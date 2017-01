Konstanz Neue Oper zeigt Wagners Ende als Hitlers Anfang

Avner Dormans „Wahnfried“ am Karlsruher Staatstheater uraufgeführt

Adolf Hitler legt nach. In einer schwelgerischen Melodie epischen Ausmaßes schwärmt der kleine Mann mit dem endlichen Schnauzbart groß vom unendlichen Reich, das er gründen will. Und in einem Anflug des Übermuts zwingt der künftige Diktator seine Stimme sogar hoch in die tenorale Stratosphäre des b‘ hinauf und meint: „Ihr habt mich aufgenommen, nun lasst uns beginnen.“

Das musste so kommen an diesem Abend in Karlsruhe. Der Anfang: Wagners Ende. Das Ende: Hitlers Anfang. Mit seiner Oper „Wahnfried“ spürt der aus Israel stammende Avner Dorman, Jahrgang 1975, nämlich auch dieser Frage nach: „Wie war es möglich, dass diese Kultur, zu der ich eine solche Nähe und Verbundenheit verspürte und immer noch verspüre, die gleiche Kultur ist, die den Nationalsozialismus hervorgebracht hat und die versucht hat, alle Juden der Welt zu vernichten?“ Dass es dabei genau zum naheliegenden Schluss kommen muss, gehört zur Logik des Abends: Hitler ist so etwas wie Wagners Meisterjünger.

Kein einfacher Stoff. Doch der harte Uraufführungstobak wird am Ende just 13 Minuten lang beklatscht, nein: bejubelt (der 13. Februar: Wagners Todestag). Wann hat es das zuletzt gegeben bei einer Uraufführung! Und natürlich liegt es an Dormans nachvollziehbarer post- oder antimoderner Musik und auch daran, dass wir im Staatstheater einen von Meisterregisseur Keith Warner zubereiteten bunten, heiteren, genussvollen und – ja, auch dies – verführerischen Abend verbringen, der uns die Geschichte der Wagnerei im Hause Wahnfried als schmieriges Kasperltheater nahebringt, als heitere Szenen-Verkettung, bei der unser Lachen wie eine kratzige Gräte in der Kehle krepiert.

Alle sind sie ins Staatstheater am Hermann-Levi-Platz gekommen, das heute von Tilo Steffens als Mixtur zwischen Haus Wahnfried und Bayreuther Festspielhaus gezeigt wird: Wagner, seine Frau Cosima, deren Sohn Siegfried, Levi selbst, Bakunin, Kaiser Wilhelm, Isolde, Winifred, Hitler und viele mehr – und natürlich auch Houston Stewart Chamberlain. Dessen hässliche Rassentheorien im damaligen Bestseller „Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts“ stehen hier nämlich im Zentrum. Er ist der eigentliche Anti-Held des Abends, der zusammen mit der vollkommen obsessiven Familie Wagner den Antisemitismus und die Idee eines Arier-Seins vorantreibt (und Matthias Wohlbrecht singt ihn glänzend).

Dass Chamberlain am Ende vom Wagnerdämon die Höchststrafe bekommt, lässt immerhin einen Hoffnungsschimmer in Bezug auf die Wagnerrezeption zu: „Chamberlain, du hast nichts verstanden: Mich nicht, das Leben nicht, du bist eine Randnotiz, ein Irrweg. Wusstest du nicht, dass alle meine Helden scheitern?“ Das Libretto von Lutz Hübner und Sarah Nemitz hält überraschende und starke Wendungen bereit.

Ist das nun eine Revue? Irgendwie schon. In die Tiefe geht die Sache jedenfalls nicht. Es ist ein leicht konsumierbares Familien-Biopic, ein Bilderbogen, ein Historienschinken in 21 Ansichten, der um Begriffe kreist wie Vermächtnis, Welt, Wille und Vorstellung, Zerstörung der Zivilisation, Religion, Antisemitismus, Reinheit der Rasse und immer wieder: Erlösung!

Selbst musikalisch könnte man „Wahnfried“ als Revue bezeichnen. Dormans erste Oper, die nach hinten hin etwas hastig zu Ende erzählt wird, ist gut gemacht. Der Mann beherrscht sein Handwerk. Er wird ganz im romantischen Sinne zum großen Klangverführer. Aber er bedient sich allzu freizügig am Kiosk der Musikgeschichte, ohne einen eigenen Stil hinzufügen zu können. Von Marsch, Zirkusmusik und ohrwurmartigen Refrains bis hin zum Parsifal-Irisieren oder Fafner-Grollen lässt er nichts aus, was Wagner und die Musikgeschichte der letzten 200 Jahre zu bieten haben, und die Staatskapelle sowie Chor und Solisten unter Justin Brown setzen das bemerkenswert brillant und differenziert um.

Ist das verwerflich in Zeiten, in denen die Insel der mitteleuropäischen Moderne längst überflutet ist von Weltmusik, Neo-Strömungen und Minimalismen? Nein! Der Abend funktioniert. Mit einem selten gewordenen Mittel in postdramatischen Zeiten, linearer Erzählung, beglückt er ein bürgerliches Theaterpublikum. Ist dagegen etwas einzuwenden? Wieder Nein! Denn genau an dieses Publikum richtet sich Musiktheater doch immer noch weitgehend, hier erlangt es Relevanz.

Dass sich am Schluss Walhall als Gefängnis für Abtrünnige entpuppt, ist immerhin eine weitere augenzwinkernde Schlusspointe, die einen mit dem bunten Abend irgendwie versöhnt, zeigt es doch, dass auch die Schöpfer von „Wahnfried“ sich selbst bei weitem nicht so ernst nehmen wie dessen Erbauer – oder Hitler.

Haus Wahnfried

Weitere Vorstellungen: Am 2. und 16. Februar, am 19. März sowie am 12. und 28. April im Staatstheater Karlsruhe.

Das Haus Wahnfried in Bayreuth ließ der Komponist Richard Wagner (1813-1883) zwischen 1872 und 1874 errichten. Den Namen des Hauses erklärte Wagner in einer Inschrift am Gebäude: „Hier wo mein Wähnen Frieden fand – Wahnfried – sei dieses Haus von mir benannt.“ Das Anwesen blieb auch nach Wagners Tod Familiensitz. Bereits ab den 1920er Jahren war Adolf Hitler hier regelmäßiger Gast. Im April 1945 wurden große Teile des Hauses bei einem Bombenangriff zerstört. Von 1972 bis 1976 wurde Wahnfried weitgehend in seiner ursprünglichen Form rekonstruiert. (dpa)