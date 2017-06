Kunst Neu in der Fondation Beyeler in Riehen  die etwas andere Kunst von Tino Sehgal

Neu in der Fondation Beyeler in Riehen – die etwas andere Kunst von Tino Sehgal

Der deutsch-britische Performance-Künstler Tino Sehgal präsentiert in der Fondation Beyeler in Riehen bei Basel sechs "Situationen" – diese immateriellen Kunstwerke kann man sehen, vor allem jedoch erlebt man sie, sagt SÜDKURIER-Autor Siegmund Kopitzki.

Er ist ein wenig anders. Von seinen Schrullen wird berichtet, aber auch davon, dass er in der Kunstwelt als Philosoph, als großer Nachhaltiger gilt. Tino Sehgal, von ihm ist die Rede, verweigert sich dem Kunstbetrieb. Der 40-Jährige gibt keine Interviews, er lässt sich nur ungern fotografieren, er will nicht, dass sein Werk dokumentiert wird, Kataloge gibt es keine, seine Ausstellungen werden in dürren Worten angekündigt, Verträge mit den Museen schließt er nur mündlich ab. Und ja, zu seinen Schrullen gehört, dass er kein Handy besitzt und keinen Flieger betritt. Die Reisen nach Übersee macht er mit dem Schiff.

Tino Sehgal ist anders als andere Künstler. Dass er, der in London geboren wurde – Vater Inder, Mutter Deutsche –, in Böblingen und Sindelfingen die Schule besuchte, in Essen Volkswirtschaft und Tanz studierte, mittlerweile zu den weltweit begehrtesten Künstlern gehört, ist ein Phänomen. Ein Phänomen deshalb, weil Sehgal immaterielle Kunstwerke schafft. Da lässt sich nichts an die Wand nageln oder aufs Parkett stellen. Sehgal nennt sein Werk „konstruierte Situationen“. Diese werden von Interpreten oder Interpretinnen umgesetzt. Zentral ist dabei das Erleben der Situation selbst.

Ein Kritiker hat einmal die Wassermaler-Figur des (vergessenen) Schriftstellers Helmut Heißenbüttel zitiert, um das flüchtige Werk des Deutsch-Briten Tino Sehgal zu erklären: Da ist ein Künstler, der seine Bilder aufs Wasser (auf Pfützen, Seen, Flüsse) malt, wo sie sofort vergehen. Nachhaltigkeit geht anders. Man darf Sehgals Werk auch als Parodie auf den industriellen Produktionsprozess lesen, der nicht nur Natur verbraucht, sondern falschen Überfluss schafft, also viel Müll.

Sehgal bringt die Interpreten seiner Ideen, wie jetzt in der Fondation Beyeler, zum Küssen, zum Lachen oder zum Singen. Oder in einen abstrakten Dialog mit einem Gemälde von Francis Bacon („Liegende Gestalt“, 1969): Eine junge Tänzerin windet sich, wie die amorphe Figur auf dem Bild, auf dem Boden in dem ansonsten leeren Raum, nichts außer der Existenz hat (hier) Gewicht. Ein Körper ohne Schutz. Man schaudert.

Sehgal stellt in einer Serie von sechs aufeinanderfolgenden Präsentationen diese und ähnliche „Situationen“ vor, die entweder im Museum oder im Park generiert werden. Ausgangspunkt ist die Arbeit „This You“, die vor zwei Jahren für die Sammlung der Fondation erworben wurde. Auch Recyling gehört zu Sehgals nachhaltiger Werkauffassung. Das ist konsequent. Man muss dieses andere gesehen, besser: erlebt haben.

Die Fondation Beyeler in Riehen bei Basel zeigt bis 12. November 2017 eine Serie von sechs aufeinanderfolgenden Präsentationen von Tino Sehgal. Zu sehen sind diese von Montag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr und mittwochs von 10 bis 20 Uhr. Weitere Informationen auf www.fondationbeyeler.ch