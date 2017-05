Plötzlich war Schluss mit harmlos

Morgen vor 50 Jahrenveröffentlichten die Beatles ihrlegendäres Album „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“

Das Titelbild der „Bravo“-Ausgabe vom 12. Juni 1967 wirkte wie ein Schock: Vier vermummte bärtige Männer starrten in die Kamera, erst beim näheren Hinsehen waren sie eindeutig zu erkennen. Kein Grinsen mehr, mit dem die Beatles die Jahre vorher gute Laune zur Schau stellten. Ein Imagewechsel zeichnete sich hier ab, auf den die Fans der „Fab Four“ nicht vorbereitet waren.

Doch bereits im Februar konnte man ahnen, dass sich etwas verändert haben musste in der vermeintlich heilen Welt des Beat-Quartetts, das noch wenige Monate zuvor mit beschwingten Sing-Along-Krachern wie „Yellow Submarine“ aufgewartet hatte. Die Singleveröffentlichung „Strawberry Fields Forever“ verstörte mit melancholisch-nebliger Grundstimmung, versteckt hinter einem halluzinogenen Schleier skurriler Töne im Zeitlupentempo.

Der krude Song über ein Waisenhaus in Liverpool war aber nur der Auftakt einer Revolution in der bis dahin weitgehend als harmlos abgehandelten Popmusik. Mit der am 1. Juni erschienenen Langspielplatte „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” läuteten die Beatles einen Wandel ein, der sich auf früheren LPs wie „Rubber Soul“ oder „Revolver“ nur zaghaft mitgeteilt hatte: Die amerikanischen Rock’n’Roll-Helden aus der Zeit der Fünfzigerjahre traten immer mehr in den Hintergrund, stattdessen bot die Gruppe eine Mixtur lokaler Einflüsse aus der englischen Music-Hall-Szene, Kammermusik, östlichen Esoterik-Anleihen und elektronischen Soundschnipseln.

War den Beatles bewusst, als sie Ende November 1966 mit den Aufnahmen begannen, dass sie etwas gänzlich Neues schaffen sollten? Vermutlich nicht. Eins jedoch ist sicher: Ein Zurück zu den zermürbenden Welttourneen, die mit dem Auftritt am 29. August 1966 im Candlestick Park von San Francisco ein eher mattes Ende gefunden hatten, war von allen Vieren nicht erwünscht.

Es war Paul McCartneys Idee, aus einem Album mehr zu machen als nur ein Dutzend zusammengestellter Songs. Von dem ursprünglichen Konzept, als Alter-Ego-Band – eben jene Sgt. Pepper Band der einsamen Herzen – in Erscheinung zu treten, um „etwas Abstand zwischen uns und die Öffentlichkeit zu bringen“ (Lennon) blieb außer dem Titelstück und „With a Little Help From My Friends“ freilich nicht allzu viel übrig. Dennoch bilden die 13 Songs auch im Rückblick von 40 Jahren auf kaum erklärbare Weise ein großes Ganzes.