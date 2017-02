Kunst René Magritte  populärer Philosoph mit Pinsel

Die Frankfurter Kunsthalle Schirn zeigt bis zum 5. Juni 2017 bekannte Bilder und auch etliche Entdeckungen aus dem Werk des belgischen Surrealisten René Magritte

Was für ein merkwürdiges Gemälde: Ein Huhn steht auf einer Fensterbank und blickt auf ein Ei im Becher, während sich hinter ihm ein zweites, wohl just frisch gelegtes Ei befindet. Hinter dieser irritierenden Szene öffnet sich eine Landschaft, gerahmt von einem Vorhang, als handle es sich um einen Film oder ein Theaterstück. Das Bild zitiert die uralte Frage nach dem Ursprung der Dinge – war zuerst das Huhn oder das Ei da? Damit ist der Besucher der Frankfurter Schirn-Kunsthalle schon mitten in den Bilderrätseln von René Magritte (1898-1967), obwohl er erst wenige Schritte getan hat.

Magritte verstand sich nicht als Künstler, nur als „denkender Mensch“, meint die Frankfurter Kuratorin Martina Weinhart. Seine Ideen wollte er durch Bilder vermitteln. Der Belgier war also dem Rationalen verpflichtet, zum Entsetzen seiner französischen Surrealisten-Kollegen, die sich Träumen und dem Unbewussten widmeten.

Magrittes Bilder sind noch heute populär, auch wenn sich das breite Publikum nicht um die philosophischen Gedanken schert. Dabei ist sein Kosmos gar nicht so komplex, wie jetzt an rund 70 Gemälden der 1920er- bis 1960er-Jahre zu verfolgen ist. Die vom Pariser Centre Pompidou übernommene Schau stellt den Bild-Magier erstmals seit 20 Jahren wieder in Deutschland vor – und wird sicher ein Publikumsrenner.

Sie versammelt neben vielen bekannten Bildern auch etliche Entdeckungen. Zu Letzteren zählt „Variante der Traurigkeit“, so der (wie fast immer) kuriose Titel des Huhn-Ei-Bildes, das bisher selten von dem australischen Privatsammler entliehen wurde. Freilich entstand es erst 1957, als Magritte bereits sein ganzes Repertoire durchgespielt hatte. Dennoch schien er das Publikum mit seinen vielen Bild-Varianten nicht zu langweilen. Denn Magritte war ein Bild-Metaphysiker und zugleich ein Sprachphilosoph mit dem Pinsel. Penibel wie ein Altmeister malte er banale Motive vom Fenster bis zum Vorhang, vom Schatten bis zur Wolke – aber immer mit skurrilen Einsprengseln. Unentwegt wies Magritte auf den täuschenden Charakter der Bilder hin, die eben nicht Abbilder der Realität seien.

Sein berühmtestes Werk, das Bild einer Pfeife von 1929, ist allerdings nicht zu sehen, dafür eine spätere Variante von 1935 für eine US-Schau. Entsprechend steht unter der Pfeife in akkurater Handschrift „This is not a pipe“ (Das ist keine Pfeife). Das wahre Sein der Dinge lässt sich für Magritte weder zeigen noch sagen. „Die Pfeife hat man mir zur Genüge vorgehalten“, erinnerte er sich 1966 und fuhr fort: „Können Sie sie stopfen, meine Pfeife? Nein, nicht wahr, sie ist eine Darstellung. Hätte ich also unter mein Bild geschrieben ‚Das ist eine Pfeife’, hätte ich gelogen.“

"René Magritte – Der Verrat der Bilder": Schirn-Kunsthalle, Frankfurt am Main, bis 5. Juni 2017. Dienstag und Freitag bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr, Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 22 Uhr. Weitere Informationen auf www.schirn.de