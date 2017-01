Kultur Neuerscheinungen Hörbücher: Episches für lange Winterabende und mehr

Welche neuen Hörbücher die Wintertage verschönern haben wir hier für Sie aufgelistet. Und: Alle Ergebnisse des Hörkompass 2016 in einer Grafik. Viel Spaß!

Neues vom Schöpfer der Erfolgsserie «Downton Abbey»: In seinem Roman «Belgravia» erzählt der britische Autor Julian Fellowes erneut von längst vergangenen Zeiten und Sitten. Beate Himmelstoß ist Sprecherin der gekürzten, aber immer noch knapp 16 Stunden langen Lesung. Sie macht aus dem epischen Gesellschaftspanorama mit ihrer angenehm dezenten Stimme und ihrer einfühlsamen Interpretation die perfekte Unterhaltung für lange Winterabende.Schauplatz ist der noble Londoner Stadtteil Belgravia im Jahr 1841. Zwei starke Frauen stehen im Mittelpunkt der Geschichte um Macht, Intrigen, alten Adel und ehrgeizige Geschäftsmänner. Lady Brockhurst und Anne Trenchard, die Ehefrau eines aufstrebenden Bauunternehmers, gehören zwei völlig unterschiedlichen Gesellschaftsschichten an. Doch das Schicksal eines jungen Mannes schmiedet die Frauen wider Willen zusammen.Annes Tochter Sophia starb einst bei der Geburt ihres Sohnes Charles - in einer heimlichen Liebesbeziehung gezeugt mit dem Sohn der adeligen Lady Brockhurst. Nach 25 Jahren begegnen die Frauen dem inzwischen als Geschäftsmann arbeitenden, bei einer Pflegefamilie aufgewachsenen Charles und versuchen, sein Leben zu beeinflussen.Diese O-Ton-Sammlung ist ein echter Schatz: «Wir waren voller Hoffnung» lautet der Titel der Hör-Dokumentation, in der Zeitzeuginnen des 20. Jahrhunderts von ihrem Leben, ihren Träumen, Hoffnungen und Enttäuschungen berichten. In 25, von Lerke von Saalfeld geführten Gesprächen erzählen die Frauen ihre Lebensgeschichten. Die Interviews entstanden über 30 Jahre für die Sendung «Zeitgenossen» des Süddeutschen Rundfunks/Südwestrunkfunks.Zeugnis legen in der beeindruckenden Sammlung zum Beispiel die Schriftstellerinnen Ilse Aichinger und Monika Maron ab, die Holocaust-Überlebende Inge Deutschkron, die Verlegerin Inge Feltrinelli und die Wissenschaftlerin und Politikerin Dagmar Schipanski. Sie erzählen ganz private Geschichten und gleichzeitig ein Kapitel deutscher Geschichte aus Sicht der Frauen.So wie die Stuttgarterin Maria Herrmann (1903-1999), die älteste Interviewpartnerin. Sie erlebte eine strenge wilhelminische Erziehung in Familie und Schule und den Ausbruch des Ersten Weltkrieges, zu dem auch ihr patriotischer Vater gleich eingezogen wurde. Später wurde sie Sozialarbeiterin und heiratete den Künstler Otto Herrmann. Während der Nazi-Zeit arbeitete Herrmann beim Arbeitsamt, wo sie wegen ihrer antifaschistischen Haltung unter Druck geriet. Lebhaft, farbig und sehr offen erzählt Herrmann von ihrem Leben.Der Bär ist deprimiert. Am liebsten würde er seinen Käfig im Zoo verlassen und so frei und ungebunden sein wie die Krähe, die ihm immer ein bisschen von seinem Futter klaut. Der Vogel dagegen könnte sich durchaus für so ein sicheres Käfigleben mit regelmäßigen Fütterungszeiten erwärmen. «Krähe und Bär oder Die Sonne scheint für uns alle!» heißt das neue Originalhörspiel von Martin Baltscheit («Nur ein Tag»). Und was wäre, wenn der Bär plötzlich fliegen könnte und die Krähe sich im Bärenkörper wiederfinden würde - wären dann alle glücklich?! Das Schauspieler-Ehepaar Lina Beckmann und Charly Hübner ist das unschlagbar witzige Krähe-und-Bär-Team, das die heiter philosophische Geschichte mit großer Spielfreude und ansteckender Lebenslust erzählt.Was treiben unsere Haustiere eigentlich, wenn wir nicht zuhause sind? Terrier-Mischling Max könnte da so einiges erzählen. Wem das tierische Abenteuer «Pets» im Kino gefallen hat, der wird auch das Hörbuch lieben. Oliver Rohrbeck - Synchronsprecher von Ben Stiller und Detektiv Justus Jonas bei den «Drei ???» - taucht mit den Hörern ab in den New Yorker Großstadtdschungel. Dort sieht das geheime Leben der Haustiere ganz anders aus, als sich das der normale Haustierbesitzer wahrscheinlich so vorstellt.Rohrbeck erzählt vom «glücklichsten Hund in New York» und seinen Freunden - von Max' riesigem zotteligen Hundekumpel Duke, dem flauschigen weißen Schoßhündchen Gidget, Dackel Buddy, der verfressenen Pracht-Katze Chloe und dem vergesslichen Meerschweinchen Norman. Bei der Lesung ist das schwindelerregende Tempo des Kinofilms etwas gedrosselt. Das kommt den jüngsten Hörern entgegen und gibt der Freundschaftsgeschichte mehr Tiefe.Max und Duke geraten in die Hände des nur äußerlich niedlichen Kaninchens Snowball. Das putzige weiße Tierchen ist Anführer der Weggeworfenen Haustiere, einer im Untergrund lebenden, äußerst rachsüchtigen Truppe. Doch Rettung für Max und Duke naht - wozu hat man beste Freunde.