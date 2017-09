vor 2 Stunden Patrick Heidmann Exklusiv Kino Neu im Kino: Tom Cruise ist „Barry Seal: Only In America“

Die US-Komödie „Barry Seal: Only In America“ zeigt auf Basis einer wahren Geschichte einen der weniger bekannten Polit-Skandale in den USA der 1980er-Jahre. Tom Cruise spielt Barry Seal, der im Auftrag der CIA Waffen schmuggelt und Millionen verdient. Kino-Start ist am 7. September 2017. SÜDKURIER-Mitarbeiter Patrick Heidmann hat sich den Film angeschaut. Mit Trailer!