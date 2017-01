Kino Neu im Kino: "Twilight"-Star Kristen Stewart hilft einer zickigen Society-Diva beim Einkaufen

Doch Olivier Assayas' Film „Personal Shopper“ wird dem Talent der Schauspielerin nicht gerecht

Dafür dass die Weltöffentlichkeit Kristen Stewart längst nicht mehr nur als den Teenie-Star aus den „Twilight“-Filmen wahrnimmt, sondern als Schauspielerin mit einer Vorliebe für eigenwillige Stoffe und Regisseure, ist nicht zuletzt Olivier Assayas verantwortlich. Vor zwei Jahren half er der Amerikanerin in „Die Wolken von Sils Maria“ dabei, zu Höchstleistungen aufzulaufen, was ihr den Filmpreis César einbrachte – und ihm eine neue Muse.

Deswegen spielt Stewart nun im neuen Film des Franzosen die Titelrolle: Als „Personal Shopper“ Maureen stattet sie in Paris eine zickige Society-Diva (Nora von Waldstätten in einem Kurzauftritt) mit Designer-Klamotten aus, die ihr selbst bisweilen auch ganz gut stehen. Nebenbei ist sie allerdings auch damit beschäftigt, den Tod ihres Zwillingsbruders zu verarbeiten – und Kontakt zu seinem Geist aufzunehmen.

Die Mischung aus Charakterstudie, Traueranalyse und Mystery-Thriller, an der sich Assayas mit „Personal Shopper“ versucht, ist gewagt – und macht es seinem Publikum nicht leicht. Gleiches gilt für Stewarts Performance: Die 26-Jährige geht ganz in ihrer eigenwillig verschlossenen Figur auf – und lässt dabei dennoch auf emotionaler Ebene die unterschiedlichsten Facetten von Verletzlichkeit und Stärke mit minimalstem Aufwand durchscheinen. In Stewarts Fall ist dem Wagnis dabei mehr Erfolg beschienen als bei Assayas. Denn so reizvoll sein Mut zum Ungewöhnlichen ist und so sehr er sich auf das Inszenieren von Atmosphäre – und Spannung (die hier etwa in Form von Lars Eidinger als zwielichtigem Partner Einzug hält) – versteht, so sehr setzt er sich irgendwann zwischen alle Stühle.

Während ihm das übernatürliche Element der Geschichte zusehends zu esoterisch-banalem Geplapper verkommt, verliert er die interessante Persönlichkeit seiner Protagonistin und ihren außergewöhnlichen Beruf viel zu sehr aus den Augen. Im Grunde wird „Personal Shopper“ so zu einem Sammelsurium faszinierender, bisweilen sperriger Ideen und Ansätze, die einen lange nicht loslassen, als Ganzes aber seltsam fad wirken und vor allem Kristen Stewart selten gerecht werden.

