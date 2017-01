Kunst Paul Klee und die Surrealisten  ein stetes Geben und Nehmen

Erstmals untersucht eine Ausstellung in Bern das Verhältnis von Paul Klee und den Surrealisten. Zu sehen sind im Zentrum Paul Klee mehr als 250 Exponate von ihm und vielen anderen Künstlern seiner Zeit – nur noch bis zum 12. März 2017

In Weimar blühe eine Pflanze, die einem Hexenzahn gleiche, schrieb Louis Aragon im Mai 1922 in der Pariser Zeitschrift „Littérature“. Die magisch-vegetabilische Metapher des surrealistischen Schriftstellers bezog sich auf das bildnerische Schaffen des Bauhaus-Künstlers Paul Klee. Den nannte Antonin Artaud zur selben Zeit einen „peintre mental“, einen Gedankenmaler. Und Robert Desnos war der Ansicht, Klee könne Blinde das Malen lehren. Eine Ausstellung mit Werken des Bildmagiers in Paris wenige Jahre später war dann nicht nur für André Masson und Joan Miró eine Offenbarung.

Mit untrüglichem Instinkt erkannten die Surrealisten in Klee einen Bruder im Geiste. Fortan war der Maler und Zeichner auf allen großen Surrealismus-Ausstellungen prominent vertreten; etwa denen in London 1933 oder – ein Jahr später – in Brüssel. Ganz Paris strömte 1929 zu seiner dritten Einzelausstellung in die Pariser Galerie Bernheim-Jeune: Braque und Picasso waren beeindruckt, Masson neuerlich so hingerissen wie Miró, der im Rückblick bekannte: „Klee war die wichtigste Begegnung in meinem Leben. Unter seinem Einfluss hat sich meine Malerei befreit.“ Die Ausstellung war Klees Durchbruch in Frankreich. Zahlreiche Werke fanden schon am Eröffnungsabend einen Käufer.

Die Beziehung von Klee und den Surrealisten war keine Einbahnstraße. Auch Klee ließ sich von den Pariser Künstlern und Literaten inspirieren. Intensiv setzte er sich mit Picassos Werken der surrealistischen Phase auseinander. Oder er zeigte sich interessiert am Schaffen Max Ernsts, den er bereits 1919 kennen gelernt hatte. Vereinnahmen freilich ließ er sich von der neuen Kunstrichtung nicht. Seine Zeichnung „Menu ohne Appetit“ darf sogar als spöttische Distanzierung interpretiert werden. Zwar zitiert das Ensemble amöbenartig zerfließender Wesen mit pflanzlich-biomorpher Anmutung die Bildsprache surrealistischer Künstler wie André Masson und Yves Tanguy. Doch bereits der Titel scheint andeuten zu wollen, dass dem Künstler noch während der Arbeit der Appetit, sprich: die Lust am Zeichnen, vergangen war.

Das Blatt ist eines von mehr als 250 Exponaten der Ausstellung „Paul Klee und die Surrealisten“ im Zentrum Paul Klee in Bern. In Kooperation mit dem Pariser Centre Pompidou, das allein 60 Werke beisteuerte, thematisiert das Museum erstmals umfassend die Beziehung zwischen Klee und den Surrealisten. Neben einer Vielzahl von Werken Klees aus der museumseigenen Sammlung werden Bilder und Skulpturen der Surrealisten aus bedeutenden öffentlichen und privaten Sammlungen präsentiert, darunter Meisterwerke wie Giacomettis Bronze-Skulptur „Table“ von 1933 oder – Surrealismus avant la lettre, seiner Zeit voraus – Giorgio de Chiricos „Porträt von Guillaume Appolinaire“ von 1914. Zu den Werken dieser beiden Künstler und von Klee gesellen sich Bilder, Zeichnungen, Skulpturen und Fotografien von Miró und Masson, Max Ernst, Dalí und Picasso, Magritte oder Man Ray; auch Stücke aus Klees Naturaliensammlung und Handpuppen, die er für seinen Sohn schuf.

Gleich die erste von acht Sektionen des Parcours führt mitten hinein: in die surrealistischen Sphären von Nacht, Traum und Unbewusstem. Dort gehen ein „Hausgeist“ (1923) und eine „Irrende Seele“ (1929) um – oder „Ein Vorhäng-Schloss geht nachts spazieren“ (1938). Klee wirkt in diesen Zeichnungen mindestens so surreal wie die Surrealisten etwa in Tanguys Ölbild „Demain“ oder Magrittes enigmatischem Gemälde „La sortie de l’école“.

Gemeinschaftswerken der Surrealisten („Cadavre exquis“) sowie automatischen Zeichnungen („Dessins automatiques“) von Max Ernst, Tanguy, Masson und Hans Arp treten Blätter Klees wie „Psychogramm der Näherung“ oder „Über-beschwingte II“ zur Seite, die die surrealistische Écriture automatique (automatisches Schreiben) ins Bildnerische übertragen. Am nachdrücklichsten zeigt das Kapitel „Histoire naturelle“ Klees Nähe zu den Surrealisten auf. Just zur Entstehungszeit des Surrealismus, teils Jahre vor Max Ernsts Frottage-Serie „Histoire naturelle“ entdeckt bzw. kreiert Klee nie gesehene „Kreuz- und Spiralblumen“ oder eine „Silbermondschimmelblüte“.

In enger Beziehung zueinander stehen die beiden Kapitel „Eros und Sexualität“ sowie „Surreale Mechanik und die Desintegration des menschlichen Körpers“. Magrittes Ölbild „Le viol“ – ein Gesicht in Form eines nackten weiblichen Körpers – findet ein Pendant in Klees „Antlitz auch des Leibes“. Dessen „Analÿse [sic!] verschiedener Perversitäten“ wiederum ist nicht weit von Hans Bellmers sexualisierten Puppen. Im weiteren Verlauf zitiert Man Rays Zeichnung „Begegnung einer Nähmaschine mit einem Regenschirm auf einem Seziertisch“ die Stiftungsurkunde des Surrealismus, eine Stelle bei Lautréamont. Sie schlägt zugleich die Brücke zum letzten Kapitel der Schau: „Das Geheimnis der Objekte“ bietet Werke wie Man Rays mit Nägeln armiertes Bügeleisen („Cadeau“) oder Mirós „Peinture-objet“; daneben Objets trouvés, Alltagsgegenstände, aus Klees Nachlass wie ein Stück Schlangenhaut oder eine Metallschachtel mit Muscheln.

„Paul Klee und die Surrealisten“ im Zentrum Paul Klee in Bern. Die Ausstellung läuft bis zum 12. März 2017, geöffnet ist jeweils Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Informationen im Internet: www.zpk.org