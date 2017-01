Kino Neu im Kino: "Passengers"  eine Science-Fiction-Romanze mit Star-Besetzung

Die Passagiere des Raumschiffes „Avalon“ sind auf dem Weg zu einem fernen Planeten. Dort sollen sie eine neue Kolonie gründen. In „Passengers“ mit den Hollywood-Stars Christ Pratt und Jennifer Lawrence geht es jedoch vor allem um die Reise dorthin. Denn dabei geht einiges schief

Geschichten über Menschen, die sich unversehens allein auf weiter Flur im bekanntlich eher unwirtlichen Weltall wiederfinden, erfreuen sich im Kino großer Beliebtheit. Erst schwebte Sandra Bullock mutterseelenallein in Richtung einer chinesischen Raumstation, vor gut einem Jahr dann strandete Matt Damon auf dem Mars. Kaum weniger aussichtslos ist nun das Schicksal, das Chris Pratt in „Passengers“ ereilt. Selbst dann nicht, als er irgendwann Gesellschaft in Gestalt von Jennifer Lawrence bekommt. Doch dazu gleich mehr.

Zunächst einmal wacht der von Pratt gespielte Jim Preston (Chris Pratt) an Bord des Raumschiffs "Avalon" in seiner Schlafkammer auf, freundlich begrüßt von Hologrammen, die die baldige Ankunft auf dem Kolonieplaneten Homestead II verkünden. Soweit nicht ungewöhnlich, schließlich gehört der Maschinenbauer zu den weit über 5000 Passagieren, die sich für viel Geld die Chance auf einen Neuanfang fernab der Erde erkauft haben. Allerdings muss Jim bald feststellen, dass er aufgrund eines technischen Defekts der einzige ist, der nicht mehr im künstlichen Tiefschlaf steckt – und es noch 90 Jahre bis zur Ankunft dauert. Kontakt zur Erde scheint nicht möglich, sodass ihm nicht viel anderes übrig bleibt, als sich in den Weiten des an ein schickes Einkaufszentrum erinnernden Raumschiffs die Zeit zu vertreiben. Der Spaß an Ausflügen im Raumanzug, Besuchen im Luxus-Restaurant oder der von einem Androiden (Michael Sheen) betriebenen Bar verfliegt bald, der Rest scheint einsames Warten auf den unausweichlichen Tod. Bis eines Tages die Journalistin Aurora (Jennifer Lawrence, solide in einer undankbaren Rolle) vor ihm steht.

Wie genau es zu dieser Begegnung kommt und wie die Sache weitergeht, soll an dieser Stelle nicht verraten werden, um den Unterhaltungsfaktor nicht zu mindern. Den hat „Passengers“ nämlich dank etlicher Wendungen und Action-Sequenzen durchaus, vom ansprechenden Hochglanz-Design und Rodrigo Pietros Kamera-Arbeit ganz zu schweigen. Überhaupt: Dass sich Regisseur Morten Tyldum (Oscar-nominiert für „The Imitation Game“) für einen derart teuren Film an einer Originalidee ohne Vorlage versuchen durfte, ist bemerkenswert in Zeiten, in denen Hollywood risikoscheu wie nie ist.

Schade nur, dass Tyldum und sein Drehbuch-Autor Jon Spaihts nicht zumindest ein bisschen tiefer schürfen. Denn weder steht hier in Sachen Dramaturgie und Logik alles auf den sichersten Füßen (wenn gar nichts mehr geht, wird einfach Laurence Fishburne aus dem Hut gezaubert), noch widmet sich „Passengers“ den existenzialistischen Fragen, die der Geschichte innewohnen, auch nur annähernd auf ähnlich eindrückliche Weise wie „Gravity“ und „Der Marsianer“. Dass Chris Pratt obendrein beweist, dass er zwar Star-Charisma hat, aber nicht unbedingt der Mann für die wirklich dramatischen Momente ist, tut ein Übriges.

Originaltitel: Passengers

Regie: Morten Tyldum

Drehbuch: Jon Spaiths

Darsteller: Chris Pratt, Jennifer Lawrence, Michael Sheen, Laurence Fishburne, Andy Garcia

Produktionsland: USA 2016

Länge: 116 Minuten

FSK: ab 12 Jahre

Verleih: Sony Pictures

Fazit: Science-Fiction-Film mit Star-Besetzung, aber mehr Schein als Sein.





Der Trailer zum Film "Passengers":