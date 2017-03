Revue der Egoisten: Brecht-Klassiker überzeugt am Theater Konstanz

Regisseur Jo Fabian wirft mit Brechts „Der gute Mensch von Sezuan“ einen skeptischen Blick auf unseren Edelmut

Auf der Suche nach dem Guten im Menschen, hilft uns ein nuschelnder Wasserverkäufer (Thomas Fritz Jung) ein gutes Stück weiter. „Wussten Sie eigentlich“, so fragt er vor dem noch geschlossenen Vorhang des Konstanzer Theaters sein Publikum, „dass Sie durch ihre bloße Beobachtung die Dinge auf der Bühne verändern?“ Ohne Beobachtung gäbe es dort weder Lampenfieber, noch Handlungsdruck, letztlich auch gar keinen Grund mehr, den Brecht-Klassiker „Der gute Mensch von Sezuan“ überhaupt zur Aufführung zu bringen. Vielleicht besteht ja darin die Antwort auf die Frage nach der Moral: dass Gutes wie Böses nichts weiter ist als eine Reaktion auf die kritischen Blicke der anderen.

Tatsächlich mag sich nach Öffnen des Vorhangs der im Titel versprochene gute Mensch nicht recht zu erkennen geben. Die von Brecht als moralischer Prüfstein nach Sezuan entsandten drei Götter irren auf der Suche nach Obdach lange vergeblich über die mit Bambusstangen vollgestellte Bühne. Und wenn auch die Prostituierte Shen Te (Natalie Hünig) ihnen schließlich eine Herberge bietet, so ist das weniger einem mitfühlenden Herzen zu verdanken als vielmehr ihrem bemerkenswerten Geschäftssinn.

Denn am nächsten Morgen, als die Herren sich gerade wieder verabschieden wollen, dreht sie den Spieß einfach um. „Wie soll ich denn meine Miete bezahlen?“, fragt sie in gespielter Verzweiflung. Die Götter werden ihre gute Tat doch wohl nicht einfach ausnutzen wollen? Und als das Trio beratschlagt, wie man sich möglichst billig aus der Affäre ziehen könnte, diskutiert die im Feilschen erfahrene Shen Te munter mit: Am Ende springt als Lohn für diese eine Nacht gleich ein stattlicher Tabakladen heraus. Brecht auf der Bühne ist ein schwieriges Unterfangen, weil die Erben des Dichters immer wieder gegen unliebsame Bearbeitungen seiner Texte vorgehen – gemäß deutschem Urheberrecht werden seine Stücke erst im Jahr 2026 gemeinfrei. Regisseur Jo Fabian riskiert genau das, was zuletzt allzu oft verhindert worden ist: einen weniger belehrenden als entlarvenden Brecht.

Entlarvt werden rote Ché-Guevarra-Fahnen schwenkende Arbeiter, die einerseits auf die Dekadenz der Oberschicht schimpfen, andererseits keine Probleme haben, sich auf Kosten Shen Tes in ihrem Tabakladen einzurichten. Entlarvt wird die sich altruistisch gebende Shen Te, welche die nötige Drecksarbeit mehr aus Imagegründen denn aus Hilflosigkeit von ihrem zweiten Ich, dem bösen Vetter Shui Ta erledigen lässt. Und entlarvt wird auch ein Staat, dessen Vertreter (Axel Julius Fündeling als Polizist) lieber mit Hardlinern wie Shui Ta verhandeln als mit vermeintlichen Friedensengeln.

Dieses Leben, in dem die gute Tat nicht mehr ist als eine Fassade für den Eigennutz, zeigt Fabian als wunderbar unterhaltsames Gaukelspiel mit revuehaft schrägen Klangelementen und dezent ironischen Kostümierungen. Das geht vor allem deshalb auf, weil seine Schauspieler in all der Komik niemals die Tragik aus dem Auge verlieren. Wie Natalie Hünig insbesondere in Shen Tes zweiter Identität als Shui Ta mit mephistophelischer Düsternis für Profit und Ordnung sorgt, ist einfach großartig. Eindrucksvoll auch Sebastian Haase als arbeitsloser Flieger Yang Sun: Jedes Wort seiner bekundeten Liebe zu Shen Te gilt allein ihm selbst. Arlen Konietz gefällt als selbstmitleidiger Nebenbuhler Shu Fu, Katrin Hukes Interpretation der Witwe Shin mutet bisweilen etwas zu hysterisch an.

Dass es mit Shen Te kein gutes Ende nehmen würde, ist früh abzusehen: Bei Brecht lassen die Götter sie allein, in Konstanz ergeht es ihr sogar noch ärger. „Verehrtes Publikum, jetzt kein Verdruss: Wir wissen wohl, das ist kein rechter Schluss“, heißt es auf rechts und links platzierten Bildschirmen. Ein rechter Schluss ist es vielleicht nicht – ein logischer aber allemal: Wo das Gute nur Behauptung bleibt, kann die Menschheit auf erfreulichere Schlussszenen lange warten.

Zum Stück

Die nächsten Vorstellungen: 28. März und 1. April. Tickets unter Telefon 07531-900150, E-Mail: Theaterkasse@Konstanz.de

Der gute Mensch von Sezuan ist ein von 1938 bis 1940 unter der Mitarbeit Ruth Berlaus und Margarete Steffins entstandenes Stück Bertolt Brechts, das am 4. Februar 1943 am Schauspielhaus Zürich uraufgeführt wurde und 1953 erstmals als Buch erschien. Die Musik komponierte Paul Dessau. Es ist ein Musterbeispiel für das epische Lehrtheater Brechts, aus dem viele Elemente der klassischen Dramentheorie verbannt wurden. Auch die Thematik des Stückes ist typisch für Brecht: Unter anderem sind Religions- und Kapitalismuskritik sowie eine Infragestellung der bürgerlichen Aufklärung bestimmende Aspekte des Stücks. (sk)