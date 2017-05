Kino Regisseur Geschonneck: "Geschichte ist wiederholbar"

Sein Film mit Schauspieler Bruno Ganz erzählt vom Ende der DDR – im Interview spricht Regisseur Matti Geschonneck (65) über die Parallelen, die er von der Vergangenheit zur Gegenwart zieht.

Regisseur Matti Geschonneck verfilmte mit „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ den Bestseller-Roman von Eugen Ruge. Das Werk erzählt von einem ranghohen SED-Funktionär (Bruno Ganz), dessen Leben kurz vor der Wende im Herbst 1989 aus den Fugen gerät. In weiteren Rollen sind Alexander Fehling und Sylvester Groth zu sehen. Ein Interview mit dem 65 Jahre alten Regisseur.

Herr Geschonneck, Sie sind in der DDR geboren, gingen aber Ende der 1970er Jahre in die Bundesrepublik. Wie haben Sie dann die Wende erlebt?

Ich war hier bei meinem Stiefvater in Berlin. Das war aber reiner Zufall. Keiner hat damals gewusst, dass es passiert, aber dass etwas passiert. Das kam dann für alle überraschend. (…) Ich habe es (Anmerkung der Redaktion: von der Öffnung der Grenzen) dann schon in der Nacht gehört.

Was ging damals in Ihnen vor?

Das war ein unwirklicher, sich überschlagender Vorgang, mit dem kein Mensch gerechnet hat. Es arbeitete ja in allen Köpfen in Ost und West. Wie verhält man sich, wenn man mit Unfassbarem konfrontiert wird? Da kommt nicht nur Freude auf, sondern gleichzeitig auch Ängste. Ist das wirklich wahr? Wie verhalten sich die bewaffneten Garden? Wie verhalten sich die Russen? Das war ja, glaube ich, das Mitentscheidende: dass sich die Sowjetunion militärisch zurückgehalten hat. Sonst hätte das vielleicht nach ein, zwei Tagen beendet werden können.

Der letzte Satz im Film – nach der Wende – ist eine Frage: „Haben wir alles verdorben?“ Was meinen Sie: Erklärt das das Ende der DDR?

Ich glaube, das sind Zyklen, die sich in der Geschichte der Menschheit immer wiederholen. Ich habe bei diesem Satz natürlich an die DDR gedacht, an das System und die gescheiterte Utopie des Kommunismus (…). Ich glaube aber, dieser Satz geht weiter darüber hinaus, als dass er sich nur auf das Scheitern der DDR bezieht. Ich glaube, dass diese Geschichte wiederholbar ist. Wir wissen nicht wann, wir wissen nicht wie.

Welche Parallelen sehen Sie zu heute?

Es sind ja Umbrüche. Wir befinden uns gerade in einer Zeit, wo niemand weiß, wie es weitergeht und ob es so weitergeht. (…) Ich will nicht sagen, dass wir am Ende einer Epoche oder in einem gesellschaftlichen Umbruch sind, aber wir spüren deutlich die Anzeichen. (…) Ich glaube, wir sind uns in der Welt sehr schnell klar geworden darüber, dass „etwas“ passiert und sich bewegt. Dass es nicht so bleiben wird, wie es war. Wir alle sind überrascht, obwohl wir alle wussten, dass es passiert. Nicht, was passiert, aber dass es passiert. Das Interessante an den Menschen ist ja, dass wir es auf uns zukommen lassen.

Zur Person

Matti Geschonneck wurde 1952 im brandenburgischen Potsdam geboren und wuchs in der DDR auf. Ende der 1970er-Jahre ging er in die Bundesrepublik. Geschonneck drehte mehrere Folgen der Krimi-Reihe „Tatort“ und führte bei zahlreichen Filmen fürs Kino und Fernsehen Regie. Dazu gehört auch die Komödie „Boxhagener Platz“, die vom Ostberlin der 1960er-Jahre erzählt. Er gewann mehrere TV-Preise, darunter die Goldene Kamera und den Adolf-Grimme-Preis.

Der Trailer zum Film: