Friedrichshafen/Konstanz Raus mit der Orgel aus der Kirche

Das Bodenseefestival rückt die Kultur Amerikas in den Mittelpunkt. Artist in Residence ist der Organist Cameron Carpenter

Wenn Musiker bei einer Pressekonferenz auftauchen, um beispielsweise eine Konzertreihe vorzustellen, dann geben sie in der Regel PR-taugliche Sätze von sich. Wie toll es sei, hier an diesem unglaublichen Ort auftreten zu dürfen, wie bereichernd die Zusammenarbeit mit den anderen Künstlern laufe oder wie sehr man sich auf das Konzert und das Publikum vor Ort freue. Nicht so Cameron Carpenter. Er sagt lieber solche Sachen wie: "Viele behaupten, Musik sei eine universelle Sprache. Aber das ist Unsinn. Mathematik ist eine universelle Sprache." Und wenn man ihn auf sein Instrument, eine selbst entwickelte, transportable und digitale Orgel anspricht (seine International Touring Organ), verliert er sich sehr schnell in philosophischen Betrachtungen über die Grundprinzipien digitaler Logik und warum die Zukunft der Orgel ohnehin nur im Digitalen liegen kann.

Der amerikanische Organist ist der unkonventionellste, um nicht zu sagen schrägste Musiker, den das Bodenseefestival bislang zum Artist in Residence berufen hat. Zur Pressekonferenz erscheint Cameron in einem knallbunten T-Shirt und mit schwarzer Nerd-Brille. Die Haare links und rechts sind abrasiert. "Variations on America" lautet das diesjährige Motto des Bodenseefestivals, das am 5. Mai mit Cameron als Solist des Orchestre National de Lyon (Leitung: Leonard Slatkin) im GZH Friedrichshafen eröffnet wird. Die Kultur Amerikas steht im Mittelpunkt von 80 Veranstaltungen rund um den See. Und wenn Amerika das sprichwörtliche Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist, dann ist Cameron eine der vielleicht eigenwilligsten Optionen.

Zum Bodenseefestival bringt er seine spektakuläre, fünfmanualige Eigenkonstruktion mit. Und damit ist er, natürlich möchte man fast sagen, nicht in Kirchen, sondern in Konzerträumen zu hören. Das Konzert am 23. Mai im Konstanzer Münster bildet da die Ausnahme von der Regel. Wenn man Cameron fragt, warum er die Orgel aus dem sakralen Raum befreien möchte, findet er diese Frage allerdings auch schon wieder problematisch. Denn erstens habe er sie nicht daraus befreit, das sei ein alter Hut. Und zweitens sei es ohnehin falsch, von der Orgel als einem Kircheninstrument zu sprechen. Sie habe nämlich schon lange vor Erfindung der Kirche existiert. Wenn Camerons Programme ebenfalls so gegen den Strich gebürstet sind wie seine Ansichten über Musik, dürfte es ein spannendes Festival werden.

Die Programme seiner sechs Konzerte, von denen er zwei mit der Academy of St. Martin in the Fields gestaltet, zwei als Solo-Recitals und eines mit der Jazz-Saxophonistin Grace Kelly, sind zumindest kleinteilig und abwechslungsreich. Bach, Wagner, Piazzolla und Louis Vierne stehen ebenso darauf wie amerikanische Komponisten wie Leonard Bernstein oder George Gershwin. Spannend wird sicher die gemeinsame Performance mit Grace Kelly am 22. Mai in Ravensburg, denn, wie Cameron selbst sagt, "Grace Kelly ist eine ausgesprochene Jazz-Musikerin. Und was ich garantiert nicht bin, ist ein Jazz-Musiker".

Die 24-jährige, koreanischstämmige Saxofonistin Grace Kelly wiederum (nicht verwandt mit der Schauspielerin Grace Kelly) ist die Young Artist in Residence – ein neuer Titel innerhalb des Bodenseefestivals. Auch sie ist in verschiedenen Konzerten rund um den See zu hören, darunter in einem Kinderkonzert (20. Mai, 15.30 Uhr in Tettnang) und am 24. Mai mit der Südwestdeutschen Philharmonie in Konstanz.

Das Motto des Bodenseefestivals "Variations on America" ist übrigens einer Komposition von Charles Ives entlehnt, dem Urvater der amerikanischen Moderne. Es ist ein Stück für Orgel. Ob Carpenter es auch spielen wird, ist bislang ungewiss. Vielleicht macht er ja eine Zugabe daraus.

Schwerpunkt Amerika

Programm und Tickets: www.bodenseefestival.de