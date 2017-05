Konstanz Not macht erfinderisch

In Konstanz werden vier Autohäuser zur Spielstätte für 30 Bands und Ensembles

„Es ist ja bekannt, dass wir in Konstanz ein gewisses Problem mit Veranstaltungsorten haben“, sagt Beat Fehlmann, Intendant der Südwestdeutschen Philharmonie. Das betrifft natürlich in erster Linie das fehlende Konzerthaus für das Orchester. Aber Fehlmann ist keiner, der deswegen ein ständiges Wehgeschrei anstimmt. Er nimmt die Situation, wie sie ist – und sucht nach neuen Wegen, für die er dann auch geschickt andere städtische Institutionen oder Kulturschaffende mit ins Boot holt. So gab es schon Konzerte mit der Südwestdeutschen Philharmonie auf der Fähre nach Meersburg oder auf dem Oktoberfest und Kooperationen mit dem Theater der HTWG in einer Konstanzer Disco und in der Therme. Und es würde einen nicht wundern, wenn das Orchester irgendwann auch mal in einem Fitnesscenter, im Gerichtssaal oder aber gleich im Gefängnis auftauchen würde.

Jetzt aber sind erst mal die Autohäuser dran. Die neueste Idee heißt „Konstanz macht mobil“, und laut Fehlmanns Aussage wäre er gar nicht drauf gekommen, würde es in Konstanz eben nicht diese Raumnot geben. Und die betreffe ja nicht alleine die Philharmonie, sondern auch die freie Musikszene mit ihren vielen Bands, die häufig keine Proberäume haben. Daher hat sich Fehlmann jetzt mit dem Kulturbüro unter Leitung von Sarah Müssig zusammengeschlossen und vier Autohäuser der Stadt für eine Koproduktion gewonnen: Am 1. Juli werden diese Häuser im Industriegebiet zu Konzerträumen. In einem Konzertmarathon zwischen 13 und 24 Uhr treten 31 Konstanzer Bands, Chöre und Musikgruppen auf. Ein Kammerensemble der Philharmonie ist auch dabei. Dass sich gerade die Autohäuser so super dafür eignen, liegt laut Fehlmann nicht zuletzt daran, dass sich deren Ausstellungsräume und Werkstätten ja relativ schnell ausräumen lassen.

Alles aus der Not geboren? Ganz so ist es natürlich auch wieder nicht. Die Suche nach alternativen Spielstätten und neuen Formaten liegt im Trend – in der klassischen Musik genauso wie im Theater. Es geht dabei darum, neue Publikumsschichten zu erreichen, Berührungsängste abzubauen und, wie es so schön heißt, die Leute dort abzuholen, wo sie sind. Und Beat Fehlmann, das muss man anerkennend feststellen, gelingt es, sich mit diesen Projekten in der Stadt zu vernetzen und sich und sein Orchester so im Gespräch zu halten. Bei seinem Antritt im September 2013 hatte Beat Fehlmann dem SÜDKURIER gegenüber folgendes gesagt: „Es geht darum, spürbar zu machen, dass das Orchester ein besonderer Teil unserer Stadt und unserer Region ist.“ Auch das anstehende Projekt „Musik macht mobil“ beherzigt diesen Leitsatz wieder.

Konzertmarathon „Musik macht mobil“ am Samstag, 1. Juli, 13-24 Uhr, in vier Konstanzer Autohäusern. Tickets zu 5 Euro (für alle Veranstaltungsorte und incl. Busshuttle) über www.philharmonie-konstanz.de