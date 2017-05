Konstanz Orgel der unbegrenzten Möglichkeiten: Cameron Carpenter eröffnet Bodenseefestival

Amerikanischer Organist überzeugt mit dem Orchestre National de Lyon in Friedrichshafen

Am Schluss bleibt einem nur ein Wort: verrückt. Ein verrücktes Konzert, ein verrückter Solist an einem verrückten Instrument. Noch kein Artist in Residence des Bodenseefestivals hat bereits beim Eröffnungskonzert so viel Aufmerksamkeit erregt wie jetzt der amerikanische Organist Cameron Carpenter im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen. Bislang handelte es sich ja auch immer um Musiker, die gut ins Erwartungsschema der klassischen Musik passten.

Davon hebt sich Cameron Carpenter bereits äußerlich mit seinem punkigen Haarschnitt, seinen Glitzerklamotten und dem lässigen Gebaren ab. Wer ihn nun allerdings von vornherein als Showmaster einer verwässerten Klassik abtut, liegt auch falsch. Auf seiner fünfmanualigen Orgel, die er sich nach eigenen Vorstellungen hat bauen lassen, erweist er sich als Virtuose sondergleichen. Zugleich gehört die imposante Erscheinung des Instruments, das mit seinen um das Orchester (das technische brilliante Orchestre National de Lyon unter einem faszinierend agilen 74-jährigen Leonard Slatkin) herum platzierten Lautsprecherboxen die Optik des Konzerts von Anfang an dominiert, untrennbar zur Show.

Carpenter ist ein Musiker mit Widersprüchen – und vielleicht macht ihn gerade das so interessant. Einerseits möchte er nicht mit den Punks der Klassik wie Nigel Kennedy verglichen werden, provoziert mit seiner Erscheinung aber fast zwingend einen solchen Vergleich. Er hält das Anliegen, die klassische Musik für ein breiteres Publikum zu öffnen für Unsinn – tut aber genau das, indem er die Aufmerksamkeit auf die Optik lenkt und auch die Musik selbst nach allen Regeln der Klangfarbenkunst zelebriert.

Beim Eröffnungskonzert spielte er mit dem Orchestre National de Lyon Sergej Rachmaninows Rhapsodie über ein Thema von Paganini. Carpenter hat den Klaviersatz für Orgel umgeschrieben und präsentierte ihn nun mit einer unglaublichen Beinarbeit, mit wirbelnden Glitzerabsätzen auf Pedalen und mit flinken Händen, die gefühlt jeden zweiten Takt die Registrierung ändern.

Es hat was von alter Gemäldekunst, die uns plötzlich als Graffiti entgegentritt. Und vielleicht muss man, wie Carpenter, ein von der europäischen Tradition unbelasteter Amerikaner sein, um aus dieser Unbekümmertheit neue kreative Kräfte zu schöpfen.

Als Hörer jedenfalls sollte man kein grundsätzliches Problem mit dieser Art von greller Überzeichnung haben und auch nicht damit, dass sich hier sakrale Orgelklänge mit Kinoorgeln oder jahrmarktähnlichen Klängen auf allerkleinstem Raum verbinden. Dann allerdings kann man hören, wie Carpenter mit den unbegrenzten Möglichkeiten seiner Orgel die Struktur der Musik kleinteilig nachzeichnet. Wer sich darauf jedoch nicht einlassen kann, für den wird Carpenters Interpretation vermutlich immer ein unmoralisches Angebot bleiben.

