Rätselspiel mit Konzerttiteln

Wer bei der Südwestdeutschen Philharmonie ein Abo A erworben hat, der findet auf seiner Karte eine seltsame Wortfolge: „Hypnose – Wunderhorn – Spekulation – Zauber – Provokation – Kritik – Exzess – Parallele“ steht da. Acht Termine, acht Begriffe. Klar, die einzelnen Konzerte haben Titel. Ist ja auch schöner zu sagen: „Ich geh zur Hypnose“ anstatt „Ich besuche das erste Abo-Konzert aus der Reihe A der Südwestdeutschen Philharmonie. Und du?“ Klingt irgendwie bürokratisch, so als hätte man eine Nummer gezogen und warte nun darauf, aufgerufen zu werden.

„Ich habe ein Wunderhorn-Ticket“ oder „Ich gehe in die Zauber-Vorstellung“ klingt da doch sehr viel poetischer und geheimnisvoller. Man kann sich aber auch darüber freuen, dass das Orchester in den Tagen vorm Konzert dabei ist, „Kritik“ zu üben. Oder man verlangt an der Kasse nach mehr „Provokation“. Wer sich damit nicht ganz wohl fühlt, sollte zu Abo B oder E greifen, das mit „Friede“ abschließt.

Wir spekulieren über die Spekulation

Nun stehen die Begriffe nicht einfach deswegen über den Konzerten, weil dann der Ticketkauf heiterer wird. Statt dessen ist zu vermuten, dass ein tieferer Sinn dahinter steckt. Fragt sich nur welcher. Das zu ergründen, ist nicht immer einfach. Im Falle von „Wunderhorn“ ist das Geheimnis noch relativ leicht zu lüften, weil da mit Gustav Mahlers Vierter eine seiner „Wunderhorn“-Sinfonien auf dem Programm stand. Aber wie erklärt sich „Spekulation“ über einem reinen Brahms-Programm? Oder die „Hypnose“ über einem Programm, das zwar populär ist, deswegen aber nicht gleich eine Trance auslöst?

Manchmal hilft es tatsächlich, ins Konzert zu gehen, um dem auf die Spur zu kommen. Dann erfährt man vielleicht, dass Sergej Rachmaninoff sein Klavierkonzert erst dann schreiben konnte, nachdem ihm eine Hypnosebehandlung auf die Sprünge geholfen hatte. Natürlich hätte auch „gefühlvolle Jauche“ über dem Konzert stehen können, weil Richard Strauss es unter diesen Begriff gebracht hatte.

Und statt „Spekulation“, weil wir nur darüber spekulieren können, auf welches Drama sich Johannes Brahms’ „Tragische Ouvertüre“ beziehen soll, hätte auch „Dummheit“ über dem Brahms-Programm stehen können. Schließlich hat sich der Komponist selbst so über sein Doppelkonzert geäußert. Aber das wäre dann vielleicht doch nicht ganz im Sinne der Titelerfinder gewesen.

Alle, die bereits Konzerttickets für den 18., 20. oder 22. Januar haben, können sich ab jetzt schon mal überlegen, warum der Abend mit „Provokation“ übertitelt ist. Denkbar wäre auch der Titel „Erweckung“ gewesen – auf dem Programm steht Haydns „Sinfonie mit dem Paukenschlag“. Doch es heißt nun mal „Provokation“. Gespielt werden noch Nino Rotas Posaunenkonzert und Schostakowitschs Neunte. Es darf gerätselt werden.