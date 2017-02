Opernhaus Zürich zeigt Ballett aus drei Epochen

Abend vereint Werke der Choreografen Van Manen, Forsythe und Godani

Hierhin fliegen die Glieder und dorthin. Die drei Tänzer und zwei Tänzerinnen des Balletts Zürich stoßen aneinander, taumeln, nehmen wieder Fahrt auf oder verschwinden zwischendurch in einer Bodenöffnung der Bühne, die mit einem Spiegel und einem Projektor ausgestattet ist. Neben Soli gibt es Pas de deux und Trios. Bestand aber hat hier kaum etwas, denn sofort kommt es zu neuen klein- oder größerräumigen Bewegungen zu den von einem Londoner Obdachlosen wieder und wieder gesungenen Liedzeilen. „Quintett“ heißt die Choreografie des heute 67-jährigen US-Amerikaners William Forsythe, die dem dreiteiligen neuen Ballettabend in Zürich seinen Titel gegeben hat und an der Premiere mit pulsierender Vitalität und auch lyrisch-zart und nuancenreich interpretiert worden ist.

Forsythe schuf diese durchaus etwas rätselhafte Arbeit 1993 gemeinsam mit fünf Tänzern des Balletts Frankfurt für seine sterbenskranke Frau. Nun hat er sich ein paar Tage Zeit genommen, um die schweizerische Erstaufführung einstudieren zu helfen. Einer der Uraufführungstänzer war der 1967 geborene Italiener Jacopo Godani, der seit 2015 als Direktor der Dresden Frankfurt Dance Company (ehemals Forsythe Company) wirkt und für Zürich eine neue eigene Ballettkreation einstudiert hat. Zu Soundlandschaften von Ulrich Müller und Siegfried Rössert zogen jetzt an der Uraufführung je vier Damen und Herren der hiesigen Kompanie weich und geschmeidig, kraftvoll-eruptiv und elegant Linien in den leeren Bühnenraum. Godani ist erkennbar fasziniert von der Bewegungsvirtuosität von Raubkatzen, und seine „Rituals From Another When“ („Rituale von einem anderen Wann“) scheinen auch in eine archaische Menschheitszeit zurückzugrüßen. Allerdings sind sie trotzdem ein bisschen von einer kunstvoll-ästhetischen Sterilität bedroht.

Am überzeugendsten war das Mittelstück: das „Kammerballett“ von 1995 des Niederländers Hans van Manen, der im Juli seinen 85. Geburtstag feiern wird. In Ganzkörpertrikots verschiedener Farben, arm- und schulterfrei, traten je vier Tänzerinnen und Tänzer mit einem Hocker in einen Lichtkegel und gaben in der Art ihres Auftritts schon Charakterporträts ab. Zu Solo-Klaviermusik von Domenico Scarlatti, John Cage und Kara Karajew formulierte dann die wunderbar koordinationspräzise, konturenklar und reaktionsschnell agierende Achterschar, vom Oktett bis zum Solo, mit oder ohne Hocker, mannigfaltige Kräfteverhältnisse und Möglichkeiten der Hinwendung und Abkehr. Abstrakter Tanz und Seelengeometrie, Farbensinfonik und warmer Witz, kühle Eleganz und Menschlichkeit: All dies steckte hier drin.

