZPKM vorbeischauen.

Das Zentrum

Das im April 2014 gegründete Zentrum für Populäre Kultur und Musik (ZPMK) ist eine Forschungseinrichtung der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Hervorgegangen ist es aus dem traditionsreichen Deutschen Volksliedarchiv (gegründet 1914 von John Meier). Erforscht werden hier sowohl Erscheinungsformen populärer Kultur und Musik wie auch Fragen nach er Unterscheidung zwischen musikalischer Hoch- und Populärkultur. Neben einer großen Fachbibliothek und mehreren Plattensammlungen gehören zu der Einrichtung das 1914 gegründete Deutsche Volksliedarchiv, das Deutsche Musicalarchiv und das Popmusikarchiv – nun auch mit der Reinhold Karpp Rolling Stones Collection. (sk)