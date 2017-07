Öhningen Neue Musikreihe für Öhningen

Ein Podium für den musikalischen Nachwuchs: Im Augustiner Chorherrenstift starten die ersten Höri Musiktage

Vor einem Jahr war die Idee geboren: Das Kulturdenkmal Augustiner Chorherrenstift Öhningen soll Konzertort werden. Der imposante Gebäudekomplex umfasst neben der Stiftskirche ein heute als Rathaus genutztes alleinstehendes Gebäude. Direkt an die Kirche St. Hippolyt und Verena schließen sich die Propstei, das Pfarrhaus und das Stammhaus an. Die zuletzt genannten drei Gebäudeteile umschließen einen geräumigen Innenhof. Hier soll ein Teil der Konzerte der ersten Höri Musiktage stattfinden. Er fasst 300 Besucher.

Hilde von Massow und ihr Partner Wolfgang Wüster vom Organisations-Team sind begeistert über die Anerkennung und Unterstützung, auf die ihre Idee sowohl bei Bürgermeister Andreas Schmid als auch bei Pfarrer Stefan Hutterer stieß. Denn die Besitzverhältnisse der Gebäudeteile sind verzwickt, gehören der Gemeinde, der Kirche und dem Land. Dementsprechend ist Kooperation angesagt. „Beim Bürgermeister, den wir im Oktober 2016 zum ersten Mal anschrieben, haben wir offene Türen eingerannt mit unserer Idee, das kulturelle Erbe von 1155 einer angemessenen Nutzung zuzuführen, denn uns war klar, hier gehört eigentlich ein Zentrum für Kunst und Kultur hin“, erläutert Hilde von Massow, die mit unermüdlicher Energie das Vorhaben vorantrieb.

Auch das künstlerische Leitungsteam mit Dirigent Eckart Manke, Pianist Leonhard Dering und Sopranistin Mechthild Bach setzte alle Hebel in Bewegung, um ein exklusives Programm auf die Beine zu stellen. Manke: „Wir haben viele europäische Musikhochschulen angeschrieben, um ein Festivalorchester zu etablieren. Wir hatten über hundert Bewerbungen und konnten anhand von Vita und Hörbeispielen 44 begabte junge Musiker, unter anderem aus Österreich, Spanien, Frankreich und Italien, einladen.“ Wolfgang Wüster ergänzt: „Sie kommen in Gastfamilien und in von der Gemeinde organisierten Wohnungen unter und viele freiwillige Helfer aus dem Ort stehen etwa für die Versorgung mit Essen oder Bühnenaufbauarbeiten zur Verfügung.“

Vielfältig wie die Aufführungsorte – neben dem Innenhof werden der in barocker Dekoration ausgestattete Konventsaal, der Ratssaal, der Kirchhof und der Platz der ehemaligen Synagoge in Wangen einbezogen – sind die Programmpunkte. Hilde von Massow: „Wir haben ein Budget von 80 000 Euro, das sich aus Landeszuschüssen und großzügigen Spenden von Stiftungen und privaten Sponsoren rekrutiert. Davon müssen über 60 Musiker und Moderatoren bezahlt werden, die zum Teil sogar auf ihre Gage verzichten.“

So werden die Musiktage ein Podium für Nachwuchstalente – etwa den erst 14-jährigen Cellisten Phillip Schupelius – und stehen auch für Interkulturalität: „Der Iraner Pejman Jamilpanah ist 2014 aus dem Iran geflüchtet und hat mit Freunden eine Jazz-Truppe gegründet, die es in sich hat“, beschreibt Hilde von Massow das Crossover-Konzert. Neben den Orchester-, Kammer- und Gedenkkonzerten stehen auch ein Chanson-Abend, eine Führung durch das Chorherrenstift mit musikalischen Stationen und eine Podiumsdiskussion auf dem Programm, die Barbara Paul vom SWR moderiert. Hier will man überlegen, mit welchen weiteren Nutzungskonzepten man der historischen Verantwortung gegenüber dem Kulturdenkmal gerecht werden kann.

Natürlich steigert das Projekt auch die Attraktivität der Bodenseeregion und lockt neben Einheimischen auch Touristen in der Sommerzeit an, wie die Aktivitäten im Hermann-Hesse-Zentrum und Otto-Dix-Haus zeigen. Von Massow: „Es gibt hier so viele Kultur-Interessierte, die Musik war aber ein eher unbestelltes Feld.“

Soeben hat die Baden-Württemberg- Stiftung eine Fortsetzung der finanziellen Unterstützung für die Höri Musiktage auch in 2018 in Höhe von 40 000 Euro zugesagt. Denn die Initiatoren sind auch für das nächste Jahr bereits voller Ideen und Tatendrang. Dirigent Manke, Dozent an der Musikhochschule Trossingen, will ein Schlusskonzert mit Absolventen seines Meisterkurses „Dirigieren von Chorsinfonik“ anbieten, Hilde von Massow arbeitet mit Hochdruck an einem Konzert für Kinder und will die schöne romanische Kirche in Schienen als historischen Aufführungsort mit einbeziehen und weiß, dass die katholische Pfarrkirche ihr Patrozinium im August feiert. Bleibt, den Musiktagen im August 2017 eine gelungene Premiere zu wünschen – damit „Ein Sommernachtstraum“ in Öhningen Realität werden kann.

Zum Programm

Donnerstag 10.08.: 18 Uhr Öffentlicher Festakt und Schuberts „Unvollendete“ mit dem Festivalorchester. 19 Uhr Empfang. 20 Uhr Konzert für Cello und Klavier

Freitag 11.08.: 17.30 Uhr Kleines Konzert (Eliot Quartett und Leonard Dering, Klavier) mit Werken jüdischer Komponisten auf dem Platz der ehemaligen Synagoge Wangen. 19.30 Uhr Kammerkonzert mit Eliot Quartett und Leonard Dering, Klavier. 21.30 Uhr Crossover-Konzert „Bridges – Musik verbindet“mit Pejman Jamilpanah & Friends.

Samstag 12.08.: 11 Uhr Harfen-Konzert, 12 Uhr Podiumsgespräch, 14 Uhr Führung durch das Chorherrenstift, 21 Uhr Konzert für Orchester und Solisten mit Werken von Felix Mendelssohn Bartholdy (Ein Sommernachtstraum) und Dmitri Schostakowitsch (Konzert für Klavier, Trompete und Streichorchester)

Sonntag 13.08.: 20 Uhr „Pechschwarz!“ Chansons und mehr (mit Graham F. Valentine, Gesang, und Leonard Dering, Klavier).

Karten: Bestellung per Mail bis 31. Juli über ticket@hoeri-musiktage.de (Festival-Ticket 100 Euro, später 118 Euro) Kammerkonzerte zwischen 10 und 20 Euro; Orchesterkonzert 35 Euro