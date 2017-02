Kino Neu im Kino: "The Girl With All The Gifts"  ein Zombie-Film der Extra-Klasse

Neu im Kino: "The Girl With All The Gifts" – ein Zombie-Film der Extra-Klasse

"The Girl With All The Gifts" erfindet das Genre des Zombie-Films zwar nicht neu, doch der Streifen überzeugt durch sehenswerte Bilder und erstklassige Schauspieler – und eine originelle Wendung im Finale. Kino-Start ist am 9. Februar 2017

Seit George A. Romero in den 1970er-Jahren mit „Die Nacht der lebenden Toten“ und „Dawn Of The Dead“ die Zombies auf der Leinwand groß herausbrachte, kann das Kino die Finger nicht von den Untoten lassen. Zuletzt gab es einen regelrechten Boom zu vermelden. Der Zombie an sich ist aber auch wirklich eine dankbare Kino-Kreatur: Der Gruselfaktor ist hoch; weil ihm das Menschliche weitestgehend abgeht, kann er mannigfach auftauchen und als Kanonenfutter dienen; und als vielfältig einsetzbare Metapher in Sachen Gesellschaftskritik taugt er ebenfalls.

Dass „The Girl With All The Gifts“, der erste Kinofilm des britischen TV-Regisseurs Colm McCarthy, nun solcherlei Interpretationen seinem Publikum nur anbietet, statt sie ihm aufzudrängen, ist eine Stärke des Films. Wobei die Sache hier ohnehin etwas komplexer ist als bloß: Menschen gegen Zombies. Letztere heißen Hungries und wurden durch eine Pilzinfektion ihrer kognitiven Fähigkeiten beraubt. In einem Militärbunker irgendwo in England haben sich Überlebende verschanzt, darunter Dr. Caldwell (Glenn Close), die an einem Gegenmittel forscht. In ihrer Obhut befinden sich Kinder wie die junge Melanie (Sennia Nanua), die zwar infiziert und gefährlich sind, aber trotzdem noch über menschliche Eigenschaften verfügen und von einer idealistischen Lehrerin (Gemma Arterton) unterrichtet werden. Als die Hungries-Horden das Gelände stürmen, sind die Frauen bald gemeinsam mit Soldaten auf der Flucht. Zeit und Vorräte sind Mangelware – und ohne Melanie wäre die Chance aufs Überleben noch geringer.

Es wäre übertrieben zu behaupten, dass McCarthy und sein Drehbuchautor Mike Carey mit „The Girl With All The Gifts“ das Zombie-Genre neu erfinden. Doch allein dadurch, dass sie weibliche Protagonisten ins Zentrum rücken, geben sie der Sache eine interessante Richtung. Außerdem gelingen ihnen sogar Standardsituationen einigermaßen spannend, dank sehenswerter Bilder und überzeugender Schauspieler. Vor allem Sennia Nanua ist eine echte Entdeckung. Überhaupt ist der Einfall, dass die Kinder der Schlüssel sind, geschickt. Zwar gibt es im letzten Drittel des Films ein paar Szenen, in denen einige der kleinen Statisten aussehen, als hätten sie sich für die Fasnacht als Ronja Räubertochter verkleidet, was einer gewissen unfreiwilligen Komik nicht entbehrt. Doch die Wendung, die „The Girl With All The Gifts“ im Finale nimmt, entschädigt dafür – und ist so originell und dystopisch, wie man es lange nicht mehr gesehen hat.

Abspann

Originaltitel: The Girl With All The Gifts

Produktionsland: Großbritannien/USA 2016

Regie: Colm McCarthy

Darsteller: Sennia Nanua, Gemma Arterton, Glenn Close, Paddy Considine

Länge: 112 Minuten

FSK: ab 16 Jahre

Verleih: SquareOne/ Universum

Fazit: "The Girl With All The Gifts" ist eine komplexe Geschichte mit überzeugenden Schauspielern – und einer originellen Wendung.

Der Trailer zum Film: