Oper Oper mit viel Ballett  Demis Volpi entzückt mit Der Tod in Venedig

Wie ein strahlender Sieger geht der Stuttgarter Ballett-Choreograf Demis Volpi nach dem Premieren-Applaus für „Der Tod in Venedig“ als Opernregisseur von der Bühne. Die Inszenierung sorgt – nach anfänglichen Zweifeln – beim Publikum für Begeisterung

Im Fußball-Jargon würde man sagen, dass nach einer schwachen ersten Hälfte die Mannschaft das Spiel nach der Pause noch gedreht hat. Bei der Premiere von Benjamin Brittens Oper „Der Tod in Venedig“ am Stuttgarter Opernhaus ist genau das passiert: Einem zähen, szenisch etwas unausgegorenen ersten folgte ein packender, dramaturgisch schlüssiger zweiter Akt mit einem Finale, das einem förmlich den Atem stocken ließ – das Publikum war am Ende völlig zu Recht aus dem Häuschen.

Benjamin Brittens letzte Oper wurde 1973 uraufgeführt, drei Jahre vor seinem Tod. Die Titelpartie des Aschenbach sang Brittens Lebensgefährte, der Tenor Peter Pears. Die Oper beruht auf Thomas Manns gleichnamiger Novelle – und es ist anzunehmen, dass Brittens Interesse an dem Stoff auch mit seiner persönlichen Situation zusammenhing. Aschenbach, ein alternder Künstler mit homoerotischen Neigungen, verfällt in Venedig dem Knaben Tadzio und zieht sein bisheriges Leben in Zweifel. Das tat Britten nicht, doch Aschenbachs Hadern mit seinen Neigungen konnte Britten vermutlich nachvollziehen.

Brittens Musik zählt zum Besten, was im 20. Jahrhundert komponiert wurde. Es gibt in „Der Tod in Venedig“ Passagen von unglaublicher Raffinesse und großer Sinnlichkeit. Gleichwohl ist die Oper nicht ohne Tücken. Dass sie selten aufgeführt wird, dürfte nicht nur an den enormen Anforderungen an die Titelpartie liegen, sondern auch am Libretto von Myfanwy Piper, der Thomas Manns Prosa in einem wenig poetischen, steifleinenen Sprachduktus umgesetzt hat.

Um so schwerer wiegt der Erfolg in Stuttgart, der auf einer Kooperation zwischen Oper und Ballett beruht – inszeniert hat der Haus-Choreograf des Balletts, Demis Volpi. Neben der Figur des Tadzio hat er weitere stumme Rollen mit Tänzern besetzt, darunter den Gott Apollon. Man weiß, zugegeben, zunächst nicht recht, was davon zu halten ist. Doch die Zweifel, ob die Zusammenarbeit von Ballett und Oper funktionieren kann, lösen sich nach der Pause in Wohlgefallen auf. Nicht nur wird Apollon als Projektion Aschenbachs deutlich. Auch das Bühnenbild (Katharina Schlipf) stellt dann seine Qualitäten als Imaginationsraum unter Beweis, in dem es der Szene jene surreale Zuspitzung ermöglicht, Traum und Wirklichkeit, Innen- und Außenwelt zunehmend verschmelzen lässt – bis zum erschütternden Finale mit dem sterbenden Aschenbach im verlassenen Venedig. Die tänzerischen Elemente tragen dabei maßgeblich zur Verstärkung bei.

Sängerisch fokussiert sich die Oper auf zwei Männerstimmen, beide sind in Stuttgart überragend besetzt. Vor allem Matthias Klink als Aschenbach kann einen veritablen Triumph feiern. Und da auch das Staatsorchester und der Staatsopernchor das Niveau halten, wird aus dem mauen Beginn dann doch noch ein großer Abend. Auf Champions League-Level, sozusagen.

Weitere Vorstellungen am 11., 14., 18. und 25. Mai 2017, am 5. und 18. Juni sowie am 7. und 19. Juli. Informationen und Karten: www.oper-stuttgart.de