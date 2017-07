Internet Neues vom Simpsons-Erfinder: Matt Groening entwickelt Fantasy-Serie für Streaming-Dienst Netflix

Fans der Simpsons und von Futurama können sich freuen: Der Schöpfer dieser beiden Serien entwickelt eine neue Serie. Dieses Mal geht es in die Vergangenheit - allerdings auch mit bekannten Personen.

Fans von Simpsons und Futurama-Schöpfer Matt Groening kann man grob in drei Sparten einteilen: Die einen finden, dass die Simpsons nicht mehr lustig sind und hoffen, dass irgendwann was ähnlich lustiges Neues kommt. Die anderen mochten nur Futurama, aus eben dem vorherigen Grund. Und die dritte Gruppe mag beide Serien und sehnt sich einfach nach mehr. Alle drei werden sich wohl über die Ankündigung des Streaming-Dienstes Netflix freuen, denn: Groening entwickelt für diesen eine neue Serie.Diese wird „Disenchantment“ heißen, auf Deutsch ungefähr „Entzauberung“ und soll 2018 über die Bildschirme flimmern. Die Handlung spielt im Mittelalter-Königreich „Dreamland“, über das die stark-trinkende Prinzessin Bean herrscht. An ihrer Seite: Ein übellauniger Elf namens Elfo und ihr ganz persönlicher Dämon Luci. Während ihren Abenteuern wird die Gruppe laut dem Streaming-Dienst auf allerlei Fantasy-Gestalten wie Oger, Zwerge und Trolle treffen – zusammen mit „vielen menschlichen Deppen“.Auch über die ungefähre Handlung sind ein paar Infos bekannt: So wird sich die Serie laut Schöpfer Groening darum drehen, in einer Welt „voller Leid und Idioten“ trotzdem sein Lachen zu behalten.Das erinnert im ersten Moment mehr an Futurama als an die Simpsons. Sind bei der gelben Chaosfamilie aus Springfield ernste Momente eher rar gesät, so gab es bei der 2013 endgültig eingestellten Serie doch einige Episoden, die den Zuschauer schlucken ließen – ohne jedoch, dass dabei nicht auch mal gelacht werden durfte.Futurama-Veteranen dürfen sich aber noch weiter freuen: So stecken hinter den Animationen der neuen Serie die gleichen Leute, die schon den Geschichten rund um den Lieferjungen Philipp J. Fry Leben einhauchten. Aber nicht nur: Auch einige bekannte Stimmen werden wieder zu hören sein. So wird der Sprecher John DiMaggio, bei Futurama die Stimme von Bender, ebenso zu hören sein wie Maurice LaMarche (Kif), oder auch Billy West, der unter anderem Professor Fansworth und den Hauptcharakter Fry sprach.Bestellt sind bisher zwanzig Episoden. Sollte die Serie jedoch Erfolg haben, kann man sicher sein, dass es nicht dabei bleibt.