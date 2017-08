Glyndebourne Picknick im Abendkleid

Beim Opernfestival im südenglischen Glyndebourne können die Briten ihr liebstes Hobby stilvoll zelebrieren

Mit britischer Gelassenheit stakst die Dame im langen, schwarzen Abendkleid und High-Heels über den in englischer Manier perfekt getrimmten Rasen, in der einen Hand zwei Campingstühle, in der anderen eine Kühltasche voller Champagner. An ihrer Seite schleppt ihr Mann im Smoking Tüten mit Lachs und Leinenservietten, Erdbeeren und Entenleber, Tafelsilber und Thermoskanne. Während der laue Wind das Blöken der Schafe von den nahen Feldern wie Begleitmusik herüberträgt und die Rosen, Glockenblumen und Palmen eine einzigartige Kulisse bilden, lässt sich die Gesellschaft auf den ausgedehnten Grünflächen nieder.

Ein bisschen wirkt das Bild wie eine Flucht aus dem geschäftigen London, wo es angesichts anstehendem Brexit und täglichen politischen Krisen stürmt und tost. Hier herrscht Ruhe. Hier, in den South Downs in der Grafschaft Sussex im Süden Englands, scheint die Welt so heil und perfekt. Zunächst wird in Seelenruhe gepicknickt, aber mit Stil. Immerhin finden sich die Gäste beim traditionsreichen Glyndebourne Festival ein, wo die Menschen nie nur wegen der hochklassigen Opern anreisen, sondern die Briten ihr liebstes Hobby in Höchstform zelebrieren können. Das Vergnügen am Picknick in den Gärten um das aus dem 16. Jahrhundert stammenden Herrenhaus aus roten Backsteinen steht der Kunstform Oper kaum nach.

Doch hier feiern sich keineswegs nur die Reichen bei Champagner. Vielmehr handelt es sich um eines der besten Opernhäuser mit hochgelobten Produktionen. „Wir sind durch und durch Englisch mit unserer ländlichen Umgebung und der Tradition des Picknickens, aber was wir auf der Bühne bieten, ist bezüglich Besetzung, Perspektive und internationaler Standard“, sagt Serena Davies, Kommunikationschefin von Glyndebourne. Jedes Jahr besuchen rund 90 000 Menschen das Festival, das sich in einer Liga mit Salzburg oder Bayreuth sieht. Etwa zehn Prozent kommen aus dem Ausland. Diese Saison werden bis Ende August mit Cavallis „Hipermestra“, Verdis „La Traviata“, Deans „Hamlet“, Strauss' „Ariadne auf Naxos“, Donizettis „Don Pasquale“ und Mozarts „La clemenza di tito“ fünf Produktionen auf die Bühne gebracht.

Das Festival ist Teil der gesellschaftlichen Saison im Königreich, nur geht es deutlich weniger schrill und pompös zu als etwa beim Pferderennen Ascot. Früher kamen die Superreichen zwar noch im Helikopter, die auf einem der angrenzenden Felder landeten, doch irgendwann gab man den Gästen zu verstehen, dass Butler wie auch Hubschrauber unerwünscht sind. Stattdessen wurde eine Windkraftanlage errichtet. „Es kommt ohne Bling aus und ist so angenehm zurückhaltend“, findet ein Gast mit dem Namen Daniel, auch er herausgeputzt mit schwarzer Fliege und wie seine drei Freunde Stammgast seit vielen Jahren. Das finanziell autarke Festival, das sich aus Ticketverkäufen, Spendern und Mitgliedern trägt, kommt ohne offiziellen Dresscode aus und gibt doch eine Empfehlung – Abendkleid beziehungsweise Dinner-Jacket -, die besser ernst genommen wird. Wer in Jeans oder Freizeithemd auftaucht, fällt auf, auch wenn die Höflichkeit der gemeinen Briten einen Kommentar verbieten würde.

Es ist eines der ältesten Opernfestivals, gegründet vom wohlhabenden Musikfreund John Christie, der klagte, dass diese Form der Klassik in England beinahe „nicht existent“ sei. Nachdem der adlige Landbesitzer Anfang der Dreißigerjahre die Sopranistin Audrey Mildmay geheiratet und mit ihr sowohl die Festspiele in Salzburg als auch jene in Bayreuth besucht hatte, fasste das Paar den Plan, ebenfalls eine Stätte zu bauen. Mit Fritz Busch aus Dresden als Dirigent und dem ehemaligen Intendanten der Städtischen Oper Berlins, Carl Ebert, die beide unter dem Hitler-Regime verfolgt wurden, rief Christie das Festival in Glyndebourne ins Leben. Am 28. Mai 1934 öffnete sich zum ersten Mal der Vorhang für Mozarts „Die Hochzeit des Figaro“.

Seitdem hat sich einiges getan, der Charme und die Intimität aber blieben. Augustus „Gus“ Christie, der Enkel des Gründers, leitet heute mit seiner Frau, ebenfalls Sopranistin, das Festival und lebt auch auf dem herrlichen Gelände. Das im Innern hölzern anmutende und bei vielen für seine akustische Brillanz gelobte Opernhaus fasst seit dem Neubau, der 1996 eingeweiht wurde, 1200 Klassikfans.

Es ist die lässige und gleichzeitig festliche Atmosphäre, „die Mischung aus formell und informell, die das Festival so charmant macht“, sagt ein Gast. Er deutet auf die zahlreichen Besucher, die während der rund eineinhalbstündigen Pause von „La Traviata“ die Champagner entkorken, Kerzenleuchter auspacken und die weißen Tischdecken über die Campingtische werfen. Andere genießen den Blick auf die wunderbare, grüne Tallandschaft. Fast klischeehaft wirkt die Idylle in ihrer Britishness. Etwas angeheitert geht es in den zweiten Teil der Vorstellung, bevor die Vorstellung gegen 9, halb 10 endet und die Menschen wieder in die geschäftige Realität chauffiert.