Literatur Paul Austers "4 3 2 1" ist Lektüre für Leser mit einem langen Atem

Zu seinem 70. Geburtstag hat sich der US-amerikanische Schriftsteller Paul Auster einen 1200-Seiten Roman geschenkt, sein bislang dickstes Buch. Doch "4 3 2 1" kann nicht durchgehend überzeugen

“Schreiben ist für mich kein Akt des freien Willens, es ist eine Frage des Überlebens“, hat Paul Auster kürzlich in einem Interview bekannt. Und dementsprechend liest sich auch sein gigantischer Roman „4 3 2 1“. Es ist ein opulentes biografisches Verwirrspiel, ein höchst ambitioniertes literarisches Rätsel, ein ausschweifendes Zeitpanorama – vor allem aber auch eine bilanzierende Selbstbefragung eines verdienstvollen Autors.

Im Mittelpunkt dieser viergeteilten Biografie steht Archibald Ferguson, der in den 1950er-Jahren in Newark aufwächst (wie der Autor selbst). Aus alternierenden Perspektiven begegnet der Leser vier unterschiedlichen Biografien des Protagonisten. Gleich vier Mal erlebt der Leser Schulbesuche, Irrungen und Wirrungen der Pubertät, den ersten Sex und die Tragik der ersten Liebesunglücke. „Was, wenn ich in einem anderen Land geboren worden wäre. Was wäre, wenn mein Vater gestorben wäre, als ich sieben war. Was wäre, wenn. Alle möglichen Was-wäre-Wenns. Dieses Buch gab mir die Möglichkeit, das durchzuspielen", erläutert Auster den Reiz seines großen biografischen Erzählmonstrums. Der Roman trägt den rätselhaften Titel "4 3 2 1", weil die vier Archie-Varianten nicht gleich lang leben – der Erste stirbt mit 13, am Schluss bleibt nur einer übrig.

Mal betreibt Vater Ferguson ein kleines Elektrogeschäft, mal kommt er in jungen Jahren bei einem Brand ums Leben, die Mutter ist Hausfrau oder in einer anderen Version eine berühmte Fotografin. Das erfordert vom Leser nicht nur reichlich Ausdauer, sondern auch die Bereitschaft, sich auf all die spielerischen Wendungen des Autors uneingeschränkt einzulassen.

Angesichts des gigantischen Umfangs von Paul Austers Roman ist es kein Wunder, dass längst nicht alle Passagen in diesem bereits im Vorfeld mit vielen Superlativen bedachten Roman überzeugen können. „Es war Ende Januar 1944. In Russland hatten die 900 Tage der Belagerung Leningrads ein Ende gefunden, bei Monte Cassino wurden die Alliierten von den Deutschen aufgehalten, im Pazifik bereiteten die Amerikaner einen Angriff auf die Marshall-Inseln vor, und an der Heimatfront, am Rand des Central Park in New York City, machte Stanley Rose einen Heiratsantrag.“ So etwas würde man in einem Geschichtsbuch für die Mittelstufe so gerade noch tolerieren, in einem ausgewachsenen Roman eines Autors, der immer wieder in die Nähe des Nobelpreises gerückt wird, wirkt dies eher befremdlich. Etwas weniger hätte bei „4 3 2 1“ mehr sein können.

"4 3 2 1". Roman – übersetzt aus dem Englischen von Thomas Gunkel, Werner Schmitz, Karsten Singelmann und Nikolaus Stingl. Erschienen im Rowohlt-Verlag, 2017, Reinbek. 1259 Seiten, Preis: 29,95 Euro