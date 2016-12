Kann aus einem Videospiel ein guter Kinofilm werden? "Assassin's Creed" mit Michael Fassbender ist zwar aufwändig und sehr hochkarätig besetzt, langweilt aber dennoch.

„Assassin’s Creed“ hätte eigentlich das Zeug, den Fluch zu brechen. Denn zumindest auf dem Papier erscheinen die Voraussetzungen denkbar gut, dass aus der höchst erfolgreichen Videospiel-Serie nun nicht nur ein smartes, bildgewaltiges Zeitreisenabenteuer geworden ist. Die Kinoadaption wäre damit endlich auch der erste Beweis dafür, dass aus einem Videogame eben doch ein richtig guter Film werden kann.Allein das Talent vor und hinter der Kamera ist schließlich reichlich hochkarätig: Michael Fassbender konnte für die Hauptrolle des Assassinen wider Willen ebenso gewonnen werden wie Marion Cotillard als Wissenschaftlerin. Dazu tauchen Schauspielgrößen wie Jeremy Irons und Charlotte Rampling in ausführlicheren Nebenrollen auf, während mit Justin Kurzel ein Regisseur verantwortlich ist, der zuletzt mit seiner hochgelobten „Macbeth“-Verfilmung in Cannes auf sich aufmerksam machte.Der „Assassin’s Creed“-Film erzählt nun keine Geschichte nach, die man zuvor bereits in einem der Games durchgespielt hat. Das Abenteuer wurde eigens für die Leinwandversion ausgedacht, greift aber die bekanntesten Elemente der Vorlage auf – und breitet die Ereignisse über zwei Zeitebenen aus: Irgendwo, irgendwann in einer nahen Zukunft wird Fassbender als zum Tode verurteilter Callum Lynch kurz vor seiner Hinrichtung nach Madrid entführt und soll für die Wissenschaftlerin Sophia (Cotillard) vom dubiosen Unternehmen Absterg Industries Jahrhunderte in der Zeit zurückreisen. Möglich wird das durch eine Art Virtual-Reality-Erfahrung in einer kranähnlichen Maschine, die genetische Erinnerungen auslesen und längst vergangene Ereignisse noch einmal durchleben lässt.Aus der Perspektive seines Vorfahren Aguilar, eines Assassinen, soll Callum so den begehrten Apfel Edens zur Zeit der Inquisition aufspüren. Es ist ein Apfel, der große Macht verleiht: Wer ihn besitzt, kann damit schließlich den freien Willen sämtlicher Menschen lenken – und Alan Rikkin (Irons), Leiter von Absterg Industries, will ihn bei seinem modernen Templerorden für seine düsteren Zwecke zum Einsatz bringen.In der Game-Vorlage steht jeweils die historische Erzählebene im Vordergrund, in der man sich als Assassine durch die entsprechenden Missionen arbeitet. Geschickt muss man schleichen, ausspähen, an Fassaden klettern, Verfolgungsjagden meistern und hohe Türme erklimmen. Auch im Film sorgen die Szenen aus dem 15. Jahrhundert vornehmlich für die Action, die so rasant und so gut choreographiert ist, dass man sich davon viel mehr gewünscht hätte.Stattdessen konzentriert sich die Handlung aber viel zu sehr auf die Erzählebene, die in den Games schon nicht sonderlich interessant ist. Sie wird hier zu einer zähen, anämischen Geschichte um grenzenlose Macht, um Manipulation und Doppelspiele ausgebaut, dröhnt, dräut und wabert vor sich hin und suggeriert ungleich mehr Substanz, als da eigentlich ist. Was sich im Kern eigentlich auf einen ganz simplen Plot herunter köcheln ließe, wird einfach so kompliziert verworren verstrickt, dass man irgendwann einfach nicht mehr folgen will. Die teils opulenten, finsteren Bilder, ja selbst die tollen Schauspieler, die ohnehin kaum Interesse für ihre Figuren wecken, können so bei „Assassin’s Creed“ im Grunde nichts retten.Dass die Macher in Sachen Fortsetzung Erbarmen haben werden, ist angesichts des lukrativen Franchises eher unwahrscheinlich. Vielleicht sorgen sie aber zumindest im zweiten Teil dafür, dass alles so viel spannender und besser wird, dass die erste wirklich richtig, richtig gute Videogame-Adaption dabei rauskommt.Fazit: Die Videospiel-Adaption ist zwar aufwändig und sehr hochkarätig besetzt, langweilt aber dennoch als zähe, anämische und umständlich verstrickte Angelegenheit.