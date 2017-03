Kino Neu im Kino: Oscar-Gewinner "Moonlight" - ein Film voll emotionaler Wucht

Solche Leben sieht man sonst nicht im Kino: „Moonlight“ erzählt von der Selbstfindung eines schwulen, schwarzen Drogenhändlers in Miami. Das Team um Regisseur Barry Jenkins wurde dafür mit einem Sensationssieg bei den Oscars belohnt. Am 9. März 2017 kommt der Film auch in die deutschen Kinos

Bevor er im Herbst bei den Film-Festivals in Telluride (USA) und Toronto (Kanada) Wellen zu schlagen begann, hatte niemand „Moonlight“ auf dem Schirm gehabt. Wie auch? Schließlich waren seit dem ersten Film von Regisseur Barry Jenkins acht Jahre vergangen – und jenseits der US-Independent-Szene hatte schon damals kaum jemand „Medicine For Melancholy“ wahrgenommen. Ganz zu schweigen davon, dass eine für weniger als fünf Millionen Dollar entstandene Produktion über einen schwulen Afroamerikaner in Hollywood noch selten für großes Aufsehen gesorgt hat. Doch manchmal kommt es eben anders, als man denkt – und so darf „Moonlight“ nach bislang 25 Millionen Dollar Einspielergebnis allein in den USA, zahllosen Filmpreisen wie dem Oscar in der Kategorie Bester Film als die Kino-Überraschung des Jahres gelten.

Der Film erzählt die Geschichte seines Protagonisten Chiron unterteilt in drei Kapitel. Als kleiner Junge (gespielt von Alex Hibbert) findet Chiron Zuneigung eher beim örtlichen Drogenboss (Mahershala Ali, der für diese Rolle einen Oscar bekam) und dessen Frau (Janelle Monáe) als zu Hause bei seiner cracksüchtigen Mutter (Naomie Harris), die ihn schon mal als „Schwuchtel“ beschimpft. In der Pubertät wird Chiron (nun verkörpert von Ashton Sanders) von seinen Mitschülern drangsaliert, erlebt allerdings mit seinem Jugendfreund Kevin eine körperliche Intimität, die in seinem Leben sonst fehlt. Jahre später ist Chiron (Trevante Rhodes) noch immer nicht bei sich selbst angekommen, sondern selbst auf kriminellen Abwegen unterwegs. Seine mühsam antrainierten Muskeln trägt er wie einen Panzer vor sich her, unter dem er nicht nur seine Homosexualität, sondern sämtliche Gefühle versteckt. Bis sich eines Tages aus heiterem Himmel Kevin (André Holland) bei ihm meldet.

Viel Plot ist es nicht, den Jenkins – ausgehend vom autobiografisch geprägten Theaterstück „In Moonlight Black Boys Look Blue“ von Tarell McCraney (gemeinsam mit Jenkins Gewinner des Drehbuch-Oscars) und unterstützt von Dede Gardner und Brad Pitt als Produzenten – auffährt. „Moonlight“ ist viel mehr eine hochkonzentrierte Charakter-Studie und als solche klein, bescheiden und angenehm unaufgeregt. Umso größer ist die emotionale Wucht, die Jenkins aus der Konzentration auf seinen Protagonisten und dessen Umfeld entwickelt. Fernab von Coming-of-Age-Klischees oder der Dramaturgie herkömmlicher Coming-Out-Geschichten zeigt „Moonlight“ die Schmerzen des Erwachsenwerdens und das mühsame Finden einer männlichen, schwarzen, schwulen Identität, aber eben auch ein ganz spezifisches Milieu.

Dass es Jenkins bei aller schweren Melancholie der Geschichte gelingt, seinen Film von einer erstaunlichen Leichtigkeit und Frische durchwehen zu lassen, zeichnet „Moonlight“ ebenso als Meisterwerk aus wie die unvergleichliche Zärtlichkeit und Wahrhaftigkeit der Erzählung. Das durch die Bank exzellente Ensemble tut ein Übriges, genau wie die wunderbaren Bilder von Kameramann James Laxton und die perfekt zusammengestellte Mischung aus Filmmusik und Songs.

Abspann

Produktionsland: USA 2016

Regie: Barry Jenkins

Darsteller: Ashton Sanders, Trevante Rhodes, Mahershala Ali, Naomie Harris

Länge: 111 Minuten

FSK: freigegeben ab zwölf Jahren

Verleih: DCM

Regisseur Barry Jenkins: „Die Zeit war reif für diesen Film“

Der US-Regisseur Barry Jenkins (37) dreht am liebsten Filme, die ihm am Herzen liegen. Sein filmisches Meisterwerk „Moonlight“ hat ihm und seinem Team drei Oscars eingebracht

Mr. Jenkins, „Moonlight“ basiert auf einem Theaterstück von Tarell McCraney. Wie sind Sie an diesen Stoff gekommen?

Tarell schrieb dieses sehr autobiografische Stück, als er im College war, und tatsächlich ist es nicht nur nie aufgeführt worden, sondern vermutlich sogar unaufführbar. Und eigentlich auch unverfilmbar. Aber ein gemeinsamer Freund von Tarell und mir las es und musste an mich denken. Denn ich bin mit einer Mutter aufgewachsen, die der im Stück und nun in meinem Film sehr ähnlich ist: arm und cracksüchtig.

Erkannten Sie sich selbst darin wieder?

Und wie! Tatsächlich war mein erster Gedanke: Woher weiß dieser Kerl so viel über mich und mein Leben? Zumal das alles ja auch noch in genau dem Teil von Miami angesiedelt war, in dem auch ich groß geworden war. Aber natürlich wusste Tarell nicht das Geringste über mich, unsere Erfahrungen ähnelten sich nur auf bemerkenswerte Weise. Seine Geschichte ging mir so nahe wie keine andere, weil sie so vieles berührte, worüber ich nie wirklich gesprochen hatte. Als die Schleusen einmal geöffnet waren, konnte ich nicht anders, als einen Film daraus zu machen.

Eine Schlüsselerfahrung teilen Sie aber nicht mit der Figur Chiron.

Genau, ich weiß nicht, wie es ist, schwul zu sein. Das erschien mir schwierig. Denn eine Geschichte wie diese profitiert davon, wenn sie aus der Ich-Perspektive erzählt wird. Natürlich konnte ich mich einfühlen in Chiron. Und ich habe gewisse Erfahrungen in meinem Leben gemacht, die mir als Parallelen dienten. Etwa wenn ich dafür angefeindet wurde, dass ich Hand in Hand mit einer weißen Frau durch die Stadt lief. Aber gleichzeitig war mir immer bewusst, dass das nicht das Gleiche ist.

Was brachte Sie zum Umdenken?

Diese Geschichte nicht zu erzählen kam, wie gesagt, nicht in Frage. Irgendwann habe ich mir dann vor Augen geführt, dass ich diese Ich-Perspektive ja durchaus hatte, nämlich in Form von Tarells Text. Also habe ich alles daran gesetzt, die so getreu wie möglich in mein Drehbuch zu übertragen.

Wann wurde Ihnen klar, dass das nicht nur ein Film unter vielen bleiben würde?

Nach dem ersten Screening beim Filmfestival in Toronto stand ich Rede und Antwort – und überall weinten die Menschen. Da wurde mir klar, dass mit diesem Film anders ist. Dass er nicht still in der Versenkung verschwindet. Es war nicht zu übersehen, dass die Zeit reif war für einen Film wie „Moonlight“ und einen Protagonisten wie Chiron.