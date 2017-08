Kultur Petra Pompé zeigt in Rheinfelden-Herten Bilder mit einer Botschaft

Zum Nachdenken regt die Ausstellung von Petra Pompé mit dem zweideutigen Titel „Naturwunde(r)“ in Herten an.

Rund 90 Arbeiten in verschiedenen Stilrichtungen wie Naturalismus, Abstraktion, Mixed Media, primär in Öl auf Leinwand, aber auch in den Medien Fotografie, Holzobjekt und Installation, zeigt die Lörracher Malerin Petra Pompé auf drei Etagen im St. Josefshaus in Rheinfelden-Herten. Das Thema Natur, Naturphänomene und Naturkatastrophen sind bei ihr sehr präsent.

Die Bewunderung und der Respekt vor der Natur sind ihre Leitmotive. Das sieht man in Pompés Baumbildern, die tief in den Wald hineinführen, und in den Holzobjekten. Diese Skulpturen aus Fund- und Schwemmholz sind unverändert so belassen, manche haben figürliche Anmutung und interessante Strukturen. Fotografische Nahaufnahmen schärfen den Blick für Tau auf Blättern, Moos und Flechten sowie gefrorenes Wasser. Zum ersten Mal stellt Pompé gegenständliche Ansichten wie Meereslandschaften mit stimmungsvoller Ebbe und Wellenmotiven aus. In Gezeitenbildern weist die Malerin darauf hin, wie schön die Natur ist.

Aber auch die andere Seite, die Erosion und Zerstörung, wird in dieser Schau mit dem doppeldeutigen Titel „Naturwunde(r)“ veranschaulicht. Großformatige Bilder mit Lavaströmen in der Farbkombination Rot und Schwarz, brennender Himmel („Sky Fire“), Waldbrand, Sonnensturm, Erdbeben („Day After“), Wüstensturm („Power of Desert“) und die Sturmbilder der Serie „Hurrican“ sind Werke voller farblicher Dramatik. Etwas Beruhigendes und Meditatives haben die Collagen aus Papier, Sand und Muscheln oder die plastischen Strukturbilder mit Blattgold. Abendstimmungen am See mit Bergen und Bäumen spielen mit Licht und erinnern in den verwischten Farben entfernt an Turner.

Pompés Bilder, aber auch die Installation mit Eisbären zum Thema Klimakatastrophe, haben eine Botschaft. Sie sprechen für die zerstörte Natur und geschundene Kreatur und appellieren an den Umweltschutz.

Bis 23. September, werktags, 9 bis 19 Uhr, sonntags, 9 bis 15 Uhr.