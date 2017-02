vor 51 Minuten Tilmann P. Gangloff Kino Neu im Kino: "Mein Leben als Zucchini"- alles, bloß kein Kinderfilm

„Mein Leben als Zucchini“ ist in jeder Hinsicht ein europäischer Gegenentwurf zur heiteren Hollywood-Animation. Der Film von Claude Barras kommt am 16. Februar 2017 in die deutschen Kinos – und Ende des Monats winkt der Oscar als bester Animationsfilm

SÜDKURIER Schön, dass Ihnen SÜDKURIER Online gefällt. Unser Dankeschön für Ihre Treue Ihr 5 €-Gutschein für den SÜDKURIER Onlineshop* DANKE2016 Jetzt weiterlesen Direkt zum Shop Ich möchte gleich Digital-Abonnent werden *Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.