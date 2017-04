Musik Neues Album "Triplicate": Bob Dylan iritiert mit alten Jazzstandards

Auf seinem neuen Album "Triplicate" covert Literaturnobelpreisträger Bob Dylan Songs, die schon Frank Sinatra gesungen hat. Die Welt rätselt, was das zu bedeuten hat. Eine Kritik von SÜDKURIER-Kulturredakteurin Elisabeth Schwind.

Endlich hat er ihn. Letzte Woche hat Bob Dylan seinen Nobelpreis schließlich doch noch abgeholt. Wobei, nicht wirklich eigens abgeholt. Er war halt grad in Stockholm auf einem Konzert. Und so weit man weiß, machte sich nicht Dylan auf den Weg zur Schwedischen Akademie, sondern ein 12-köpfiges Trüppchen rückte bei Dylans Auftrittsort an, um die Medaille endlich doch noch loszuwerden. Allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das war Dylans Bedingung.

Im Grunde weiß man nichts über die Übergabe, außer dass dazu Champagner ausgeschenkt wurde. Sollte sich die Akademie mit der Wahl für Bob Dylan einen Popularitätsschub erhofft haben, so ist das einigermaßen misslungen. Nichts belegt die Verzweiflung darüber besser als ein Fan-Foto der Akademie-Chefin Sara Danius, die sich zum Dylan-Konzert im T-Shirt mit Dylan-Konterfei präsentierte.

Bei so viel Zurückhaltung, die dem Sänger mal als Bescheidenheit, mal als cleverer PR-Zug, mal als Renitenz ausgelegt wird, wirkt auch seine aktuelle Liebe zu alten Jazz-Standards automatisch rätselhaft. Sein neues Werk "Triplicate" besteht aus drei Alben mit je zehn Titeln, allesamt aus dem so genannten "Great Americen Songbok". Jazzklassiker also, darunter solche Titel wie "Once upon a time", "These Foolish Things" oder "As Time Goes Bye". Schon auf den letzten beiden Alben "Shadows in the Night" (2015) und "Fallen Angels" (2016) hatte er alte Jazzstandards gecovert. Jedem anderen Musiker würde man das als restaurativen Zug auslegen, als eine Art Biedermeier. Gerade in politisch aufgeladenen Zeiten wie dieser. Nicht aber Bob Dylan.

Mit sozialkritischen Songs und als Protestmusiker wurde er bekannt. Doch dann hat er selbst immer wieder Proteste provoziert. Mitte der Sechzigerjahre verschreckte er seine Fans mit lautem Gitarrenrock, Woodstok ließ er links liegen, um ein Country-Album aufzunehmen. Später folgte der Rückzug ins Christentum. Nicht mal das Weihnachstalbum hat er ausgelassen. Immer hat sich Bob Dylan gegen den Zeitstrom bewegt. Und also, so die Logik, muss auch hinter seiner Beschäftigung mit dem amerikanischen Liedgut der spießigen Vierziger- und Fünfzigerjahre eine Art Protesthaltung stecken. Oder einfach nur die Lust, Erwartungshaltungen zu unterlaufen.

Mag sein, dass da etwas dran ist. Vielleicht findet er die Songs, die Frank Sinatra einst bekannt gemacht haben, auch einfach nur schön. Könnte man ja verstehen. Einfach nur schön sind Dylans Interpretationen allerdings gerade nicht. Zu kaum etwas passt seine Stimme weniger als zu diesen Jazzstandards, die wir von Sinatra & Co. als perfekt gestylte, manchmal lässig hingeworfene, manchmal überzuckerte, manchmal auch glattgebügelte Nummern kennen. An dieser Ästhetik jedenfalls knüpft Dylan nicht an.

Insofern ist Irritation vorprogrammiert. Und wenn in dem smarten Bläsersatz von "Guess I'll have to change my plans" plötzlich Dylans verlebte Stimme erklingt, dann ist das auch irgendwie witzig. Wenn er eine Blue Note singen will ("The September of my Years"), klingt das aber schon ein bisschen befremdlich. In "Stormy Weather" wird es dann unfreiwillig komisch und in dem gejaulten "This nearly was mine" endgültig tragisch. Bemerkt Dylan die eigene Überforderung nicht? Oder liegt der Witz vielleicht gerade in einer Art Parodie, die den Gehalt dieser Songs mit destruktiver Geste kritisch hinterfragt?

Wenn man Dylan selbst Glauben schenkt, dann hat er diese Songs aufgenommen, weil "viel von der Existenz des Lebens in ihnen steckt" und "viel von dem, was es heißt, ein Mensch zu sein". Das klingt nach einem tief empfundenen Bekenntnis zu diesen Songs. Und wenn man sie daraufhin noch einmal hört, kann man diesen existentiellen Anspruch auch hören – gerade in den Unzulänglichkeiten von Dylans Stimme. In ihr schwingen 75 Jahre Lebenserfahrung mit und wenn man sie hört, ist es, als blicke man der eigenen Vergänglichkeit ins Auge.

Und so kommt es, dass ein Song wie "Once upon a Time", der bei Dylan mit Pedal-Steel-Gitarre einen Country-Touch bekommt, plötzlich eine unglaubliche Melancholie verströmt. Oder der Casablanca-Song "As Times go by" nicht nur seinen Streicherkitsch verliert, sondern er eine Art Verlorenheit zurückgewinnt. Diese Songs mit dieser Stimme, sie machen einen unendlich traurig. Aber gerade deswegen mag man auch nicht von ihnen lassen.

