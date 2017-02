Kunst Reisende Spätimpressionisten: Die Staatsgalerie Stuttgart zeigt Kunst aus der "Villa Flora"

Die Staatsgalerie Stuttgart zeigt Werke der berühmten privaten Winterthurer Sammlung Hahnloser-Bühler. Besonders der Nachimpressionismus hatte es der Schweizerin Hedy Hahnloser-Bühler angetan. Doch die Zukunft ihrer Sammlung ist offen

Die junge Frau liegt nackt auf einem Bett, sie scheint zu schlafen. Ihre geröteten Wangen, die aufgerichteten Brustwarzen veranlassen zu allerlei Spekulationen. Dass sie vom Liebesakt ermattet sein könnte, das ist die erste und naheliegendste Vermutung.

Hätte Félix Vallotton es dabei belassen, das 1913 entstandene Gemälde wäre der Diskussion nicht wert. Die Welt der Kunst hatte schon damals ganz andere Provokationen gesehen, etwa Gustave Courbets hyperrealistisches Bild „Der Ursprung der Welt“ (1866), das eine Nahsicht der behaarten Vulva einer Frau zeigt. Zum Skandalbild wurde Vallottons Werk erst durch die schwarze Frauenfigur im schulterfreien blauen Gewand, die, Zigarette im Mund, am Bettrand sitzt und etwas abschätzig auf die Schlafende blickt. Das Verhältnis Dienerin und Herrin scheint nicht nur aufgehoben, sondern gedreht …

Nein, es kam zu keinem Aufruhr, aber Hedy Hahnloser-Bühler musste einige Kritik in Kauf nehmen, als sie ihre Neuerwerbung „Die Weiße und die Schwarze“ in Winterthur präsentierte. Aber das sah die aus einer Industriellen-Familie stammende Malerin und Gestalterin voraus, die um die Jahrhundertwende begann, gemeinsam mit ihrem Mann, dem Augenarzt Arthur Hahnloser, Kunst zu sammeln.

Hedy Hahnloser-Bühler wird als eine starke Frau beschrieben, die sich nicht nur für schöne Bilder interessierte, sondern auch für die Künstler dahinter. Mit einigen war sie befreundet, sie waren Gast in ihrem Haus, der Villa Flora – Henri Manguin porträtierte sie 1912. Diese Sammlerin war anders gestrickt als die reichen Sammler-Familien in ihrer Nachbarschaft – der bedeutendste unter ihnen: Oskar Reinhart. Das Konventionelle war ihr zuwider. Und auch noch so manch anderer Einkauf von Hahnloser-Bühler sorgte in Winterthur für Debatten. Sie revolutionierte aber auch gleichzeitig vor Ort den Umgang mit zeitgenössischer Kunst – sie sammelte rein gegenwartsbezogen.

Aber das ist Vergangenheit. 1936 – mit dem Tod ihres Mannes – hörte sie mit der Sammlertätigkeit auf. Bis dahin hatte sie einen Bilderberg angekauft, der, aus heutiger Sicht, zu den berühmtesten Privatsammlungen Europas gehört. Umso tragischer, dass die Sammlung heimatlos geworden ist. 2014 schloss die sanierungsbedürftige Villa Flora, die seit 1995 als Museum geführt wurde, ihre Tore. Winterthur fehlt das Geld für die Renovierung. Statt die Sammlung ins Depot zu stecken, entschieden die Vorstandsspitzen der von den Erben des Paares gegründeten Hahnloser-Jaeggli-Stiftung, die Bilder auf die Reise zu schicken. Die vierte und letzte Station ist die Staatsgalerie Stuttgart.

Für die „Aufbruch Flora“ genannte Ausstellung haben die Kuratorinnen Angelika Affentranger-Kirchrath und Neela Struck eine Auswahl von 100 Gemälden und Skulpturen von 15 Künstlern zusammengetragen. Die Ausstellung ist nach Künstlern angelegt und von Themenräumen durchbrochen. Eine schöne Idee ist es, ein Element aus der Villa zu integrieren: Ein Tapetenmuster, das die engagierte Sammlerin entworfen hat.

Wie an den vorangegangenen Gast-Orten Paris, Hamburg und Halle wurde auch eine Verbindung zum Sammlungsbestand der Staatsgalerie hergestellt: Hier werden zehn Werke in die Ausstellung verwoben, darunter Gemälde von Pierre Bonnard („Fruchtschale“, um 1924/30) und Paul Cézanne („Badende vor einem Zelt“, 1883/85). Im räumlichen Nebeneinander der Meisterwerke aus der privaten wie der öffentlichen Sammlung ergeben sich neue Dialogmöglichkeiten.

Hedy Hahnloser-Bühler – ihr Mann ließ ihr da alle Freiheiten – sammelte nicht nur gegenwartsbezogen, besonders der Nachimpressionismus hatte es ihr angetan: die Nabis um Pierre Bonnard, Edouard Vuillard oder Vallotton, die Fauves um Henri Matisse, Albert Marquet oder Manguin. Neben Werken dieser Künstler finden sich in der Wohlfühl-Ausstellung weitere Spitzenwerke der Wegbereiter der künstlerischen Moderne, darunter Cézanne – die Sammlerin wurde über Giovanni Giacometti auf den Maler aus Aix-en-Provence aufmerksam –, Vincent van Gogh („Der Sämann“, 1888), Edouard Manet („Die Amazone“, 1883; es ist das letzte und unvollendet gebliebene Gemälde des Franzosen), Ferdinand Hodler („Das Jungfraumassiv“, 1911) sowie Werke aus der nachimpressionistischen Phase von Auguste Renoir.

Die Zukunft der Sammlung von Hedy Hahnloser-Bühler und Arthur Hahnloser, die inzwischen verschiedene Erbgänge erfahren hat, ist offen. Die Stiftung hat mit dem Kunstmuseum Bern einen Leihvertrag über 15 Jahre geschlossen, der eine Rückzugsklausel enthält: Falls die Villa als Ganzes wieder als Museum betrieben werden kann, darf die Stiftung die Sammlung zurück nach Winterthur holen. Wo das Geld für die Sanierung und den Weiterbetrieb herkommen könnte, ist ebenfalls offen … Bern plant dagegen eine Ausstellung mit Werken aus der Sammlung. Sie wird am 10. August eröffnet.

„Aufbruch Flora" – zu sehen in der Staatsgalerie Stuttgart, bis 18. Juni 2017.